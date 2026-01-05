5 câu chỉ người EQ thấp mới nói khi đi làm

EQ nơi công sở không nằm ở việc nói hay cỡ nào, mà nằm ở việc biết điều nào nên nói và câu nào nên tránh. Có những câu tưởng như vô hại, tưởng là thẳng thắn nhưng lại khiến đồng nghiệp khó chịu, sếp mất thiện cảm, còn bản thân thì tự thu hẹp cơ hội của mình.

Dưới đây là 5 câu nói điển hình mà người có EQ thấp rất hay buột miệng trong môi trường công sở, và cũng là 5 câu bạn nên tránh nếu không muốn tự làm khó mình.

1. “Việc này không phải của em”

Đây là câu nói thể hiện rất rõ tư duy phòng thủ và thiếu tinh thần hợp tác. Khi đi làm, ranh giới công việc là cần thiết, nhưng cách nói “không phải của tôi” theo kiểu phủi tay lại tạo cảm giác bạn chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân, không quan tâm đến mục tiêu chung.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Người EQ cao hiểu rằng, có những việc đúng là không nằm trong mô tả công việc, nhưng vẫn có thể hỗ trợ ở mức hợp lý, hoặc ít nhất là trao đổi lại bằng một cách mềm hơn như đề xuất phương án, chuyển giao, hay xin thêm thời gian. Còn người EQ thấp thì chọn cách từ chối thẳng thừng, khiến người nghe cảm thấy bị đẩy ra xa, dù bản chất vấn đề có thể xử lý êm đẹp hơn rất nhiều.

2. “Đã bảo rồi mà không chịu nghe”

Câu này thường được thốt ra khi công việc xảy ra sai sót, và người nói muốn chứng minh mình “đúng từ đầu”. Nghe thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại mang hàm ý đổ lỗi và thể hiện cái tôi rất cao.

Trong môi trường làm việc, việc quan trọng nhất vẫn là làm sao giải quyết vấn đề và rút kinh nghiệm. Người EQ thấp thường ưu tiên bảo vệ bản thân trước, sẵn sàng nhắc lại rằng mình từng cảnh báo, trong khi người EQ cao sẽ tập trung vào hướng xử lý tiếp theo. Cùng một sự việc, cách phản ứng khác nhau sẽ tạo ra ấn tượng hoàn toàn khác về năng lực và thái độ làm việc.

3. “Cái này đơn giản mà, có gì đâu”

Đây là câu nói dễ làm tổn thương người khác nhất mà nhiều người không nhận ra. Khi bạn thấy việc gì đó đơn giản, không có nghĩa người khác cũng như vậy. Việc nói “có gì đâu” vô tình phủ nhận nỗ lực, khó khăn hoặc áp lực mà người khác đang gặp phải.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mỗi người có nền tảng, kinh nghiệm và vai trò khác nhau. Người EQ thấp thường nhìn vấn đề từ góc độ của mình và áp đặt cảm nhận đó lên người khác. Ngược lại, người EQ cao sẽ biết rằng, tôn trọng cảm xúc và khó khăn của đồng nghiệp là cách giữ mối quan hệ lâu dài, kể cả khi bản thân thấy việc đó không quá phức tạp.

4. “Em bận lắm”

Đi làm thì gần như ai cũng bận, nhưng cách nói “em bận lắm” theo kiểu cắt ngang, thiếu giải thích, lại dễ tạo cảm giác bạn đang xem thường người khác. Vấn đề không nằm ở việc bạn từ chối hay trì hoãn, mà nằm ở cách bạn truyền đạt điều đó.

Người EQ thấp thường nói câu này như một phản xạ, không để ý đến cảm nhận của người nghe, cũng không đưa ra mốc thời gian hay phương án thay thế. Trong khi đó, người EQ cao sẽ biết cách nói rõ mình đang quá tải, đồng thời đề xuất thời điểm phù hợp hơn hoặc cách xử lý khác, để đối phương không cảm thấy bị bỏ rơi hay coi nhẹ.

5. “Ở chỗ khác người ta làm thế này rồi”

So sánh luôn là con dao hai lưỡi trong môi trường công sở. Khi bạn viện dẫn “chỗ khác”, “công ty cũ”, “team cũ” để phản biện, điều bạn vô tình truyền tải là sự không tôn trọng bối cảnh hiện tại. Người EQ thấp thường dùng câu này để chứng minh mình có kinh nghiệm hơn, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy bị đánh giá hoặc bị phủ nhận cách làm hiện tại.

Người EQ cao hiểu rằng mỗi môi trường có đặc thù riêng, và nếu muốn góp ý, họ sẽ tập trung vào lợi ích cụ thể của đề xuất, thay vì lấy nơi khác làm chuẩn để so sánh một cách trực diện.