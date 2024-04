"5 cô gái giống NewJeans" gây bão Kpop: Nhạc đầy hứa hẹn, thành viên được debut chỉ sau 1 tháng vì quá xinh!

Ngày 25/3, HYBE chính thức giới thiệu dự án nhóm nhạc nữ thứ 3 do chính tập đoàn tuyển chọn và debut - ILLIT, quản lý bởi công ty con BELIFT LAB. ILLIT là đội hình tập hợp các thực tập sinh tiềm năng bước ra từ show sống còn R U Next, ban đầu dự kiến debut với 6 thành viên. Tuy nhiên, Youngseo - thực tập sinh hút fan nhất đã rút lui phút chót. Nhóm "chốt sổ" với 5 cô gái trong độ tuổi còn rất trẻ, gồm Yunah, Minju, Moka, Wonhee và Iroha.

ILLIT "chốt sổ" với 5 thành viên Yunah, Minju, Moka, Wonhee và Iroha.

ILLIT có màn "ra quân" ngay trước khi debut tại Paris Fashion Week

ILLIT ra mắt với E.P Super Real Me và MV chủ đề Magnetic. Với đặc trưng về độ tuổi, số lượng thành viên và concept tươi mới, đáng yêu, ILLIT ban đầu khiến dân tình liên tưởng đến đàn chị cùng tập đoàn NewJeans. Từ "5 cô gái giống NewJeans", ILLIT đã trở thành tân binh hiện tượng với ca khúc Magnetic làm mưa làm gió làng nhạc.

Tên nhóm ILLIT xuất phát từ cụm từ "I Will Be It", thể hiện thái độ tự quyết và đầy tham vọng để thể hiện bản sắc độc đáo. Nhóm nữ mới của HYBE nhanh chóng xô đổ nhiều thành tích kỷ lục, tạo nên những cột mốc đầy hứa hẹn vè khiến dân tình phải tò mò về 5 mảnh ghép trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng.

ILLIT - Magnetic

Yunah

Là chị cả của ILLIT, Yunah sinh vào tháng 1/2004, bắt đầu làm thực tập sinh vào năm 2018 khi chỉ mới tròn 14 tuổi. Yunah có thời gian thực tập tại Stardium Entertainment, sau đó chuyển sang Source Music - công ty con của HYBE quản lý LE SSERAFIM, vào năm 2020.

Yunah thời thi R U Next

Năm 2023, Yunah trở thành thí sinh của chương trình R U Next với tư cách thực tập sinh của BELIFT LAB và cũng là thí sinh có khoảng thời gian thực tập dài nhất (5 năm). Dựa vào khoảng thời gian thực tập tại Source Music, nhiều fan dự đoán Yunah từng luyện tập cùng các thành viên LE SSERAFIM. Do được training kỹ, Yunah thể hiện bản thân vững vàng qua từng vòng loại, luôn đứng top tại R U Next.

Yunah là thành viên lớn tuổi nhất, đồng thời có thời gian thực tập dài nhất trong đội hình ILLIT

Ngày 1/9/2023, Yunah chính thức trở thành thành viên cuối cùng được công bố của dự án nhóm nữ mới ILLIT. Cô nàng cũng là thành viên có độ tuổi lớn nhất, giữ vai trò trưởng nhóm. Yunah là một trong 3 thành viên người Hàn của ILLIT, điềm đạm và bình tĩnh là nét tính cách nổi bật. Tuy nhiên, so với 4 mảnh ghép còn lại, Yunah có visual cá tính, chững chạc hơn hẳn. Do đó, trong sản phẩm đầu tiên cùng nhóm, Yunah chưa thực sự "bung xoã" và bị dân tình nhận xét là không hợp concept.

Visual có phần cá tính của Yunah hợp với những concept mạnh mẽ, chiến binh

Với concept cô gái phép thuật của Magnetic, Yunah bị nhận xét chưa thực sự ấn tượng

Minju

Trong số 5 tân binh, Minju là thành viên được dân Hàn chú ý nhất bởi visual được ví như "búp bê sống". Ngoại hình của nữ idol có nét ngây thơ, đáng yêu. Gương mặt nhỏ nhưng bầu bĩnh cùng đôi mắt to của Minju có nhiều nét tương đồng với "đệ nhất visual gen 4" Sullyoon (NMIXX). Sinh năm 2004, Minju cũng là chị cả của ILLIT.

Minju sớm gây chú ý nhờ ngoại hình có nét tương đồng với "đệ nhất visual gen 4" Sullyoon (NMIXX)

Minju theo đuổi con đường trở thành thần tượng Kpop từ năm 15 tuổi. Minju từng thực tập dưới trướng YG Entertainment, từng là gương mặt tiềm năng thuộc dự án "em gái BLACKPINK" BABYMONSTER, hiện tại vẫn duy trì quan hệ thân thiết với nhóm. Năm 2021, Minju rời YG chuyển sang BELIFT LAB.

