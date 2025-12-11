Crescent Mall khởi động Giáng sinh với “The Dazzling Joy of Christmas”, mùa lễ hội lấp lánh tại TP.HCM

Năm nay, Crescent Mall đã biến cả không gian thành một "khu vườn mùa đông rực rỡ", nơi ánh sáng lung linh chạm vào từng khe cửa, từng ngóc ngách và dẫn bước mọi người đến cây thông khổng lồ đang tỏa sáng ngay giữa sảnh. Không cần bật filter, chỉ cần giơ máy lên là bạn đã có một tấm hình tràn ngập vibe lễ hội.

Lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ mùa lễ hội

Đi từ ngoài cổng vào đến Sảnh B hay sang North Plaza, bạn sẽ thấy Giáng Sinh như đang "đổ xuống" từng mét không gian, đèn LED sáng rực khắp lối đi, khu trang trí cây thông khổng lồ được chăm chút chỉn chu, sáng lấp lánh, tràn ngập quà tặng, những chú lùn nhỏ xinh đứng nép bên mặt tiền và chiếc nón Noel siêu to đầy nổi bật tại North Plaza. Mỗi bước chân như chậm hẳn lại, để ta nhìn ngắm kỹ hơn từng dải sáng vàng ấm, và bất giác, bạn sẽ muốn rủ thêm người thân yêu đến để cảm nhận cùng.

Một mùa lễ hội sống động không chỉ để ngắm, mà là để trải nghiệm

Không chỉ dừng lại ở việc trang trí đẹp, Crescent Mall năm nay chuẩn bị cả một hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 12 và đến đầu tháng 1.2026. Cuối tuần, âm thanh rộn rã từ khu workshop vang lên, nơi các bé hí hoáy làm người tuyết lấp lánh, bố mẹ tỉ mẩn làm những quả châu nhỏ xinh cho cây thông. Mỗi tuần là một chủ đề mới, mang lại cảm giác háo hức và sự trải nghiệm mới lạ.

Những buổi chiều cuối tuần, vào các ngày 6 – 13 – 20 – 25.12, trong tiếng nhạc Giáng Sinh là sự xuất hiện của ông già Noel với bộ đồ đỏ rực, ông đến để trao quà cho trẻ nhỏ, từng khung hình được lưu giữ trong không khí tràn ngập tiếng cười.

Ngày 7.12, dàn nhạc từ học sinh KIS mang đến những bản hòa tấu Giáng Sinh quen thuộc. Ngày 14.12, sảnh B tại Crescent Mall tiếp tục vang lên giai điệu nhịp nhàng cùng những vũ điệu Ballet say mê. Tất cả được Crescent Mall sắp xếp tinh tế để mỗi lần ghé là khách hàng trải nghiệm một câu chuyện Giáng Sinh mới.

Cao trào mùa lễ: 50 ông già Noel xuất hiện vào ngày 21.12 và đêm Giáng Sinh 25.12 rực cháy cảm xúc

Chờ đợi nhất có lẽ là ngày 21.12, khi 50 ông già Noel cùng đổ bộ tại North Plaza. Khuấy động Giáng sinh với những tiết mục nhảy múa vui nhộn, trong không gian đầy ấp tiếng nhạc vui và ánh đèn chiếu sáng, đón mùa lễ hội rộn ràng náo nhiệt.

Đặc biệt đêm 25.12, Crescent Mall như một bản hòa tấu cảm xúc: diễu hành, sân khấu âm nhạc và nhạc kịch, camera 360 sáng rực, Santa phát quà, và cả dòng người nắm tay nhau trong đoàn diễu hành. Giống như một câu chuyện mùa đông mà bạn có thể tự bước vào, không chỉ xem, mà thật sự trở thành một phần trong đó.

Giáng Sinh không chỉ là cây thông rực rỡ và những giai điệu đáng nhớ, mà là khoảnh khắc chúng ta dành cho nhau, chỉ có tại Crescent Mall.

Hãy để Crescent Mall đồng hành cùng bạn ghi dấu ấn một mùa lễ hội rực rỡ và đáng nhớ. Là nơi để bạn hẹn hò cuối tuần, dẫn gia đình dạo chơi, chụp một bộ hình Giáng Sinh lung linh, cùng cười bên nhau hay đơn giản chỉ muốn "chạm" vào không khí mùa đông ngay giữa lòng TP.HCM.

Crescent Mall chào đón bạn đến cảm nhận "The Dazzling Joy of Christmas". Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://www.crescentmall.com.vn/