5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

Không ít địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang không phải vì con người lãng quên mà vì những mối nguy hiểm đã được khoa học xác nhận, từ phóng xạ, khí độc đến các cộng đồng biệt lập. Vì lý do an toàn, những địa điểm này đều được kiểm soát nghiêm ngặt, theo AOL. Ngay cả các nhà khoa học cũng thận trọng khi đặt chân tới.

Đảo Bắc Sentinel, Ấn Độ

Nằm ở Vịnh Bengal, đảo Bắc Sentinel là nơi sinh sống của người Sentinelese. Họ duy trì cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong hàng nghìn năm qua.

Chính phủ Ấn Độ thiết lập vùng cấm nghiêm ngặt quanh hòn đảo nhằm ngăn nguy cơ lây truyền dịch bệnh. Lý do là bộ tộc này gần như không có khả năng miễn dịch với nhiều căn bệnh phổ biến trên thế giới.

Người Sentinelese dễ bị ảnh hưởng trước các bệnh dịch hiện đại. Ảnh: Alamy stock.

Đảo Rắn, Brazil

Ilha da Queimada Grande thường được gọi là đảo Rắn, nơi sinh sống của loài rắn hổ lục đầu vàng có nọc độc mạnh.

Một số khu vực trên đảo được cho là có mật độ rắn cao, dao động từ 1-5 con trên mỗi mét vuông. Vì nguy hiểm, Brazil hạn chế hầu hết hoạt động tiếp cận và chỉ cho phép một số nhà nghiên cứu, nhân viên được cấp phép tới đây.

Nhà nghiên cứu Marcio Martins, Đại học Sao Paulo quan sát rắn trên đảo Ilha da Queimada Grande, Brazil. Ảnh: Mark Moffett/Smithsonianmag.

Đảo Poveglia, Italy

Poveglia từng là nơi cách ly bệnh nhân trong các đợt dịch hạch từ thế kỷ 18. Hàng nghìn người đã được đưa tới đảo trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Sau đó, nơi này tiếp tục được sử dụng làm bệnh viện tâm thần trước khi bỏ hoang vào năm 1968. Những dấu tích còn lại khiến Poveglia trở thành một trong những hòn đảo ít người muốn ghé thăm tại Italy.

Khu rừng Đỏ, Chernobyl

Sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, khu rừng gần nhà máy điện hạt nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi phóng xạ. Những cây thông tại đây chuyển sang màu đỏ rồi chết hàng loạt, khiến khu vực này được gọi là rừng Đỏ.

Hiện nay, mức phóng xạ tại đây vẫn cao. Các nhà nghiên cứu chỉ đến làm việc trong thời gian ngắn và phải tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Centralia, Mỹ

Một đám cháy than dưới lòng đất bắt đầu vào năm 1962 và vẫn kéo dài đến nay tại thị trấn Centralia, bang Pennsylvania.

Đám cháy tạo ra nhiệt độ cao, khí độc và những vết nứt trên mặt đất. Theo thời gian, phần lớn cư dân đã được di dời, biến Centralia thành một trong những thị trấn ma nổi tiếng nhất nước Mỹ.