8 serum bán chạy nhất Olive Young, con gái Hàn "dính như sam" vì dùng xong da đẹp lên trông thấy

Mỗi lần ghé thiên đường mỹ phẩm tại Hàn Olive Young là một lần hội chị em lạc lối giữa hàng trăm loại serum dưỡng da. Nhưng không phải loại nào cũng được tín đồ làm đẹp xứ Hàn săn lùng đâu nhé! Trong vô vàn lựa chọn, có những chai serum luôn đứng top bán chạy vì hiệu quả thực sự.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một vị cứu tinh cho làn da sáng khỏe, căng mịn thì đừng bỏ qua danh sách những serum hot hit nhất Olive Young dưới đây.

1. d'Alba White Truffle First Spray Serum

Đứng top 1 serum bán chạy tại Olive Young ở thời điểm hiện tại, d’Alba White Truffle First Spray Serum chính là "vũ khí làm đẹp" không thể thiếu của hội gái Hàn. Sản phẩm chinh phục người dùng nhờ bảng thành phần cao cấp, đứng đầu là chiết xuất nấm trắng truffle từ Ý - một loại "kim cương trắng" trong giới dưỡng da với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, phục hồi và làm sáng da rõ rệt.

Em này là sự kết hợp giữa serum và xịt khoáng, có thể dùng bất cứ lúc nào trong ngày dù là trước makeup, sau makeup hay khi da khô căng giữa buổi. Các thành phần như Niacinamide, yến mạch, hạt chia… cũng giúp da giữ được độ căng bóng, trong trẻo đúng chuẩn "glass skin". Không khó hiểu khi em này luôn nằm trong top best-seller của Olive Young, được từ beauty blogger đến các sao nữ đình đám xứ kim chi hết lời khen ngợi.

2. medicube PDRN Pink Peptide Serum

Medicube PDRN Pink Peptide Serum đang làm mưa làm gió tại Olive Young nhờ khả năng phục hồi và tái tạo da vượt trội. Thành phần nổi bật nhất của em này chính là PDRN (chiết xuất DNA cá hồi), hoạt chất thường thấy trong các liệu trình da liễu phục hồi da tổn thương, giúp kích thích tái tạo tế bào, làm lành da nhanh chóng, cải thiện độ đàn hồi và giảm hẳn các dấu hiệu lão hóa.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa 10 loại peptide cùng vitamin B12 tạo nên lớp nền nuôi dưỡng làn da căng khỏe từ sâu bên trong. Chất serum màu hồng nhạt mịn mướt, thấm nhanh nhưng vẫn đủ ẩm, phù hợp với da nhạy cảm, đang yếu sau mụn hoặc treatment. Với những ai đang tìm kiếm một loại serum phục hồi nặng đô nhưng lành tính và đẹp da rõ rệt thì đây chính là lựa chọn rất đáng để đầu tư.

Nơi mua: medicube - Giá: 490.000đ

3. Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum

Tiếp theo là một chân ái của hội da khô hoặc đang phục hồi sau treatment - Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum. Em này nổi bật với texture chứa các viên nang HA siêu mịn, tan ngay khi thoa lên da, tạo cảm giác vừa mọng nước vừa nhẹ mặt. Thành phần chính cũng là hoạt chất phục hồi đình đám chiết xuất từ DNA cá hồi, PDRN, giúp làm dịu da, kích thích tái tạo tế bào, đồng thời tăng độ đàn hồi và giảm xỉn màu.

Ngoài ra, em này kết hợp cùng tổ hợp 11 loại Hyaluronic Acid để cấp ẩm sâu và đa tầng. Bên cạnh đó, serum "xanh" nhà Anua còn được khen ngợi vì khả năng trả lại sức sống cho làn da yếu, bong tróc hoặc sau liệu trình peel/laser.

4. numbuzin No.5+ Vitamin Concentrated Serum

Nếu tìm loại serum cứu tinh cho da xỉn màu, kém sức sống thì numbuzin No.5+ Vitamin Concentrated Serum là cái tên rất đáng thử. Đây là bản nâng cấp từ dòng No.5 nổi tiếng nhà Numbuzin, lần này mạnh mẽ hơn nhờ bảng thành phần giàu vitamin C, vitamin B3 (Niacinamide) và Glutathione giúp làm sáng và đều màu da, cải thiện tình trạng thâm mụn.

