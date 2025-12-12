5 hành trình săn tuyết được khách Việt yêu thích

Theo các đơn vị lữ hành, nhu cầu trải nghiệm mùa đông và khám phá những điểm đến tuyết rơi đang tăng mạnh. Bà Phạm Thị Thu Hiền – Phó Tổng giám đốc MayTrip cho biết: "Khách Việt ngày càng yêu thích những trải nghiệm mùa đông trọn vẹn hơn. Không chỉ nhìn tuyết rơi, họ muốn hòa mình vào cảnh sắc, lễ hội và các hoạt động bản địa. Những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng khám phá được ưu tiên vì tạo cảm xúc đậm nét và đáng nhớ."

Dưới đây là 5 hành trình săn tuyết nổi bật được nhiều du khách lựa chọn trong mùa đông 2025:

Khám phá Cửu Trại Câu tuyệt tác mùa đông Tứ Xuyên

Cửu Trại Câu là hành trình mang đậm màu sắc thơ mộng với khung cảnh hồ nước xanh ngọc phản chiếu rừng cây phủ tuyết. Từ giữa tháng 12, nơi đây bước vào thời điểm đẹp nhất của mùa đông. Một số hồ lớn bắt đầu đóng băng một phần tạo nên hiệu ứng pha lê hiếm có trong những ngày nắng nhẹ.

Trượt tuyết là hoạt động "chất lừ" tại Cửu Trại Câu

Du khách đến Cửu Trại Câu vào mùa này có thể cảm nhận rõ sự đối lập giữa dòng nước trong veo và lớp tuyết trắng trải dài, một vẻ đẹp rất khác so với mùa thu lá đỏ hay mùa hè nắng rực. Ẩm thực Tứ Xuyên mùa lạnh, đặc biệt là các món cay tê cũng góp phần làm cho hành trình thêm ấm áp và trọn vẹn.

Đến Kiệu Tử Sơn ngắm tuyết ở độ cao 4.000 m

Cách Cửu Trại Câu không xa, Kiệu Tử Sơn là điểm đến ngày càng được khách Việt quan tâm nhờ lượng tuyết dày, không khí trong lành và cảnh sắc hùng vĩ.Khu vực này thường xuyên phủ tuyết từ tháng 11, đặc biệt trên độ cao hơn 4.000 m, nơi du khách có thể trải nghiệm trượt tuyết, ngắm toàn cảnh núi đồi trong làn sương lạnh.

Kiệu Tử Sơn cho phép du khách tiếp cận những triền núi phủ trắng quanh năm và dễ dàng bắt gặp hiện tượng biển mây trôi ngang, khoảnh khắc mà nhiều du khách đánh giá là "đáng giá cả chuyến đi". So với Cửu Trại Câu mang vẻ đẹp mềm mại, Kiệu Tử Sơn lại mang sắc thái mạnh mẽ và phiêu lưu. Một số khu vực được bố trí dịch vụ trượt tuyết, trải nghiệm xe trượt hoặc đi cáp ngắm toàn cảnh thung lũng dưới lớp sương lạnh. Đây là cung đường phù hợp với những ai yêu thích khám phá và tìm kiếm trải nghiệm mùa đông đúng nghĩa.

Với giá tour chưa đến 10 triệu đồng, Kiệu Tử Sơn ngày càng thu hút du khách

Hokkaido – thiên đường tuyết mịn của Nhật Bản

Hokkaido luôn nằm trong nhóm cung đường mùa đông cao cấp nhất châu Á. Nhờ gió lạnh Siberia, tuyết tại Hokkaido xốp, mịn, rơi dày, lý tưởng cho trượt tuyết và các hoạt động ngoài trời. Khung cảnh Hokkaido được rừng cây lá kim, các loại thông chịu lạnh phủ trong mùa đông mang đến nét hùng vĩ và thơ mộng.

Bà Phạm Thị Thu Hiền (MayTrip) chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi chứng kiến sức hút bùng nổ của tour Hokkaido bởi lượng khách đăng ký tour tăng vọt. Hokkaido mang đến trải nghiệm mùa đông hoàn thiện bởi tuyết đẹp, dịch vụ cao cấp, lễ hội đặc sắc và thiên nhiên lãng mạn. Du khách đặc biệt yêu thích trượt tuyết Niseko, lễ hội băng hồ Shikotsu, lễ hội Asahikawa và hoạt động du thuyền phá băng trôi."

Du khách ngày càng quan tâm tới các tour chất lượng như khám phá Hokkaido

Do chi phí dịch vụ cao và chưa có đường bay thẳng, tour Hokkaido dao động khoảng 55-56 triệu đồng dành cho du khách ưu tiên trải nghiệm chất lượng.

Đắm chìm trong vẻ đẹp làng cổ Shirakawa-go

Shirakawa-go (tỉnh Gifu) là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích văn hoá Nhật Bản. Từ tháng 12 đến tháng 2, ngôi làng bước vào mùa lễ hội ánh sáng, khi các mái nhà gassho-zukuri phủ tuyết dày và thắp sáng vào buổi tối, tạo nên bức tranh huyền ảo như truyện cổ tích.

Shirakawa-go thường được kết hợp trong tour cung đường vàng Nhật Bản

Theo đại diện MayTrip, bà Phạm Thị Thu Hiền cho biết, đây là hành trình "đáng đi ít nhất một lần trong đời. Bà Hiền nhấn mạnh: "Dù tuyết rơi dày đôi khi làm đường khó đi nhưng khoảnh khắc đứng trước Shirakawa-go cổ tích trong tuyết giữa mùa đông luôn khiến du khách xúc động."

Trọn vẹn cung đường truyền thống Hàn Quốc

Hàn Quốc là cung đường mùa đông quen thuộc nhưng luôn nằm trong nhóm được lựa chọn nhiều nhất nhờ chi phí dễ tiếp cận và lịch trình đa dạng. Từ cuối tháng 11, các thành phố lớn như Seoul, Busan hay đảo Jeju bắt đầu có những đợt tuyết đầu mùa. Tháng 12 và tháng 1 là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng cây cối phủ tuyết tại đảo Nami, cung Gyeongbokgung trong khung cảnh mùa đông tĩnh lặng hay đường phố Seoul lung linh trong không khí lễ hội.

MayTrip đã "cháy vé" tour Hàn Quốc đến hết tháng 2/2026

Các khu trượt tuyết thu hút nhiều gia đình trẻ, trong khi lễ hội câu cá hồi trên băng Sancheoneo Hwacheon tại Gangwon-do trở thành hoạt động mùa đông đặc trưng, giúp du khách có thể trực tiếp bắt cá dưới lớp băng dày. Đây cũng là mùa mà ẩm thực Hàn Quốc trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, từ bánh cá nóng, gà hầm sâm đến tokbokki cay, mang lại cảm giác ấm áp giữa tiết trời lạnh.

5 hành trình trên phản ánh xu hướng du lịch mùa đông ngày càng phong phú của du khách Việt. Tựu trung, du khách Việt đang tìm kiếm những hành trình nuôi dưỡng cảm xúc và mùa đông chính là thời điểm vàng tạo nên những ký ức đẹp.