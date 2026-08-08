Kỳ lạ cảnh nước trong giếng sâu liên tục "rung lắc" trong nhiều ngày

Một video kỳ lạ cho thấy nước trong một giếng sâu 5,4 mét liên tục chuyển động khiến người dân địa phương hoang mang.

Cư dân tại một ngôi làng ở Ấn Độ đang hoang mang tìm kiếm câu trả lời sau khi giếng nước liên tục "rung lắc" trong nhiều ngày.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước bên trong giếng, nằm ở quận Morbi thuộc bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, gợn sóng và dâng trào. Người dân địa phương lo sợ một trận động đất có thể sắp xảy ra.

Khu vực này đã hứng chịu một trong những trận động đất tồi tệ nhất thế giới vào năm 2001, khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng.

Giếng nước này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ người dân địa phương và trên mạng xã hội. Ảnh: Taniya Dutta

Giếng sâu 5,4 mét này được xây dựng trên khu đất nông nghiệp của Pranjivan Sadariya ở làng Virparda.

"Khi tôi đến trang trại của mình vào 1/8, nước giếng đã tràn ra ngoài và tình trạng đó vẫn tiếp diễn cho đến nay", ông Sadariya nói, đồng thời cho biết thêm rằng giếng chỉ mới được xây dựng cách đây 3 tháng.

Các quan chức đã loại trừ khả năng động đất hoặc hoạt động kiến tạo là nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ này và đã mở cuộc điều tra .

Viện Nghiên cứu Địa chấn ở Gandhinagar được cho là không phát hiện thấy bất kỳ sự kiện địa chấn nào và không có đường đứt gãy hoạt động nào liên quan đến hiện tượng này.

Các chuyên gia đã được mời đến để điều tra xem hình dạng và độ sâu của giếng có thể khuếch đại chuyển động hay không – một hiện tượng được gọi là "dao động giếng" hay cộng hưởng, trong đó nước dao động qua lại.

Ông Swapnil Khare, người đứng đầu huyện Morbi, cho biết một nhóm các nhà khoa học sẽ đến hiện trường để điều tra chính xác những gì đang xảy ra dưới lòng đất.

Video cho thấy nước gợn sóng và dâng trào bên trong giếng lớn. Nguồn ảnh: Taniya Dutta

Nhà địa chất học khu vực JS Vadher cho biết không có bằng chứng về hoạt động địa chấn và cho rằng chuyển động bất thường này có liên quan đến mưa lớn trong mùa gió mùa và sự bổ sung nước ngầm.

"Đây không phải là hoạt động địa chấn. Theo quan sát ban đầu, có vẻ như sau những trận mưa lớn ở thượng nguồn, nước ngầm đang được bổ sung và không khí bị mắc kẹt trong các khe nứt của đá đang được giải phóng, gây ra sự xáo trộn trong giếng", Vadher giải thích.

Ấn Độ đang trải qua những trận mưa gió mùa lớn, nhiều khu vực bị ngập lụt khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Trận động đất năm 2001 xảy ra vào lúc 8h46 ngày 26/1 với cường độ 7,6 độ Richter.

Ngoài việc khiến hơn 20.000 người thiệt mạng, sự kiện này còn làm bị thương thêm 166.000 người và phá hủy khoảng 400.000 tòa nhà. Cả bang Gujarat ở Ấn Độ và tỉnh Sindh của Pakistan đều bị ảnh hưởng.