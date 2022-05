4 vấn đề dù rất nhỏ nhưng cũng không nên chủ quan bỏ qua, bệnh tật có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào

1. Chán ăn

Tình trạng chán ăn thường xảy ra khi bạn có tâm trạng không tốt hoặc do đã ăn quá no trước đó. Đây là một hiện tượng hết sức bình thường nhưng nếu nó xảy ra quá thường xuyên thì có thể là do bạn đang mắc bệnh. Trên lâm sàng, có nhiều bệnh gây chán ăn như bệnh về đường tiêu hóa, bệnh gan, bệnh tuyến giáp... Đặc biệt, ung thư cũng là một căn bệnh có thể gây chán ăn mà tất cả mọi người đều nên cảnh giác.

2. Buồn nôn và nôn

Buồn nôn và nôn thường xảy ra ở phụ nữ trong giai đoạn đầu của thai kỳ, do sự dao động nội tiết tố trong cơ thể quá cao khiến các chị em dễ bị ốm nghén.

Tuy nhiên, nếu mắc các bệnh về đường tiêu hóa hay gan mật thì bạn cũng có thể bị buồn nôn. Vì dạ dày, ruột, gan đều là những cơ quan tiêu hóa quan trọng nên một khi có cơ quan gặp vấn đề thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Chính điều này là nguyên nhân gây chướng bụng, buồn nôn và nôn.

3. Ngứa họng, có cảm giác như dị vật mắc cổ họng

Nếu bị viêm amidan, viêm họng hay viêm phế quản thì người bệnh thường có cảm giác như dị vật mắc kẹt trong cổ họng. Người có tiền sử bệnh này nên chủ động chữa trị bệnh từ sớm chứ không nên để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

4. Bắp chân sưng tấy

Đứng hay đi bộ trong thời gian dài đều có thể gây đau bắp chân. Tuy nhiên, tình trạng này có thể thuyên giảm khi bạn nghỉ ngơi đủ. Nhưng nếu thấy sưng và đau một bên bắp chân thường xuyên thì bạn nên xem lại cơ bắp chân của mình có đang bị căng quá không. Sau khi đã loại trừ yếu tố này, bạn cũng nên cảnh giác với nguy cơ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu.

Nguồn: Sohu

