5 biện pháp biến da chảy xệ thành săn chắc, trẻ măng

Có nhiều cách để điều trị và ngăn ngừa da chảy xệ, cả tại nhà lẫn ở phòng khám da liễu, mà chưa cần đến phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu về tất cả các lựa chọn điều trị mà bác sĩ da liễu hàng đầu khuyên dùng để có làn da săn chắc và căng mọng hơn.

Nguyên nhân gây ra da chảy xệ

Đầu tiên, da chảy xệ và mất độ đàn hồi không hoàn toàn giống như nếp nhăn. "Thông thường, nếp nhăn là kết quả của sự phân hủy collagen do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc các chuyển động lặp đi lặp lại như biểu cảm khuôn mặt, khiến da bị gấp nếp" , bác sĩ da liễu được chứng nhận Karyn Grossman tại California và New York giải thích (vết chân chim khi cười hoặc nếp nhăn giữa lông mày khi nheo mắt là những ví dụ điển hình). Các protein như collagen, elastin cung cấp sự hỗ trợ và tạo cấu trúc cho da. Chúng nằm ở lớp thứ hai của da, gọi là lớp hạ bì, và được tạo ra bởi các tế bào gọi là nguyên bào sợi. "Khi mới sinh, chúng ta có rất nhiều collagen và elastin, nhưng theo thời gian và do nhiều loại lão hóa khác nhau, chúng giảm đi" , bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut cho biết.

Một số biện pháp tại nhà có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa và điều trị da chảy xệ. Dưới đây là một số mẹo được các chuyên gia phê duyệt:

Sử dụng kem chống nắng: Điều này không cần bàn cãi, bạn nên thoa kem chống nắng mỗi ngày, bất kể thời điểm nào trong năm. "Kem chống nắng thực sự quan trọng vì 90% các dấu hiệu lão hóa nhìn thấy được đến từ việc tiếp xúc hàng ngày với ánh nắng mà không được bảo vệ" , bác sĩ Gohara nói. "Mối liên hệ giữa việc tiếp xúc hàng ngày với tia UV nhưng không được bảo vệ và da chảy xệ, mất độ đàn hồi đã được chứng minh rõ ràng" . Tia UV gây mất collagen là điều đã được xác nhận. Không có collagen, da mất đi sự săn chắc. Trong khi kem chống nắng vật lý và hóa học đều hiệu quả, nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng kem chống nắng vật lý vì chúng phù hợp hơn cho da nhạy cảm và phản xạ tia UV thay vì hấp thụ chúng như công thức hóa học.

Thử dùng retinol: Nếu bạn thường xuyên kiểm tra da liễu, có lẽ bạn đã nghe nói về retinoid - các dẫn xuất của vitamin A, bao gồm retinol không kê đơn. "Retinoid có lẽ là thành phần được chứng minh khoa học rõ ràng nhất để tăng sản xuất collagen và giảm phân hủy collagen" , bác sĩ Gohara nói, khiến chúng trở thành một trong những thành phần tốt nhất để ngăn ngừa da chảy xệ. Retinol cũng thúc đẩy quá trình thay mới tế bào để lộ làn da sáng hơn, khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc bệnh rosacea vì thành phần này có thể gây kích ứng đối với một số loại da (may mắn thay, có nhiều sản phẩm thay thế retinol).

Sử dụng sản phẩm chứa vitamin C và E: Hai thành phần này chứa nhiều chất chống oxy hóa đã được chứng minh giúp trẻ hóa làn da. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc chống lại các gốc tự do, được tạo ra do tiếp xúc với tia cực tím, khói thuốc lá và ô nhiễm (và còn nhiều yếu tố khác). "Các gốc tự do bám vào collagen, elastin, làm chúng yếu đi và khiến da chảy xệ" , bác sĩ Gohara nói. Bà mô tả vitamin C và E như những "Pacman" đi khắp nơi tiêu diệt các gốc tự do để chúng không gây hại.

Thử liệu pháp ánh sáng đỏ: Mặt nạ LED đang rất thịnh hành hiện nay, và nếu bạn muốn cải thiện làn da, liệu pháp ánh sáng đỏ có thể là một giải pháp. "Chúng chắc chắn có thể giúp xây dựng collagen và giảm các dấu hiệu mất độ đàn hồi, chảy xệ ở mức độ tối thiểu" , bác sĩ Gohara nói.

Thử đá gua sha hoặc massage mặt: Trong khi một số người rất tin tưởng vào việc chăm sóc da mặt hàng tháng và có thói quen dùng đá gua sha, tốt hơn hết bạn nên coi đây là giải pháp tạm thời. Cả hai phương pháp này đều có lợi cho da bằng cách tăng lưu thông máu và di chuyển chất lỏng để tạo ra vẻ ngoài căng mọng, săn chắc hơn, theo bác sĩ Gohara. Tuy nhiên, kết quả không kéo dài vĩnh viễn, và gua sha cũng không hỗ trợ nhiều các biện pháp khác trong việc điều trị da chảy xệ.

Ảnh: Sưu tầm