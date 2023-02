Phim Hàn có thêm một tạo hình giả trai khiến khán giả ngán ngẩm, tại sao Kim Yoo Jung lại bị réo tên?

Our Blooming Youth (Thanh Xuân Vượt Qua Định Kiến) là phim Hàn chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm Trung Lục, sẽ chính thức lên sóng từ 6/2 tới đây. Phim đang rất được mong chờ bởi trước đó, phiên bản xứ Trung là Thanh Trâm Hành đã không thể lên sóng do bê bối của nam chính Ngô Diệc Phàm. Khán giả muốn xem những nhân vật của tiểu thuyết nổi tiếng Trâm Trung Lục "bằng da bằng thịt" sẽ hấp dẫn ra sao.



Hiện tại, Our Blooming Youth đang trong quá trình tích cực quảng bá, hàng loạt hình ảnh, trích đoạn được nhá hàng để "hâm nóng bầu không khí" trước ngày công chiếu. Mới đây nhất, loạt tạo hình giả trai của nữ chính Jeon So Nee cũng được hé lộ. Nếu trước đó, tạo hình nữ nhân của cô nhận được nhiều lời khen ngợi thì lần này, khán giả lại tỏ ra thất vọng. Dù là giả trai nhưng Jeon So Nee được trang điểm khá kỹ càng, đánh son tươi tắn, kẻ mắt và lông mày "cực bén".

Xem những hình ảnh giả trai này của Jeon So Nee, khán giả bất ngờ réo tên Kim Yoo Jung, người trước đây cũng từng có một màn giả trai gây tranh cãi ở bộ phim Mây Họa Ánh Trăng. Sở dĩ Kim Yoo Jung bị réo tên là bởi tạo hình nội quan của hai người gần như giống nhau tuyệt đối và nhất là ở việc... họ không hề giống một nam nhân.

Jeon So Nee và...

... Kim Yoo Jung đều bị cho là có màn giả trai rất "giả trân"

Bình luận của khán giả: - Nhìn hình ảnh tưởng Mây Họa Ánh Trăng có phần 2 cơ - Giả trai nhưng trang điểm sương sương style mấy chị gái Hàn Quốc hiện đại - Xin màu son của nữ chính với, giả trai mà màu son xinh quá vậy - Giật mình tưởng Kim Yoo Jung, tạo hình giả trai y hệt nhưng lông mày của bạn này còn bén hơn

Trong Our Blooming Youth, Jeon So Nee vào vai tiểu thư Min Jae Yi thông minh nhạy bén, xuất thân quý tộc, không may gia tộc bị sát hại còn bản thân nàng bị nghi oan là hung thủ. Để minh oan, Jae Yi tìm đến sự giúp đỡ của Thế tử Lee Hwan (Park Hyung Sik) - một người đang mắc phải một lời nguyền bí ẩn. Hai người cũng đồng hành bên nhau trên con đường phá án, từ đó tìm lại công bằng cho bản thân.

Nguồn ảnh: tvN