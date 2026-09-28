5 dấu hiệu cảnh báo acid uric đang cao vượt ngưỡng: Có 1 cũng cần cẩn thận kẻo gout sớm "gõ cửa"

Acid uric cao có thể âm thầm thể hiện triệu chứng trong thời gian dài trước khi cơn gout bùng phát.

Nhắc đến acid uric cao, nhiều người nghĩ ngay tới cơn gout cấp với ngón chân cái sưng đỏ, đau dữ dội. Tuy nhiên, theo Times of India, tình trạng acid uric tăng có thể diễn tiến khá âm thầm và gây ảnh hưởng tới khớp, thận cũng như sức khỏe chuyển hóa ngay cả khi chưa từng xuất hiện một cơn gout điển hình.

Bác sĩ Shivangi Solanki, chuyên khoa Thận và Ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Bhailal Amin (Ấn Độ), cho biết: “Nhiều người có acid uric cao cho rằng cơn gout với ngón chân cái đau, sưng đột ngột là biểu hiện bên ngoài duy nhất. Trên thực tế, acid uric cao có thể gây ảnh hưởng trong cơ thể mà không tạo ra biểu hiện lâm sàng rõ ràng”.

Acid uric tăng có thể diễn tiến khá âm thầm và gây ảnh hưởng tới khớp, thận (Ảnh: Renal and Urology News)

5 dấu hiệu cảnh báo acid uric cao

Bác sĩ Solanki đã đề cập tới 5 dấu hiệu cảnh báo acid uric cao, đó là:

1. Đau gót chân kéo dài

Một cơn đau dai dẳng quanh gót chân hoặc gân Achilles thường dễ bị quy cho việc đi bộ nhiều, vận động quá mức hoặc chấn thương thể thao. Tuy nhiên, bác sĩ Solanki cho biết các vi tinh thể acid uric có thể lắng đọng trong các sợi của gân Achilles.

“Đau gót chân kéo dài thường bị nhầm với chấn thương thể thao hoặc vận động quá mức, trong khi các vi tinh thể acid uric có thể lắng đọng trong các sợi gân”, nữ bác sĩ nói.

Theo chuyên gia, ở một số trường hợp, triệu chứng này có thể cải thiện khi acid uric được kiểm soát.

2. Đau cổ tay hoặc khớp không rõ nguyên nhân

Tinh thể acid uric không chỉ lắng đọng ở ngón chân cái. Bác sĩ Solanki từng gặp một phụ nữ 42 tuổi bị đau cổ tay kéo dài và được chuẩn bị điều trị theo hướng hội chứng ống cổ tay. Sau đó, tình trạng này được xác định có liên quan đến tinh thể lắng đọng tại khớp cổ tay; xét nghiệm tiếp tục phát hiện acid uric cao.

Trường hợp này cho thấy những cơn đau khớp hoặc đau quanh gân kéo dài nhiều tháng, không rõ nguyên nhân, không nên chỉ tự quy cho tuổi tác hoặc vận động.

3. Đau âm ỉ vùng thắt lưng

Đau âm ỉ vùng thắt lưng (Ảnh: Creaky Joints)

Thận là cơ quan đảm nhiệm phần lớn quá trình đào thải acid uric ra khỏi cơ thể. Vì vậy, theo bác sĩ Solanki, thận cũng có thể chịu ảnh hưởng khi nồng độ acid uric duy trì ở mức cao. Một dấu hiệu dễ bị bỏ qua là cảm giác đau âm ỉ ở vùng thắt lưng.

“Đau thắt lưng âm ỉ đôi khi được cho là do tư thế xấu, ít vận động hoặc đệm nằm không phù hợp. Tuy nhiên, cảm giác này cũng có thể liên quan đến các tinh thể nhỏ lắng đọng tại bộ lọc của thận, báo hiệu nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc tổn thương”, bác sĩ Solanki cho biết.

Dù vậy, không phải mọi trường hợp đau lưng đều do acid uric cao.

4. Uể oải vào buổi sáng

Một số người dù ngủ đủ vẫn thường xuyên thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng. Theo bác sĩ Solanki, tình trạng uể oải buổi sáng có thể xuất hiện ở người có acid uric cao, dù đây không phải triệu chứng đặc hiệu.

Mệt mỏi còn có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác như thiếu ngủ, stress, thiếu máu hoặc rối loạn tuyến giáp. Vì vậy, nếu biểu hiện kéo dài, đặc biệt ở người đã biết acid uric tăng, cần trao đổi với bác sĩ thay vì tự chẩn đoán.

5. Khó tập trung

Times of India cũng đề cập hiện tượng “brain fog” (sương mù não) - cảm giác đầu óc chậm chạp, khó tập trung hoặc kém minh mẫn hơn bình thường.

Bác sĩ Solanki cho rằng “brain fog”, đặc biệt khi đi kèm tình trạng uể oải buổi sáng, có thể liên quan đến acid uric cao, dù cơ chế vẫn cần được xem xét trong bối cảnh sức khỏe tổng thể.

Đây cũng là biểu hiện rất không đặc hiệu, bởi stress, chất lượng giấc ngủ kém và nhiều vấn đề sức khỏe khác đều có thể gây triệu chứng tương tự.

Chưa đau gout không có nghĩa acid uric bình thường

Chưa đau gout không có nghĩa acid uric bình thường (Ảnh: Getty)

Điểm quan trọng nhất là không thể dựa vào 5 dấu hiệu trên để kết luận acid uric đã cao. Nhiều người tăng acid uric hoàn toàn không có triệu chứng, trong khi những biểu hiện kể trên cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác.

Muốn biết chính xác, cần xét nghiệm máu và được bác sĩ đánh giá cùng các yếu tố sức khỏe liên quan.

Times of India cũng lưu ý việc phòng ngừa nên bắt đầu trước khi gout xuất hiện: uống đủ nước, hạn chế nước ngọt và đồ uống đóng chai nhiều fructose, tránh uống quá nhiều rượu, duy trì cân nặng hợp lý, không giảm cân quá nhanh và kiểm soát tốt các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh thận.

Bác sĩ Solanki nhấn mạnh: “Bạn có thể chưa từng xuất hiện cơn viêm khớp gout, nhưng không vì thế mà bỏ qua tình trạng acid uric liên tục ở mức cao”.

Lam Chi

Nguồn: Times of India