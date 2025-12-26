5 con vẹt trong công viên bị cách ly vì liên tục chửi thề, lăng mạ khách, giám đốc đi qua còn bị gọi là… béo

Sự việc xảy ra tại công viên động vật hoang dã Lincolnshire (Anh). Chỉ vài ngày sau khi được tiếp nhận, 5 con vẹt xám châu Phi đã khiến ban quản lý rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đồng loạt “văng tục” trước mặt du khách.

Ông Steve Nichols, Giám đốc điều hành của công viên, chia sẻ với CNN Travel rằng tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. “Mọi thứ bùng nổ hoàn toàn, con nào cũng chửi thề. Chúng tôi thực sự lo lắng vì có rất nhiều trẻ em đến tham quan,” ông nói.

Theo ông Nichols, mỗi lần đi ngang qua khu vực chuồng vẹt, ông đều bị một trong số chúng gọi là “thằng béo ngốc”, khiến chính ông cũng không khỏi bất ngờ.

Ảnh: Công viên động vật hoang dã Lincolnshire

5 con vẹt xám châu Phi có tên Eric, Jade, Elsie, Tyson và Billy. Điều đặc biệt là chúng được hiến tặng từ 5 chủ nuôi khác nhau nhưng lại đến công viên gần như cùng thời điểm. Trong giai đoạn cách ly bắt buộc trước khi ra mắt công chúng, cả 5 con được nuôi chung trong một khu vực.

Chính tại đây, nhân viên bắt đầu nhận ra điểm chung kỳ lạ của chúng. “Chỉ trong thời gian rất ngắn, chúng bắt đầu chửi bới lẫn nhau,” ông Nichols cho biết. Câu nói xuất hiện nhiều nhất là “cút đi”, nhưng theo ông, “bất cứ từ ngữ nào bạn có thể nghĩ ra thì chúng đều nói được”.

Khi được đưa ra khu trưng bày, phần lớn du khách tỏ ra thích thú trước “tài năng” bất ngờ này. “Khách tham quan cũng phản ứng lại y như những gì các con vẹt nói với họ,” ông Nichols kể lại.

Tuy nhiên, trước lo ngại về môi trường không phù hợp với trẻ nhỏ, ban quản lý quyết định tách riêng 5 con vẹt và tạm thời đưa chúng ra khỏi khu vực công cộng. Các nhân viên hy vọng rằng khi không còn ở chung, ngôn ngữ của chúng sẽ dần trở nên “thân thiện” hơn.

Ảnh: Công viên động vật hoang dã Lincolnshire

Theo ông Nichols, việc tiếp nhận những con vẹt biết chửi thề thực tế không quá hiếm. “Mỗi năm chuyện này xảy ra khoảng 3 đến 4 lần,” ông nói. Tuy nhiên, đại dịch Covid 19 đã khiến số lượng vẹt được gửi đến công viên tăng mạnh.

“Bình thường, chúng tôi chỉ tiếp nhận 1 hoặc 2 con trong vòng hai tuần. Riêng hôm nay, con số là 8,” ông cho biết thêm. Nguyên nhân là do nhiều người nuôi thú cưng ở nhà trong thời gian dài và nhận ra rằng công viên động vật có thể mang lại không gian sống tốt hơn cho những chú vẹt này.

Vẹt xám châu Phi là một trong những loài vẹt phổ biến nhất thế giới nhờ khả năng bắt chước giọng nói con người. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất thức ăn cho thú cưng Anh, năm 2019, nước này có khoảng 1,1 triệu loài chim cảnh được nuôi trong nhà.

Nguồn: CNN