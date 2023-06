5 bộ phim điện ảnh phơi bày góc khuất nghiệt ngã của Hollywood

La La Land (2016)

La La Land là một tác phẩm của đạo diễn Damien Chazelle – nổi tiếng qua Whiplash (2014). Phim kể lại chuyện tình của một nghệ sĩ nhạc jazz và một cô gái ôm mộng làm diễn viên. Thế nhưng chẳng có câu chuyện cổ tích nào xảy ra, cả hai nhanh chóng bị hiện tại khắc nghiệt quật ngã. Tưởng chừng sinh ra để dành cho nhau, cả hai mải miết chạy theo hào quang và danh vọng để rồi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Thế giới hào nhoáng tại Hollywood trở thành rào cản ngăn cách bộ đôi. Bộ phim mang lại một thông điệp vô cùng ý nghĩa và sâu lắng về tình yêu và sự nghiệp.

Sau khi ra mắt, La La Land đã bội thu giải thưởng khi được Viện Điện ảnh Mỹ chọn vào danh sách “10 bộ phim của năm” và thắng giải “Phim xuất sắc nhất” của Hội Phê bình Điện ảnh Mỹ. Tại Quả Cầu Vàng 2017, La La Land cũng dẫn đầu về số đề cử với 7 hạng mục, trong đó có hạng mục “Phim xuất sắc nhất".

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Once Upon A Time In Hollywood là tác phẩm thứ 9 của đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino kể về gã tài tử Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và người đóng thế của anh là Cliff Booth (Brad Pitt) khi họ chật vật với những thay đổi của ngành điện ảnh. Là phim của đại đạo diễn, lại có sự góp mặt của hai ngôi sao lớn, Once Upon A Time In Hollywood chứa đựng nhiều điều bất ngờ và được kì vọng sẽ làm nên chuyện lớn ngay khi vừa ra mắt.

Hollywood trong Once Upon A Time In Hollywood không chỉ là nơi hào nhoáng, xa hoa, nơi mà biết bao con người mong muốn một lần đặt chân đến mà còn tồn tại nhiều mặt trái, khắc nghiệt và đẫm máu, điển hình là những cuộc vui thác loạn, những toan tính, đánh đổi... và trọng tâm là vụ án sát hại nữ minh tinh Sharon Tate. Bộ phim thu về 374 triệu USD trên toàn thế giới. Tại Oscar 2020, phim nhận được 10 đề cử, bao gồm "Đạo diễn xuất sắc" cho Tarantino và mang về cho tài tử Brad Pitt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Hollywood (2020)

Được nhào nặn bởi Ryan Murphy – cha đẻ của loạt phim Glee đình đám một thời, Hollywood xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những bộ phim xuất sắc nhất, bởi thông điệp mang tính thời đại được kể dưới lớp ngôn ngữ của nghệ thuật trào phúng đỉnh cao. Mỗi nhân vật trong Hollywood lại mang một câu chuyện, cuộc đời riêng. Đó là Jack Castello - chàng cựu binh trong Thế Chiến II đến Hollywood với giấc mộng diễn viên, nhưng thiếu thốn tiền bạc và mối quan hệ. Raymond Ainsley - đạo diễn phim người Philippines hy vọng phá vỡ ranh giới ở Hollywood. Camille Washington, một nữ diễn viên da màu mới nổi phải đối mặt với định kiến ​​vì chủng tộc.

Qua đó, Hollywood vẽ lên một bức tranh của ngành công nghiệp điện ảnh. Đó là một thế giới tươi đẹp, hào nhoáng, nhiều màu sắc nhưng cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy, sự phân biệt chủng tộc, định kiến giới và sự kì thị dành cho người đồng tính.

Babylon (2022)

Babylon sẽ đưa khán giả theo chân ba nhân vật chính gồm tài tử Jack Conrad (Brad Pitt), cô gái trẻ đang tìm vai diễn đầu tay Nellie La Roy (Margot Robbie) và chàng trai nhập cư gốc Mexico Manny (Diego Calva) với ước mơ làm phim. Họ vốn không quen biết nhưng vô tình gặp mặt tại một bữa tiệc ở Hollywood. Từ đó, ba người bắt đầu hành trình riêng khám phá những vẻ đẹp và cả mặt tối tăm của kinh đô điện ảnh thế giới.

Bối cảnh chính của bộ phim là Hollywood những năm 1920 - đây là thời kỳ chuyển giao mang tính lịch sử của điện ảnh khi lúc này phim có tiếng lần đầu xuất hiện. Bộ phim xoáy sâu vào những mặt tối của làng giải trí với những bữa tiệc thác loạn, ma túy, tội phạm, thực trạng đổi tình lấy cơ hội thăng tiến nghề nghiệp hay nạn phân biệt chủng tộc, coi thường phụ nữ, người đồng tính. Những mặt trái này được lồng ghép trong câu chuyện của nhiều nhân vật phụ như chàng nhạc công da màu Sidney Palmer (Jovan Adepo), cô ca sĩ thích cả hai giới Fay Zhu (Li Jun Li) hay ông trùm James McKay (Tobey Maguire).

The Idol (2023)

Đúng với cái tên The Idol, bộ phim sẽ xoáy sâu vào các góc khuất trong đời sống những ngôi sao trẻ được trọng vọng trong làng giải trí Mỹ. Jocelyn là nữ ca sĩ tài năng và cá tính nhưng gặp nhiều rắc rối về đời tư. Nhân vật như một sự kết hợp giữa cuộc sống không êm đềm của "công chúa nhạc pop" Britney Spears và hình ảnh phóng túng của Miley Cyrus. Sau khi mẹ cô qua đời, cô đã bị suy nhược thần kinh khiến chuyến lưu diễn của cô bị hủy bỏ, quyết tâm giành lại danh hiệu ngôi sao nhạc pop quyến rũ nhất nước Mỹ và mối quan hệ phức tạp với Tedros (The Weeknd).

The Idol cũng sẽ đưa đến một góc nhìn mới, khi giới nghệ sĩ trở thành “con mồi” cho giới truyền thông mổ xẻ và bị các ông bầu, quản lý kiểm soát cả suy nghĩ và hành động. Họ đánh mất chính mình nhưng lại không thể giải thoát và chỉ có thể lựa chọn tìm đến những cuộc vui thâu đêm để có thể quên đi thực tại tàn nhẫn này. Bộ phim vừa lên sóng tập 1 vào ngày 4/6/2023 trên HBO./.