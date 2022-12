5 bí kíp giúp nàng công sở xóa mờ nếp nhăn mắt và trông trẻ trung hơn

Vùng da mắt nhạy cảm đòi hỏi chế độ chăm sóc chuẩn chỉnh và kỹ càng hơn so với những vùng da khác. Điều này là bởi, vùng da mắt rất dễ hình thành nếp nhăn, thâm quầng và khiến bạn trông già nua hơn so với tuổi thật. Đặc biệt với nàng công sở , bạn càng dễ hình thành nếp nhăn vùng mắt do thời gian làm việc dài, đôi mắt mệt mỏi, thường xuyên nheo mắt. Dưới đây là 5 bí kíp chăm sóc vùng da mắt mà nàng công sở nên lưu ý để bảo vệ vùng da nhạy cảm này.

1. Hạn chế nheo mắt

Những biểu cảm lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ tạo ra hằn nếp trên làn da, khiến nếp nhăn hình thành rõ rệt. Nàng công sở vốn có thời gian làm việc dài tại văn phòng, tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại khiến đôi mắt khô và mệt mỏi, từ đó hình thành thói quen nheo mắt. Điều này sẽ vô tình "đẩy nhanh" quá trình hình thành của nếp nhăn, làm lộ rõ vết châm chim và nếp nhăn tuổi tác cũng như các dấu hiệu tuổi tác. Do đó, bạn nên hạn chế nheo mắt, đảm bảo thời gian cho mắt nghỉ ngơi trong giờ làm việc. Bạn có thể sử dụng thêm các loại thuốc nhỏ mắt để tránh mắt bị khô khi làm việc. Khi ra ngoài, bạn đừng quên bôi kem chống nắng và dùng thêm mũ, kính râm để bảo vệ đôi mắt, giảm thiểu tác hại của tia UV.

2. Dưỡng ẩm kĩ càng

Chìa khóa của làn da khỏe mạnh nằm ở việc dưỡng ẩm đầy đủ. Việc dưỡng ẩm đầy đủ sẽ hạn chế sự hình thành nếp nhăn, quầng thâm hiệu quả, giúp vùng da này căng mọng và ẩm mượt. Do đó, trước khi tìm đến những bước dưỡng mắt chuyên sâu, bạn cần tập trung dưỡng ẩm sâu cho mắt là sẽ giúp ngừa lão hóa, hạn chế nếp nhăn hiệu quả. Với bước này, bạn có thể chọn tìm những sản phẩm có thành phần chứa HA, nha đam… Một đến hai lần mỗi tuần, bạn có thể đắp thêm mặt nạ mắt để bổ sung độ ẩm cho vùng da này.

3. Sử dụng sản phẩm chăm sóc mắt chuyên dụng

Sau khi đã dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho vùng da dưới mắt, bạn có thể nâng cấp chu trình chăm sóc da khi sử dụng sản phẩm chăm sóc mắt chuyên dụng. Trên thị trường có nhiều loại kem mắt khác nhau để bạn lựa chọn, với vùng da mắt đã có nếp nhăn thì những loại kem mắt có chứa retinol sẽ là sự lựa chọn hợp lý vì chúng sẽ giúp tái tạo làn da, tăng cường sản sinh collagen, ngừa lão hóa và nếp nhăn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thêm các loại thanh lăn mắt, máy massage mắt để tăng hiệu quả dưỡng cho vùng da này, giúp tăng cường tuần hoàn máu, tái tạo da trẻ trung và giúp kem dưỡng thẩm thấu tốt hơn.

4. Thao tác nhẹ nhàng khi thoa kem mắt

Vùng da mắt vốn mỏng manh, vậy nên khi thoa kem dưỡng bạn cũng thật cẩn thận nhẹ nhàng, những động tác thô bạo, kéo giãn quá mạnh có thể khiến vùng da này bị chảy xệ, sự hình thành nếp nhăn. Khi thoa kem mắt, bạn chỉ nên lấy 1 hạt đậu nhỏ rồi dùng đầu ngón tay áp út xoa nhẹ theo bầu mắt trên và dưới, bạn nên massage thật nhẹ nhàng, vỗ nhẹ để kem ngấm vào da.

5. Xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học

Thói quen thức khuya sẽ khiến mắt hình thành quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn. Ngoài ra, các động tác như dụi mắt cũng khiến nếp nhăn hiển hiện rõ ràng hơn. Để tránh điều này, bạn đừng quên xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý, đi ngủ trước 11 giờ và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và uống đủ 2L nước mỗi ngày để cung cấp đủ nước cho cơ thể.