Vì sao ở Hàn Quốc, đi gội đầu ở tiệm lại không được sấy tóc?

Việc khách hàng mang mái tóc ướt về nhà sau khi gội đầu ngoài tiệm là chuyện không bất thường.

Khái niệm về các dịch vụ làm đẹp tại Hàn Quốc luôn nổi tiếng với sự tỉ mỉ, chu đáo và bắt nhịp xu hướng nhanh chóng. Tuy nhiên, một điểm thú vị khiến nhiều du khách nước ngoài ngỡ ngàng khi trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc tóc tại đây chính là việc tiệm cắt tóc thường không chủ động sấy khô hoàn toàn cho khách, hoặc trong nhiều mô hình dịch vụ gội đầu, khách hàng phải tự tay sấy tóc của mình.

Thực tế này xuất phát từ những nguyên nhân đặc thù về văn hóa dịch vụ, cấu trúc chi phí vận hành cũng như triết lý chăm sóc tóc của người Hàn.

Ở nhiều tiệm làm tóc Hàn Quốc, sấy tóc là dịch vụ riêng bên cạnh gội đầu và được tính tiền riêng

Yếu tố đầu tiên phải kể đến là mô hình phân chia dịch vụ rất rạch ròi tại các tiệm salon xứ kim chi. Tại nhiều quốc gia, một gói gội đầu thông thường sẽ bao gồm cả bước làm sạch, xả và sấy tạo kiểu trọn gói do nhân viên thực hiện.

Ngược lại, ở Hàn Quốc, các dịch vụ giá rẻ hoặc tiệm chuyên biệt thường tính phí riêng biệt cho từng công đoạn nhằm tối ưu hóa thời gian và giá tiền. Gội đầu nhanh chỉ bao gồm thao tác làm sạch da đầu và xả bằng dưỡng chất. Nếu khách hàng muốn nhân viên sấy và tạo kiểu chuyên sâu, họ phải trả thêm một khoản phí dịch vụ tạo kiểu riêng biệt (styling fee).

Bên cạnh đó, văn hóa tự phục vụ (self-service) tại các không gian làm đẹp công cộng hoặc các tiệm salon hiện đại cũng rất phổ biến. Người Hàn Quốc vốn quen thuộc với nhịp sống nhanh, đề cao sự hiệu quả và tính tự lập trong những sinh hoạt thường ngày. Tại các khu vực tự sấy tóc được bố trí sẵn gương, lược, máy sấy cao cấp và các sản phẩm tinh dầu dưỡng, khách hàng có thể chủ động tự tạo kiểu theo ý thích cá nhân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thợ làm tóc. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi cho cả người phục vụ lẫn khách hàng tiếp theo trong khung giờ cao điểm.

Ảnh minh hoạ

Một lý do mang tính chuyên môn cao hơn nằm ở triết lý bảo vệ mái tóc của các nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc. Theo quan niệm của nhiều chuyên gia tóc nước này, công đoạn sấy tóc đòi hỏi kỹ thuật và nhiệt độ chuẩn xác để tránh làm tổn thương lớp biểu bì. Khi khách hàng tự sấy hoặc được hướng dẫn tự thao tác với các loại máy sấy ion âm, họ có thể tự điều chỉnh mức nhiệt ấm vừa phải và khoảng cách an toàn cho da đầu của chính mình.

Nhìn chung, việc không được sấy tóc miễn phí hoặc phải tự sấy khi đi gội đầu ở Hàn Quốc không phải là sự thiếu chu đáo của dịch vụ. Đây là một nét văn hóa tiêu dùng thực tế, đề cao sự minh bạch trong chi phí, tính chủ động của khách hàng và phương pháp bảo vệ mái tóc một cách khoa học theo tiêu chuẩn địa phương.