Có gì trong mỏ vàng sâu nhất thế giới, sản xuất 8 tấn vàng mỗi năm?

Một số mỏ khai thác ở độ sâu lớn khác vẫn đang hoạt động. Mỏ Driefontein đạt độ sâu khoảng 3,42 km và vẫn là một nhà sản xuất vàng lớn. Cả Kloof và Kusasalethu đều hoạt động ở độ sâu hơn 3,3 km, trong khi Blyvooruitzicht sâu khoảng 3,2 km. Ngoài Nam Phi, mỏ LaRonde của Canada là một trong những mỏ sâu nhất ở Tây bán cầu. Hoạt động khai thác của mỏ này kéo dài hơn 3 km dưới mặt đất. (Ảnh: News18)