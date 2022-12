4 yếu tố cơ bản quyết định bạn hợp tóc thẳng hay tóc xoăn

Nhìn vào sự chênh lệch kích thước giữa đầu và vai là có thể đánh giá người đó sở hữu đầu to hay nhỏ so với cơ thể. Nếu như bạn có đầu nhỏ trong khi vai lại rộng thì nên để tóc xoăn để ăn gian kích thước phần đầu, giảm đi sự chênh lệch giữa vai và đầu. Tương tự, nếu bạn có đầu to trong khi vai lại hẹp thì nên để tóc thẳng