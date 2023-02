5 anh trai đỉnh nhất phim Hàn: Song Joong Ki - Park Seo Joon chưa chắc ngầu bằng cái tên cuối

Màn ảnh Hàn có không ít những anh trai vô cùng mẫu mực, thương yêu em mình vô điều kiện dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn thế nào.

Park Seo Joon

Trong dự án Kill Me, Heal Me (Tìm Lại Chính Mình), Park Seo Joon vào vai Oh Ri On - anh trai của nữ chính Ri Jin (Hwang Jung Eum). Tuy anh thường xuyên bị làm phiền bởi nam chính Do Hyun (Ji Sung) - người vốn mắc chứng "đa nhân cách" vì biến cố quá khứ nhưng Ri On vẫn không ngăn cấm em gái yêu thương, bên cạnh Do Hyun. Tuy vậy, Ri On vẫn cho thấy bản thân là một người anh tốt khi giúp em gái tìm thấy năng lực của bản thân, luôn lắng nghe và ở đó khi em cần.

Go Kyung Pyo

Không chỉ có câu chuyện tình 3 người giữa Deok Sun, Choi Taek và Jung Hwan, Reply 1988 còn gây ấn tượng bởi tình anh em của anh chàng Sun Woo do Go Kyung Pyo thủ vai. Anh là anh trai lớn của Jin Joo (Kim Seol), và khoảng cách tuổi tác không hề khiến cho cả hai xa cách. Sun Woo chịu làm bất cứ thứ gì để đổi lấy nụ cười của em gái nhỏ. Thậm chí khi phim kết thúc, Kim Seol và Go Kyung Pyo vẫn giữ được mối quan hệ anh em thân thiết.

Kim Young Dae

Dù đắm chìm trong những trò tranh giành quyền lực nhưng Penthouse - Cuộc Chiến Thượng Lưu vẫn có những khoảnh khắc "lắng đọng". Khác với người bố tàn bạo, cặp sinh đôi nhà Joo Seok Hoon (Kim Young Dae) - Seok Kyung (Han Ji Hyun) lại rất yêu thương nhau. Seok Hoon luôn là chỗ dựa tinh thần cho em gái, thậm chí không ít lần đứng ra đỡ "đòn roi" từ bố cho em. Tuy rằng về sau Seok Hoon cũng có những điểm đáng ghét nhưng sau cùng, anh vẫn là một trong những người anh màn ảnh đáng để gọi tên.

Song Joong Ki

"Chàng trai tốt bụng" Kang Ma Ru (Song Joong Ki) có thể không hoàn hảo, nhưng anh luôn yêu thương em gái Cho Ko (Lee Yu Bi) vô điều kiện. Trong vòng xoáy lửa hận tình thù, Ma Ru vẫn có một góc nhỏ ấm áp dành cho Cho Ko. Cô bé luôn là ưu tiên số 1 của Ma Ru, dù cho có những lúc trong tay anh chẳng có gì để chăm lo cho em. Có thể nói, Ma Ru là một trong những người anh trai đáng dựa dẫm nhất trên màn ảnh.

Hwang In Yeop

Trong Vẻ Đẹp Đích Thực, Seo Jun (Hwang In Yeop) không chỉ là nam phụ được khán giả yêu thương bậc nhất mà còn là người anh trai kiểu mẫu. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng Seo Jun thực chất khá ấm áp, luôn quan tâm và bảo vệ em gái Go Woon (Yeo Joo Ha). Cả hai thực chất khá thân thiết, và Seo Jun luôn đảm bảo Go Woon không gặp rắc rối tại trường. Có được người anh trai điển trai, tài năng và tốt bụng như thế thì ai mà không thích, phải không nào?

Nguồn: Soompi