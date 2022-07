5 game mới đỉnh cao sẽ ra mắt trong tháng 8/2022

Hard West 2

Ngày phát hành: 4/8

Hệ điều hành: PC

Hard West 2 tiếp tục đưa bạn vào chuyến phiêu lưu sinh tồn ở miền Tây hoang dã, nối tiếp thành công của phần 1. Với khẩu súng và nắm đấm ma thuật, người chơi Hard West II sẽ dẫn dắt 1 nhóm người sống ngoài vòng pháp luật.

Nhập vai vào Gin Carter, kẻ đứng ngoài luật pháp và nổi tiếng khắp nơi. Khi đánh hơi thấy chuyến tàu chở đầy vàng, hãy nhanh chóng tập hợp lực lượng, chuẩn bị súng và kỹ năng siêu nhiên để hành động .

Khi màn đêm buông xuống, hãy lên đường cùng đồng đội, biến những đồng cỏ xanh mướt thành chiến trường vang tiếng súng và tiếng la hét của kẻ địch.

Marvel’s Spider-Man

Ngày phát hành: 12/8

Hệ máy: PC

Hơn 3 năm sau ngày làm mưa làm gió trên PlayStation 4, cuối cùng Marvel’s Spider-Man cũng đã đặt chân lên nền tảng PC. Thông qua cổng phát hành Steam, các bạn hiện đã có thể đặt mua trước trò chơi này.

Không quá khi nói rằng Marvel’s Spider-Man chính là tựa game khai mở cho kỹ nguyên thành công của vũ trụ Marvel trên bình diện game. Nhà phát triển đã xuất sắc trong việc không chỉ tạo ra một tựa game thế giới mở với các yếu tố về đồ họa và lối chơi đều được đánh giá cao, mà còn xây dựng một cốt truyện rất hấp dẫn và lôi cuốn người chơi cho đến phút cuối cùng.

Game đưa người chơi nhập vai vào người Nhện đời đầu là Peter Parker cùng với cô bạn gái Mary Jane. Ở thành phố New York, Peter Parker sẽ cùng với cảnh sát Yuri Watanabe và Mary Jane, khám phá ra âm mưu của Tiến Sĩ Octavius, thầy của Peter. Chỉ vì thù ghét thị trưởng thành phố Harry Osborn nên Octavius đã lên kế hoạch hãm hại ông và toàn bộ cư dân.

Way of the Hunter

Ngày phát hành: 16/8

Hệ máy: PC, PS5

Đúng như tên gọi, Way of the Hunter là game mô phỏng săn bắn vô cùng chân thực, đưa bạn vào chuyến phiêu lưu khám phá thế giới tự nhiên hùng vĩ và đầy bí ẩn.

Trở thành chủ nhân mới của khu rừng rộng lớn - 1 môi trường sống tuyệt đẹp với quần thể động vật phong phú, đó là những gì mà game Way of the Hunter hướng tới. Khám phá thế giới mở bất tận trong khi săn bắn động vật (trong khu vực cho phép) bằng những khẩu súng cao cấp nhất.

Thymesia

Phát hành: 18/8

Hệ máy: PS5, PC

Thymesia là game nhập vai hành động pha chút kinh dị với nhịp độ chiến đấu nhanh và hệ thống vũ khí phức tạp. Trong một vương quốc nơi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, hãy vào vai một nhân vật bí ẩn được biết đến với mật danh "Corvus". Tìm kiếm kẻ thù của bạn, sử dụng sức mạnh và tìm ra sự thật trong ký ức đã mất.

Một vương quốc từng phát triển mạnh mẽ nhờ sức mạnh của thuật giả kim vừa bước vào thời kỳ thảm họa. Sau khi phát hiện ra cái giá đằng sau thuật giả kim, nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng nó đã phản tác dụng. Trong vòng vài ngày, vương quốc trở nên hỗn loạn và đường phố tràn ngập quái vật.

Chìa khóa để hiểu tất cả những sự việc này nằm trong tay của Corvus, nhưng anh đang bị mất trí nhớ. Sự thật chỉ có thể được tìm thấy trong ký ức của Corvus, nhưng mỗi lần nhớ lại, anh ấy chỉ tìm thấy thêm nhiều bí mật bất ngờ.

Saints Row

Hệ máy: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC

Phát hành: 23/8

15 năm kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2006, dòng game huyền thoại Saints Row đã chính thức được khởi động lại. Theo Volition và Deep Silver tiết lộ, đây sẽ là bản Reboot chứ không phải Remaster hay Remake.

Hiểu một cách đơn giản, Reboot có nghĩa là tái khởi động. Nghĩa là một sản phẩm sẽ được làm lại mà không cần phải tuân theo một cốt truyện, nhân vật mà trước đó nó đã xây dựng nên. Việc reboot lại một tựa game góp phần tạo cho game thủ có một cảm giác mới mẻ, hứng thú trên một câu chuyện hoàn toàn khác với những chất liệu đã quen thuộc từ rất lâu.

Có thể, một bản reboot sẽ khiến tựa game đó có phần thích hợp với thời đại hơn, dễ gần hơn và thậm chí là tạo một bước nhảy xa hơn nữa. Một ví dụ điển hình về reboot chính là tựa game "Prince of Persia: The Sands of Time". Nó đã thay đổi cả lối chơi, thiết kế và nhân vật chính của chuỗi Prince of Persia.





