Mua váy hoa mà không biết 4 tips này, đừng hỏi vì sao diện lên "dừ" như bà thím

Váy hoa mặc vào mùa hè thì chuẩn bài nhưng lại có thể là con dao hai lưỡi: Chọn đúng thì xinh tươi rạng rỡ và trông trẻ ra vài tuổi, chọn sai thì lại bị chê già rồi kém sang. Nếu bạn cũng từng nhìn những chiếc váy hoa lộng lẫy trên quảng cáo và hí hửng mua về nhưng mặc lên lại cảm thấy "sai sai" thì rất có thể bạn đã không để ý đến 4 chiêu dưới đây rồi đó.

1. Hoa nhỏ luôn ăn gian tuổi khéo léo hơn hoa to

Nếu muốn nhìn trẻ trung, nhẹ nhàng thì váy hoa nhí chính là lựa chọn an toàn nhất. Những bông hoa nhỏ xinh mang lại cảm giác dễ thương, thanh thoát và phù hợp với hầu hết dáng người. Ngược lại, các họa tiết hoa to bản thường chỉ hợp với người có khí chất sang trọng và vóc dáng cao ráo. Nếu không khéo, hoa to sẽ khiến bạn trông "dừ" hơn tuổi thật và dễ tạo cảm giác nặng nề khi nhìn vào.

Váy hoa to kén người mặc hơn là hoa nhí

2. Nền váy càng sáng, tổng thể càng tươi tắn

Nhiều chị em hay chọn váy nền tối vì cho rằng sẽ giúp body trông gầy hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hack tuổi, váy hoa nền sáng như trắng, be, pastel hoặc vàng nhạt lại chính là chân ái. Những gam màu này không chỉ khiến gương mặt bừng sáng mà còn tạo cảm giác tươi mới, trẻ trung hơn hẳn. Thế nên nhìn chung, nền váy sáng kết hợp hoa nhí sẽ là công thức "cứu cánh" cho mọi độ tuổi.

Váy hoa nền tối dù đẹp đến mấy cũng sẽ khiến bạn trông "dừ" hơn

3. Để ý kiểu dáng

Nhiều người chỉ chăm chăm nhìn vào họa tiết mà quên mất dáng váy cũng đóng vai trò cực lớn. Một chiếc váy hoa trẻ trung cần có độ xòe vừa phải, chiết eo nhẹ để tạo đường cong mềm mại, hoặc kiểu váy babydoll dáng A nhẹ nhàng. Mặt khác, váy hoa nhí cổ chữ V hoặc cúp ngực cũng là 1 thiết kế "phụ nữ rất yêu" vì khi diện lên trông vừa mềm mại, nữ tính, vừa gợi cảm vì khoe được xương quai xanh.

Còn về phần nên tránh, chị em nên nói "không" với các kiểu váy hoa ôm sát toàn thân hoặc phồng xòe quá đà vì dễ khiến bạn nhìn già hoặc sến. Họa tiết đẹp đến đâu mà dáng váy lỗi thì cũng mất điểm như thường.

Những chiếc váy xòe nhẹ nhàng, có thắt eo sẽ dễ mặc hơn hẳn

4. Sự đơn giản luôn trẻ trung hơn sự rối mắt

Một nguyên tắc bất bại là càng ít chi tiết, càng trẻ trung. Váy hoa với thiết kế tối giản: Không bèo nhún, không ren, không rườm rà sẽ giúp bạn nhìn thanh lịch và tươi tắn hơn rất nhiều. Còn nếu váy hoa quá nổi bật thì bạn nên điều chỉnh phụ kiện, trang điểm và kiểu tóc nên tiết chế để tổng thể hài hòa, không bị rối mắt.

Càng ít chi tiết càng tạo cảm giác trẻ trung

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Peppermint - Giá: 297.000đ

Nơi mua: Erroriwear Official Store - Giá: 163.000đ