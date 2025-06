5 "chân ái" mùa hè giúp da bạn đẹp như mộng, nói thẳng là thắng đời 1-0!

Mùa hè nắng gắt khiến làn da của tôi xỉn màu, đổ dầu liên tục. Vì vậy, tôi tìm đến 5 sản phẩm "chân ái" để chăm sóc da mùa hè, giúp da sáng mịn như mộng. Từ kem chống nắng dưỡng da đến serum mờ thâm, những món này không chỉ bảo vệ mà còn nâng tầm nhan sắc. Nhờ đó, tôi tự tin tỏa sáng, thắng đời 1-0. Hơn nữa, các sản phẩm đều có trên Lazada với ưu đãi siêu hời trong chương trình ngày đôi "6.6 - Sale Rẻ Kinh Hoàng", bạn không mua sớm là tiếc hùi hụi đó.

Bộ 2 Kem chống nắng Anessa Perfect UV Skincare Milk: Lá chắn hoàn hảo cho mọi làn da

Kem chống nắng Anessa Perfect UV Skincare Milk SPF50+ PA++++ 60ml trở thành lựa chọn hàng đầu của tôi trong mùa hè. Nhờ công nghệ Aqua Booster EX, sản phẩm chống nước, mồ hôi, bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB hiệu quả. Kết cấu sữa mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, đồng thời dưỡng ẩm sâu. Sau khi sử dụng, làn da của tôi trở nên sáng mịn, không lo cháy nắng. Đặc biệt, kem chống nắng này phù hợp với mọi loại da, từ dầu đến khô. Khi mua trên Lazada dịp này, bạn nhận được ưu đãi hấp dẫn: Mua 1 tặng 2 sample Anessa 12ml. Chưa kể còn được miễn phí vận chuyển.

Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL: Nâng tone tự nhiên cho da dầu

Đối với làn da dầu, La Roche-Posay Anthelios XL SPF50+ PA++++ 50ml là chân ái thực sự. Kem chống nắng này kiểm soát dầu vượt trội, đồng thời nâng tone tự nhiên, mang lại vẻ rạng rỡ. Công nghệ XL-Protect giúp bảo vệ da khỏi tia UV, không gây cay mắt hay bóng nhờn. Sau khi apply, làn da của tôi trở nên mịn màng, như phủ lớp phấn nhẹ. Hơn nữa, sản phẩm phù hợp da nhạy cảm, lý tưởng cho mùa hè. Lazada cung cấp giao hàng nhanh, giá cả phải chăng. Để trải nghiệm, bạn có thể đặt tại LazMall của La Roche-Posay - đảm bảo không bao giờ lo cảnh "hàng trộn, hàng fake"!

Serum Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution: Bí kíp sáng da, mờ thâm

Serum Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution 30ml giúp làn da của tôi sáng bật tone chỉ sau hai tuần. Nhờ vitamin C và chiết xuất bạch dương, sản phẩm mờ thâm mụn, cải thiện đều màu da. Kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính. Do đó, serum này phù hợp mọi loại da, đặc biệt trong mùa hè. Ưu đãi trên Lazada cực hấp dẫn, có thể khiến bạn "shock" luôn nè:

- Tặng bộ quà trị giá 2.140K, gồm serum 15ml, toner hoa cúc 40ml và 75ml.

- Voucher giảm 10%.

- Miễn phí vận chuyển.

Tinh chất chống nắng Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence: Cứu tinh cho da khô

Da khô hoặc thường cần Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender SPF50+ PA++++ 50g. Tinh chất chống nắng này nâng tone lavender, che khuyết điểm, đồng thời dưỡng ẩm sâu. Công nghệ Skin Aqua tạo lớp màng mỏng nhẹ, không bít lỗ chân lông. Sau khi sử dụng, làn da của tôi trở nên căng mướt, sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, sản phẩm lý tưởng cho công việc hoặc đi chơi. Quan trọng là giá em này vô cùng vừa túi tiền, lại đang sale trên Lazada từ 199k xuống còn 159k. Nàng còn ngại gì mà chưa chốt đơn tại đây ngay!

Kem chống nắng AHC Masters Aqua Rich Sun Cream: Da được bảo vệ lại thêm căng mướt

AHC Masters Aqua Rich Sun Cream 30ml là kem chống nắng phổ rộng 400nm, bảo vệ da tối ưu. Kết cấu mỏng, thẩm thấu nhanh, mang lại cảm giác căng mướt, chuẩn phong cách Hàn Quốc. Nhờ đó, làn da của tôi luôn mềm mịn, bất chấp nắng gắt. Sản phẩm phù hợp mọi loại da, đặc biệt trong mùa hè. Nằm trong chương trình ưu đãi trên Lazada, sản phẩm đang có giá chỉ 608k, mua 1 tặng 1 kèm thêm nhiều quà tặng minisize khác của hãng. Em kem chống nắng này là bí kíp để làn da tỏa sáng rực rỡ, các nàng 30+ nhất định nên sở hữu nhé.

Chương trình ngày đôi "6.6 - Sale Rẻ Kinh Hoàng” của Lazada sẽ khai màn từ 20h ngày 5/6 đến hết ngày 8/6/2025 với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu chính hãng thuộc mọi ngành hàng với loạt ưu đãi chấn động như: Trợ giá lên đến 6,6 triệu đồng, Miễn phí ship 100% toàn sàn. Đặc biệt, deal chồng deal: Mức sale tới 50%, voucher gian hàng giảm 20%, voucher max hoặc voucher thanh toán từ các ngân hàng đối tác với giá trị lên đến 1 triệu đồng, voucher freeship đến 500.000 và giảm thêm với LazXu, LazReward. Nhận hàng chưa ưng? Không vấn đề! Lazada hoàn dễ dàng, hoàn miễn phí! Đặt lịch liền tay, săn ngay cơn lốc voucher mùa hè từ loạt thương hiệu xịn sò chỉ có tại “Lazada 6.6 - Sale Rẻ Kinh Hoàng"