5 kiểu giày hack tuổi sao Việt 30+ hay diện để trông thật trẻ trung

Chưa cần học hỏi ở đâu xa xôi, chị em cứ tham khảo style của các mỹ nhân Việt, thế nào cũng biết được rất nhiều chiêu mặc đẹp. Đơn cử như nếu muốn chọn đúng các mẫu giày dép sành điệu, giúp nâng tầm style, những sao nữ Vbiz cũng có không ít gợi ý cho chị em. Những kiểu giày dép chân ái của mỹ nhân Việt không chỉ thời thượng, sang chảnh mà còn có khả năng hack tuổi, các quý cô 30+ không nên bỏ qua. Cùng xem 5 mẫu giày dép trẻ trung được sao nữ ngoài tuổi băm ưa chuộng, chị em chắc chắn sẽ muốn sắm hết về nhà vì mix đồ thế nào cũng đẹp.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule vẫn dẫn đầu xu hướng từ năm ngoái cho đến năm nay. Và đương nhiên, các mỹ nhân Vbiz sẽ không thể bỏ qua hot trend này. Sandal dáng mule được đánh giá rất cao ở khả năng hack dáng, vì tạo cảm giác thoáng chân, giúp "ăn gian" ít nhất 5 phân chiều cao. Chưa hết, sự phóng khoáng của sandal mule cũng giúp cả tổng thể trang phục thêm phần trẻ trung và thời thượng. Sandal dáng mule hợp mọi phong cách. Các mỹ nhân Việt có thể kết hợp mẫu sandal này với một outfit sang chảnh, nữ tính, hay combo trang phục năng động, đơn giản như bộ jumpsuit cũng rất ổn.

Giày màu be

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu tủ đồ của chị em không có một đôi giày màu be. Kiểu giày dép này rất trang nhã, nên mang tới vẻ tinh tế cho người mặc. Giày màu be là item khá sáng sủa, diện lên trẻ trung, tươi tắn chứ không sợ già. Các mỹ nhân Việt ưu tiên nhiều kiểu giày màu be khác nhau, như là sandal hay giày búp bê đơn giản… Điều thú vị là ngay cả khi chọn giày màu be đế bệt, vóc dáng của sao Việt trông vẫn rất cao ráo. Giày màu be gần với màu da, do đó tạo cảm giác chân dài miên man, vóc dáng thanh thoát.

Sneaker trắng

Ngay cả khi chị em đã qua tuổi 30, đừng ngần ngại diện những mẫu giày năng động như sneaker. Mẫu giày thể thao đáng sắm nhất chính là sneaker trắng.

Dù hack tuổi rất hiệu quả, mang đến vẻ bụi bặm, sành điệu cho outfit, nhưng sneaker trắng vẫn đảm bảo cho chị em vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế đúng tuổi. Sneaker trắng có thể kết hợp rất ăn ý với nhiều kiểu trang phục. Sao nữ Việt gợi ý cho chị em một số công thức lý tưởng để áp dụng khi diện sneaker trắng bao gồm: váy họa tiết, áo blazer cộc tay + quần jeans, áo hai dây + quần ống rộng, hay áo thun + quần jeans trắng…

Chunky sandal

Nhìn thì có vẻ cồng kềnh, nhưng chunky sandal lại là điểm nhấn rất thú vị cho outfit của chị em. Sự xuất hiện của đôi chunky sandal biến mọi outfit trở nên cá tính và trẻ trung hơn. Với nét bụi bặm, chunky sandal hiển nhiên sẽ rất hợp để diện cùng các kiểu trang phục khỏe khoắn và năng động. Tuy nhiên, các mỹ nhân Việt lại sáng tạo hơn rất nhiều. Họ thường diện chunky sandal với váy điệu đà. Cách mix&match này rất hợp lý chứ chẳng hề lạc quẻ, các sao Việt vẫn có được vẻ ngoài nổi bật, nữ tính.

Sandal đế bệt, đơn giản

Đơn giản nhất là những đôi sandal đế bệt, thiết kế không cầu kỳ và mang tông màu trung tính. Kiểu sandal này được lòng sao Việt vì không khó để mix đồ. Sandal đế bệt đơn giản rất hợp mốt và độ trẻ trung thì khỏi cần lăn tăn. Khi mang những tông màu trung tính như: đen, nâu, trắng, be… sandal đế bệt còn giúp cả tổng thể thêm phần thanh lịch và trang nhã. Để không bị dìm dáng khi diện sandal đế bệt, chị em hãy chọn các mẫu quần dài hoặc chân váy trên mắt cá chân nhé! Ngoài ra, sơ vin hoặc chọn váy/áo nhấn eo cũng là cách hay để "ăn gian" chiều cao, đồng thời tăng độ chỉn chu cho người mặc.

Ảnh: Instagram các nhân vật

