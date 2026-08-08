Có gì trong mỏ vàng sâu nhất thế giới, sản xuất 8 tấn vàng mỗi năm?

Mỏ vàng Mponeng ở Nam Phi trải dài hơn 380 km đường hầm, dài hơn toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York (Mỹ).
Mỏ vàng Mponeng nằm ở lưu vực Witwatersrand gần thành phố Carletonville của Nam Phi và hiện do công ty Harmony Gold khai thác. (Ảnh: News18)
Được mệnh danh là mỏ vàng sâu nhất thế giới, mỏ Mponeng sâu hơn 4 km dưới bề mặt Trái đất, nghĩa là sâu hơn bất kỳ tòa nhà chọc trời nào trên đất liền. (Ảnh: Gig-os)
Mỏ vàng Mponeng có hơn 236 dặm (380 km) đường hầm, dài hơn toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm thành phố New York. Việc xuống đến đáy mỏ không đơn giản, vì phải mất khoảng 2 - 3 giờ bằng cách sử dụng thang máy cao nhất thế giới, di chuyển với tốc độ lên đến 64 km/h. (Ảnh: News18)
Điều kiện sâu dưới lòng đất rất khắc nghiệt. Đá nguyên sinh ở Mponeng có thể đạt nhiệt độ cao tới 66°C. Để đảm bảo an toàn cho người thợ, mỏ bơm khoảng 6.000 tấn bùn đá mỗi ngày vào các bể chứa ngầm để làm mát các đường hầm xuống khoảng 28°C. Trọng lượng khổng lồ của đá phía trên cũng tạo ra áp lực địa chấn liên tục. Để ngăn ngừa sụp đổ, các đường hầm được gia cố bằng thép, bê tông và lưới thép hình thoi. (Ảnh: News18)
Mỗi ngày, các thợ mỏ dùng khoảng 5.000 pound thuốc nổ để phá vỡ khoảng 6.400 tấn đá. (Ảnh: Bloomberg)
Hàng năm, mỏ Mponeng sản xuất hơn 8.000 kg vàng (8 tấn), tương đương khoảng 250.000 đến 275.000 ounce vàng. Các công nhân khai thác làm việc theo nhiều ca để duy trì sản lượng do mạng lưới đường hầm ngầm rất rộng lớn. (Ảnh: News18)
Họ phải di chuyển quãng đường dài trong các đường hầm mỗi ngày. Công tác hậu cần được tổ chức bài bản nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đây cũng được coi là một trong những mỏ vàng tiên tiến nhất thế giới. (Ảnh: Geotech)
Một số đường hầm bị chiếm dụng trái phép bởi những người khai thác mỏ “ma”, được gọi là “zama zamas” trong tiếng địa phương (họ sử dụng công cụ thô sơ và thuốc nổ để khai thác). Những người thợ mỏ này đôi khi sống dưới lòng đất hàng tháng trời để khai thác các khoáng sản như vàng, quặng sắt, than đá và mangan. (Ảnh: News18)
Đầu năm 2024, Harmony Gold phê duyệt một dự án lớn trị giá 7,9 tỷ Rand (khoảng 4.500 tỷ Rupee hay hơn 47 triệu USD) để mở rộng mỏ sâu hơn nữa. Việc mở rộng này đưa mỏ xuống thêm 270 mét, nghĩa là mỏ sẽ đạt độ sâu 4,22 km dưới mặt đất và kéo dài tuổi thọ hoạt động của mỏ thêm khoảng 20 năm. (Ảnh: News18)
Ngoài Mponeng, nhiều mỏ vàng sâu khá cũng nằm ở lưu vực Witwatersrand của Nam Phi. Mỏ TauTona từng được biết đến là mỏ sâu nhất thế giới, đạt độ sâu khoảng 3,9 km. Savuka đứng thứ hai với độ sâu khoảng 3,7 km và nằm gần Johannesburg. Mỏ East Rand là một mỏ lịch sử khác đạt độ sâu khoảng 3,585 km. (Ảnh: News18)
Một số mỏ khai thác ở độ sâu lớn khác vẫn đang hoạt động. Mỏ Driefontein đạt độ sâu khoảng 3,42 km và vẫn là một nhà sản xuất vàng lớn. Cả Kloof và Kusasalethu đều hoạt động ở độ sâu hơn 3,3 km, trong khi Blyvooruitzicht sâu khoảng 3,2 km. Ngoài Nam Phi, mỏ LaRonde của Canada là một trong những mỏ sâu nhất ở Tây bán cầu. Hoạt động khai thác của mỏ này kéo dài hơn 3 km dưới mặt đất. (Ảnh: News18)