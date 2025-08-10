5 dấu hiệu trên da cảnh báo gan đang suy hỏng giai đoạn đầu: Có 1 cũng đừng bỏ qua!

Theo tiến sĩ Saurabh Sethi, một bác sĩ chuyên khoa gan được đào tạo tại Đại học Harvard (Mỹ), những dấu hiệu bất thường trên da có thể cảnh báo gan đang bắt đầu bị tổn thương. Điều quan trọng là mọi người cần phát hiện và đi khám kịp thời để bảo vệ chức năng gan.

5 dấu hiệu trên da cảnh báo sớm bệnh gan

1. Vàng da

Vàng da có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan (Ảnh minh họa).

Một trong những dấu hiệu điển hình và dễ thấy nhất của rối loạn chức năng gan là vàng da. Tình trạng này xảy ra khi gan không thể xử lý bilirubin (một sắc tố màu vàng hình thành từ sự phân hủy hồng cầu) đúng cách. Điều này khiến bilirubin tích tụ trong máu và các mô, khiến da cũng như phần lòng trắng của mắt có màu vàng.

Tiến sĩ Sethi nhấn mạnh, khi có dấu hiệu vàng da, mọi người cần đi khám ngay lập tức. Đây có thể là triệu chứng sớm của viêm gan, tắc nghẽn ống mật.

2. Xuất hiện các mạch máu giống như mạng nhện trên da (u mạch nhện)

U mạch nhện (Ảnh minh họa).

U mạch nhện là những cụm mạch máu nhỏ, màu đỏ, hình mạng nhện, giãn nở, thường xuất hiện ở mặt, cổ, cánh tay hoặc ngực. Những u này xuất hiện khi nồng độ estrogen tăng cao do gan không thể điều hòa được hormone này đúng cách.

Khi u mạch nhện xuất hiện trên da, đặc biệt là khi xuất hiện nhiều, có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan hoặc các rối loạn chức năng gan mạn tính. Triệu chứng này cũng có thể gặp ở những người bị suy giảm chức năng gan do rượu hoặc viêm gan siêu vi.

3. Đỏ lòng bàn tay

Đỏ lòng bàn tay (Ảnh minh họa).

Lòng bàn tay bị đỏ, đặc biệt ở gốc ngón cái và ngón út có thể là kết quả của sự thay đổi lưu lượng máu và mất cân bằng nội tiết tố khi chức năng gan bị suy giảm. Tiến sĩ Sethi lưu ý, dấu hiệu này thường bị nhầm lẫn với kích ứng hoặc tiếp xúc với nhiệt. Tuy nhiên, nếu không có nguyên nhân rõ ràng, hãy cẩn trọng với bệnh lý về gan.

Theo đó, triệu chứng đỏ lòng bàn tay thường liên quan đến xơ gan, gan nhiễm mỡ và viêm gan tự miễn.

4. Ngứa

Ngứa da là dấu hiệu thường gặp của bệnh gan (Ảnh minh họa).

Ngứa da, đặc biệt ngứa trầm trọng vào ban đêm và không kèm phát ban, có thể là một dấu hiệu cho thấy chức năng gan đang có vấn đề. Tình trạng này có thể là kết quả của sự tích tụ axit mật trong máu, đặc biệt là trong các tình trạng như ứ mật hoặc viêm đường mật nguyên phát. Đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh gan ở giai đoạn đầu. Theo bác sĩ Sethi, bệnh nhân thường bị ngứa ở tay, chân.

5. Tăng sắc tố da

Tăng sắc tố da (Ảnh minh họa).

Da đột ngột sẫm màu hơn hoặc đổi màu bất thường theo từng mảng, đặc biệt là quanh mắt, miệng hoặc nách, là dấu hiệu có thể xảy ra ở những người mắc bệnh gan mạn tính. Điều này xảy ra do mất cân bằng nội tiết tố, kháng insulin hoặc tăng melanin liên quan đến rối loạn chức năng gan.

Các nghiên cứu đã ghi nhận tình trạng tăng sắc tố da trong các bệnh lý như bệnh thừa sắt, bệnh gan tự miễn và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH).

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Mặc dù những triệu chứng ngoài da này thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhặt nhưng chúng có thể là những dấu hiệu ban đầu của bệnh gan. Do đó, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, đặc biệt là khi dấu hiệu kéo dài, hãy đi khám ngay lập tức.

Ngoài ra, theo khuyến cáo của các chuyên gia, mọi người nên chủ động bảo vệ sức khỏe của lá gan bằng cách có chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên và xét nghiệm máu cũng như chẩn đoán hình ảnh định kỳ khi cần thiết.