Không dừng lại ở hiệu quả dưỡng sáng, em này còn được hội gái Hàn mê mệt vì khả năng làm da "glow" nhẹ nhàng từ bên trong. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung các chiết xuất rau má để giảm kích ứng. Với mức giá mềm hơn nhiều serum vitamin C high-end nhưng hiệu quả không kém cạnh, numbuzin No.5+ xứng đáng có mặt trong routine của bất kỳ ai đang theo đuổi làn da tươi sáng, đều màu và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Nơi mua: numbuzin Official Store - Giá: 437.000đ

5. Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum

Không thể thiếu chiếc serum nổi đình đám Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum. Em này nổi tiếng với 5 loại Hyaluronic Acid phân tử siêu nhỏ, thấm cực nhanh vào da, cấp ẩm từ tầng sâu và giúp da luôn căng mọng, đàn hồi. Với kết cấu mỏng nhẹ như nước, khi apply lên da cảm giác mát lạnh, dễ chịu và hoàn toàn không bí bách nên cực lý tưởng cho da dầu, da hỗn hợp hoặc dùng vào mùa nóng.

Ngoài HA, sản phẩm còn có chiết xuất Allantoin và Panthenol giúp làm dịu da, giảm kích ứng. Đặc biệt, Torriden luôn ghi điểm nhờ công thức thuần chay, không hương liệu - một điểm cộng lớn với team da dễ nổi mụn hoặc dễ kích ứng. Nhỏ gọn, giá ổn, dưỡng ẩm đỉnh, không lạ khi em này luôn nằm trong top bán chạy tại Olive Young.

6. Anua Niacinamide 10 TXA 4 Dark Spot Correcting Serum

Anua Niacinamide 10% + TXA 4% Dark Spot Correcting Serum là serum đặc trị thâm nám mà vẫn dịu nhẹ với làn da. Với công thức kết hợp nồng độ cao Niacinamide 10% cùng Tranexamic Acid 4%, sản phẩm nhắm thẳng vào các vấn đề về thâm mụn, xỉn màu và da không đều màu: Niacinamide làm sáng da, thu nhỏ lỗ chân lông, còn TXA hỗ trợ ức chế sản sinh Melanin - nguyên nhân gây nám, tàn nhang và các đốm nâu.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa chiết xuất rau má, Hyaluronic Acid và Panthenol giúp phục hồi da, giữ ẩm và làm dịu da nên hợp với cả da nhạy cảm. Trong BXH này, Anua một lần nữa ghi điểm với thiết kế xinh xắn và bảng thành phần đẹp. Đây cũng là một trong những dòng trị thâm sáng da bán chạy nhất ở Olive Young thời gian qua.

7. goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum



Nếu là fan cứng của vitamin C thì bạn không thể bỏ qua goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum- serum quốc dân đã quá nổi tiếng trong cộng đồng làm đẹp Hàn Quốc. Sở hữu chiết xuất quýt xanh Jeju lên đến 70% kết hợp cùng vitamin C, sản phẩm này giúp làm sáng da, mờ thâm mụn và làm đều màu da rõ rệt.

Điểm cộng lớn là texture mỏng nhẹ, dễ thấm, không gây nhờn dính và đặc biệt không làm da châm chích như các serum vitamin C nguyên chất. Ngoài ra, bảng thành phần còn bổ sung Niacinamide, Arbutin, Adenosine và các chất chống oxy hóa để da sáng khỏe và săn chắc hơn mỗi ngày.

Nơi mua: CLIO COSMETICS OFFICIAL - Giá: 563.000đ

8. MEDIHEAL Madecassoside Blemish Repair Serum

Cuối cùng trong danh sách này là MEDIHEAL Madecassoside Blemish Repair Serum, chân ái của team da dễ kích ứng, mẩn đỏ hay bị mụn viêm, mụn ẩn. Thành phần chủ lực là hoạt chất nổi tiếng trong rau má Madecassoside giúp làm dịu, phục hồi tổn thương và giảm viêm hiệu quả nên được hội da nhạy cảm xứ Hàn cực kỳ tin tưởng.

Nhìn chung, đây là serum lý tưởng để sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong các giai đoạn da yếu sau mụn hoặc sau khi dùng treatment mạnh. Không cầu kỳ nhưng lại hiệu quả bền vững, em này đúng chuẩn gu làm đẹp của gái Hàn.

Nơi mua: Mediheal Official Mall - Giá: 280.000đ