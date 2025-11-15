5 dấu hiệu Thần Tài bỏ nhà bạn đi xa

Trong phong thủy, tài lộc không chỉ đến từ may mắn mà còn bị ảnh hưởng bởi cách ta sống, cách giữ gìn nhà cửa và năng lượng trong không gian hằng ngày. Nếu ngôi nhà liên tục xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, rất có thể vận may tài chính đang rời khỏi bạn mà không hề hay biết.

Lối vào được xem là nơi đón khí tốt và cũng là đường để thần tài bước vào. Khi khu vực này bị che chắn bởi giày dép, thùng đồ, bao tải hoặc các loại vật dụng linh tinh, dòng năng lượng tích cực sẽ bị nghẽn lại. Lâu dần, gia chủ dễ gặp cảnh làm mãi không dư, tiền đến rồi lại đi. Cách khắc phục rất đơn giản, chỉ cần giữ mặt nền trống thoáng, lau dọn mỗi ngày và hạn chế đặt đồ cao quá đầu người. Không gian mở thoáng sẽ giúp tài khí lưu thông tốt hơn. 2. Ví tiền, két sắt hoặc nơi cất tiền luôn trong trạng thái lộn xộn

Nghe có vẻ nhỏ nhưng lại là dấu hiệu thường gặp nhất của nhà thiếu tài khí. Khi ví tiền đầy hóa đơn cũ, giấy tờ nhàu nát hoặc két sắt để đồ lẫn lộn, nguồn tài lộc vô tình bị phân tán. Nhiều chuyên gia phong thủy tin rằng việc sắp xếp nơi giữ tiền sạch sẽ và gọn gàng sẽ giúp gia chủ dễ thu hút nguồn thu mới. Bạn có thể dọn ví mỗi tuần, bỏ hóa đơn quá hạn, dùng thêm miếng lót màu đỏ hoặc vàng để tăng năng lượng tích cực. 3. Cây cối trong nhà héo úa hoặc chết nhưng vẫn để nguyên

Cây cối đại diện cho sự sinh sôi và phát triển. Nếu cây trong nhà đã héo rũ, vàng lá hoặc chết mà vẫn để lâu, năng lượng trì trệ sẽ bao phủ không gian sống. Điều này khiến đường tài vận dễ dậm chân tại chỗ hoặc đi xuống. Hãy thay cây mới ngay khi phát hiện cây đã yếu. Ngoài ra, ưu tiên các loại cây có dáng vững vàng và sức sống mạnh như kim ngân, trầu bà, thiết mộc lan để tăng sự may mắn. 4. Khu vực bếp lạnh lẽo ít dùng và luôn bừa bộn

Bếp tượng trưng cho tài khí và sự sung túc. Một căn bếp ngừng hoạt động, tro bụi bám đầy hoặc đồ ăn bỏ quên dễ khiến nguồn năng lượng giàu có bị nghẽn lại. Nếu gia đình quá bận rộn, bạn chỉ cần duy trì việc bật bếp vài lần mỗi tuần, lau mặt bếp sau khi nấu và dùng ánh sáng vàng ấm để tạo cảm giác đủ đầy. Bếp càng ấm, nhà càng dễ vượng tài. 5. Nhà thường xuyên có mùi lạ hoặc không khí nặng nề