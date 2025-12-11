Đôi mắt sáng – Tương lai sáng: Chọn Mắt VINEYES

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ laser và trí tuệ nhân tạo (AI), phẫu thuật khúc xạ đã trở nên an toàn, nhanh chóng và cá nhân hóa. Tại Việt Nam, Bệnh viện Quốc tế VINEYES được đánh giá là một trong những trung tâm nhãn khoa hàng đầu dành cho người trẻ, nhờ sự kết hợp giữa:

- Công nghệ ZEISS (Đức) – Thương hiệu toàn cầu về phẫu thuật khúc xạ;

- Đội ngũ bác sĩ đầu ngành với hàng chục nghìn ca thành công;

- Quy trình 8 bước khám tiền phẫu chuyên sâu, đảm bảo chỉ định chính xác và an toàn tối đa;

- Công nghệ phẫu thuật SMILE PRO AI ULTRA – phiên bản phẫu thuật khúc xạ thông minh bậc nhất hiện nay - với nhiều ưu điểm vượt trội tại VINEYES.

SMILE PRO AI ULTRA - Công nghệ hiện đại hiện đại bậc nhất hiện nay

SMILE PRO AI ULTRA sử dụng phần mềm Visulyze điều trị riêng biệt cho từng mắt – dựa trên bản đồ giác mạc, độ khúc xạ, cấu trúc biểu mô và hàng trăm thông số cá nhân khác.

- CentraLign® – Tự động định tâm mắt, kể cả khi bệnh nhân vô thức đảo mắt trong quá trình mổ.

- OcuLign® – Cá nhân hóa trục loạn thị: xác định chính xác trục loạn, đảm bảo khử loạn thị tối đa.

- VISULYZE – Giúp bác sĩ xác định độ sâu, vùng cắt và độ chính xác, đảm bảo an toàn và hồi phục nhanh chỉ sau 24h.

SMILE PRO – Nhẹ nhàng và an toàn vượt trội

Công nghệ sử dụng laser Femtosecond VisuMax 800 để tạo một mảnh mô nhỏ) bên trong giác mạc, sau đó bác sĩ nhẹ nhàng lấy ra qua vết rạch chỉ 2mm – không tạo vạt giác mạc.

- Thời gian phẫu thuật nhanh, chỉ 8 giây/mắt;

- Không tạo vạt giác mạc, giảm biến chứng, giữ cấu trúc giác mạc ổn định;

- Phục hồi thị lực chỉ sau 24h, ít đau và hầu như không khô mắt;

- Phù hợp với người hoạt động thể thao, trang điểm, hay làm việc cường độ cao.

SMILE PRO là lựa chọn lý tưởng cho người muốn phẫu thuật nhẹ nhàng, ít xâm lấn, hiệu quả thẩm mỹ cao và duy trì thị lực ổn định lâu dài.

FEMTO PRO – Sự lựa chọn linh hoạt cho nhiều tình trạng khúc xạ

VINEYES còn triển khai Femto Pro, kỹ thuật phẫu thuật LASIK thế hệ mới, sử dụng:

- Laser femtosecond để tạo vạt giác mạc mỏng và chính xác;

- Laser excimer để tái tạo bề mặt giác mạc theo độ khúc xạ cần điều chỉnh.

- Phục hồi nhanh và phù hợp cho người có cận – viễn – loạn thị phức tạp.

Phakic IPCL – Giải pháp cho cận nặng và giác mạc mỏng

Phakic IPCL là phương pháp cấy thấu kính nhân tạo mềm vào trong mắt, giữa mống mắt và thủy tinh thể tự nhiên, không mài giác mạc. Điều trị hiệu quả cận nặng đến –30 diop và loạn thị cao, phù hợp với người giác mạc mỏng hoặc mắt khô.

Thẻ Smile Pro V.I.P – Đặc quyền duy nhất tại VINEYES

Khách hàng phẫu thuật SMILE PRO sẽ được nhận Thẻ Smile Pro V.I.P – chương trình tri ân cao cấp được Mắt VINEYES phát hành với giá trị ưu đãi đến 19 triệu đồng.

- Kiểm tra mắt định kỳ miễn phí và ưu tiên đặt lịch.

- Giảm giá dịch vụ và các voucher giá trị cho người thân và bạn bè.

- Ưu đãi độc quyền chỉ có tại Bệnh viện Mắt Quốc tế VINEYES.

Đội ngũ bác sĩ đầu ngành – Bảo chứng cho chất lượng

Đứng sau những ca phẫu thuật thành công là đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm:

- BS CKII Hoàng Diệp Bảo Quỳnh – gần 30 năm trong ngành nhãn khoa, đã thực hiện hơn 22.000 ca phẫu thuật khúc xạ và đục thủy tinh thể;

- PGS.TS. Lê Minh Tuấn – Chuyên gia trong lĩnh vực nhãn khoa, giảng viên Đại học Y Dược TP. HCM, chuyên gia tại nhiều Bệnh viện lớn Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm.

- BS CKII Nguyễn Quang Vinh – chuyên gia Phaco và nhãn khoa tổng quát, từng giảng dạy tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

Tại Lễ công bố Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025 – Vietnam Top Brands 2025, VINEYES được vinh danh "TOP 3 BỆNH VIỆN MẮT TỐT NHẤT VIỆT NAM" dựa trên 6 tiêu chí cốt lõi: chất lượng dịch vụ, năng lực công nghệ, chiến lược phát triển bền vững, đóng góp kinh tế – xã hội, tuân thủ pháp lý và mức độ tiên phong trong ngành nhãn khoa.

VINEYES cũng được ghi nhận "DỊCH VỤ CHĂM SÓC & ĐIỀU TRỊ MẮT CHẤT LƯỢNG SỐ 1 VIỆT NAM – The Best of Vietnam 2025", do Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo phối hợp Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức.

Sự công nhận này không chỉ tôn vinh năng lực chuyên môn, mà còn khẳng định VINEYES trong ngành nhãn khoa Việt Nam – Nơi hội tụ công nghệ hiện đại bậc nhất và mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện.

Ở hành trình gìn giữ sức khoẻ đôi mắt, VINEYES là điểm đến trọn vẹn với Công nghệ ZEISS tiên tiến bậc nhất thế giới, đội ngũ bác sĩ đầu ngành và trải nghiệm quốc tế – chăm sóc tận tâm.

VINEYES - 49 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Tham khảo thêm tại: https://benhvienmatvineye.vn