Minju được đào tạo và định hướng trở thành vocalist. Ngoài khả năng ca hát, nữ idol còn có khả năng chơi đàn violin. Minju là thành viên thứ 3 nhận được suất debut cùng ILLIT.

Minju khoe thế mạnh visual trong bộ ảnh quảng bá mini album Super Real Me

Toả sáng trên sân khấu Magnetic

Minju được dự đoán sẽ là một trong những visual đáng gờm của idol thế hệ 5

Moka

Gây sốt nhất trong 5 thành viên phải kể đến Moka. Cô nàng bén duyên với âm nhạc và giải trí Hàn Quốc từ khi còn bé bởi mẹ là một fan cứng của BIGBANG. Moka nuôi dưỡng ước mơ trở thành thần tượng nhờ động lực này. Sinh tháng 10/2004, Moka là em út của hội chị cả và là một trong hai thành viên Nhật của ILLIT.

"Gái Nhật" hủt fan của ILLIT - Moka

Năm 2020, Moka label của HYBE tại Nhật Bản - Big Hit Japan. Moka thiên về vũ đạo và theo đuổi hình mẫu lý tưởng là "all-rounder" Jennie (BLACKPINK). Được giới thiệu tại R U Next, Moka gây chú ý vì visual nổi bật, đường nét đáng yêu trong sáng và gợi nhớ đến "ác nữ" The Glory Shin Ye Eun. Moka giành được cơ hội ra mắt ILLIT ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

Moka khoe nhan sắc có nét điện ảnh trong ảnh concept giới thiệu mini album

Visual trong sáng của Moka

Trong đợt quảng bá Magnetic, Moka là thành viên nổi tiếng nhất với loạt fancam gây sốt. Fancam cá nhân của Moka tại The Show hiện đã gần cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 2 tuần. Cô nàng nhận về cơn mưa lời khen nhờ thần thái sân khấu tốt, phù hợp với concept của ILLIT. Nhưng, Moka cũng khiến dân tình tranh cãi vì kỹ năng hát live chưa hoàn thiện.

Fancam gây sốt của Moka góp phần giúp Magnetic trở thành hiện tượng MXH

Wonhee

Không giống với những thành viên khác, Wonhee có quá trình làm thực tập sinh khá đặc biệt. Wonhee được casting tại ga tàu điện ngầm nhờ visual nổi bật, hợp concept của ILLIT một cách hoàn hảo. Wonhee sinh năm 2007, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm idol trước đó. Tháng 4/2023 được casting, tháng 5 cô nàng đã ghi hình R U Next. Chỉ mới tham gia training đúng 1 tháng, nữ idol được "chọn mặt gửi vàng" và thành công giành suất debut.

Wonhee - thành viên "chốt suất" debut chỉ sau 1 tháng luyện tập nhờ thế mạnh visual

Wonhee như sinh ra là để debut cùng ILLIT

Dù có kinh nghiệm ít nhất nhưng Wonhee lại là đối thủ đáng gờm trong chương trình khi liên tục đạt được những thứ hạng cao. Wonhee có điểm bình chọn cao nhờ visual hợp gu Hàn, đáng yêu, thanh thuần nhưng cực kỳ độc đáo. Tại đêm chung kết của R N Next, Wonhee xuất sắc đạt hạng nhất, chính thức có mặt trong đội hình nhóm ILLIT.

Nhan sắc hợp gu Hàn nhưng cũng cực kỳ độc đáo, khó trộn lẫn

Toả sáng với concept cô gái phép thuật

Trong quá trình quảng bá Magnetic, Wonhee liên tục lên hot topic bởi những fancam thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Cùng với Moka, Wonhee cũng góp phần tạo nên cơn bão vũ đạo Magnetic.

Cùng với Moka, Wonhee cũng góp phần tạo nên cơn bão vũ đạo Magnetic

Iroha

Em út của ILLIT - Iroha sinh năm 2008, là một trong hai thành viên người Nhật. Iroha tiếp xúc với âm nhạc và nhảy múa từ khi mới lên 3. Kỹ năng nhảy của Iroha luôn xếp top đầu trong xuyên suốt R U Next.

Iroha là em út của ILLIT

Visual như bước ra từ truyện tranh

Trước khi đến HYBE, Iroha từng là thực tập sinh dưới trướng JYP Entertainment, có thời gian đào tạo cùng NiziU và NMIXX. Iroha về đích với vị trí thứ tư chung cuộc và giành được cơ hội ra mắt với ILLIT. Iroha vừa là em út của nhóm, đồng thời giữ vị trí main dancer. Iroha có nhan sắc ưa nhìn, phảng phất nét đẹp của những cô nàng là hình mẫu bước ra từ truyện tranh.

Hoá thân xuất sắc vào concept thần tiên của ILLIT