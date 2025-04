4 thứ trong nhà có thể là "ổ chứa formaldehyde" gây ung thư: Khuyên bạn hết sức cẩn trọng trước khi mua

Nhiều người nghĩ rằng formaldehyde chỉ xuất hiện trong các vật liệu xây dựng, nhưng thực tế, nó còn có mặt trong một số món đồ gia dụng. Formaldehyde là một chất hóa học độc hại, thường được sử dụng trong sản xuất vật liệu gỗ, thảm, sơn và các sản phẩm gia dụng khác. Việc tiếp xúc lâu dài với formaldehyde có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, bao gồm kích ứng mắt, mũi và họng, thậm chí là nguy cơ mắc ung thư.

Dưới đây là 4 món đồ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày mà có thể chứa formaldehyde, vì vậy bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn mua và sử dụng.

1. Nệm xơ dừa

Nệm là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, một chiếc nệm chất lượng tốt và thân thiện với môi trường sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại nệm, trong đó nệm xơ dừa được nhiều người lựa chọn vì cho rằng nó thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, thực tế nệm cùi dừa lại tiềm ẩn một số nguy cơ sức khỏe.

Nhiều nhà sản xuất để giảm chi phí đã sử dụng keo dán trong quá trình sản xuất nệm xơ dừa. Cần biết rằng keo dán kém chất lượng chứa nhiều thành phần độc hại, trong đó có formaldehyde. Nếu bạn không chú ý, những chất độc này sẽ bay hơi liên tục và xâm nhập vào cơ thể của bạn qua không khí.

Khi chọn mua nệm xơ dừa, bạn cần chú ý đến thương hiệu và chất lượng. Khi mua, bạn cũng nên kiểm tra xem nệm có dùng keo dán hay không để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng. Và đừng quên vệ sinh nệm định kỳ để loại bỏ bụi bẩn và hạn chế sự tích tụ của mạt bụi và vi khuẩn.

2. Tủ đầu giường bọc da

Tủ đầu giường bọc da là một món đồ trang trí phổ biến trong nhiều phòng ngủ. Nó không chỉ giúp lưu trữ đồ đạc mà còn tạo điểm nhấn cho không gian, vì vậy việc lựa chọn một chiếc tủ chất lượng là rất quan trọng.

Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng khi chọn mua tủ đầu giường bọc da, vì loại tủ này có thể chứa formaldehyde – hóa học độc hại có trong ván ép và vật liệu gỗ công nghiệp. Formaldehyde có thể bay hơi vào không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu hít phải trong thời gian dài. Khi mua tủ đầu giường, bạn có thể thử ngửi để kiểm tra xem tủ có mùi hắc hay không, vì mùi này có thể là dấu hiệu của việc sản phẩm chưa được xử lý đúng cách.

Tủ đầu giường bọc da thường có thiết kế đơn giản với lớp da bên ngoài và ván ép mật độ cao bên trong. Nếu chất liệu không đảm bảo, tủ sẽ dễ dàng bị nứt, vỡ hoặc bong tróc sau một thời gian sử dụng. Điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ của tủ mà còn có thể phát tán các chất độc hại vào không gian sống của bạn.

Khi lựa chọn tủ đầu giường, hãy kiểm tra kỹ chất liệu, thông tin về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, đồng thời tìm hiểu xem tủ có được kiểm tra an toàn và đạt các tiêu chuẩn sức khỏe hay không.

3. Đồ chơi

Đồ chơi trẻ em là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của các gia đình có trẻ nhỏ, nhưng không phải món đồ chơi nào cũng an toàn như chúng ta nghĩ. Thực tế, một số đồ chơi, đặc biệt là những món đồ giá rẻ, có thể chứa formaldehyde. Khi trẻ em tiếp xúc trực tiếp hoặc ngậm đồ chơi vào miệng trong thời gian dài, những chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đặc biệt, các bộ đồ chơi xếp hình, thường được làm từ gỗ dán hoặc gỗ công nghiệp, là những sản phẩm rất dễ chứa formaldehyde. Gỗ công nghiệp và ván ép thường được tẩm các hóa chất để gia cố độ bền, trong đó có formaldehyde, gây ra mối nguy hại tiềm ẩn cho trẻ.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, bạn nên chọn mua đồ chơi từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Ngoài các bộ đồ chơi xếp hình, những loại đồ chơi nhựa, đồ chơi có lớp sơn hay chất liệu rẻ tiền cũng có thể chứa các hóa chất độc hại. Hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua, lựa chọn đồ chơi có chứng nhận an toàn để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

4. Chăn ga gối đệm nhiều màu sắc

Chăn ga gối đệm nhiều màu sắc là một lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình, nhưng bạn cần cẩn trọng khi mua những sản phẩm có màu sắc quá sặc sỡ. Những chăn ga có màu sắc nổi bật thường được nhuộm bằng phẩm màu và hóa chất, và điều này có thể khiến chúng chứa formaldehyde.

Nghiên cứu cho thấy, để đạt được màu sắc rực rỡ, các sản phẩm này thường sử dụng nhiều hóa chất tẩy nhuộm. Các hóa chất này có thể phát tán formaldehyde, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng khi tiếp xúc lâu dài. Đặc biệt, nếu bạn nhận thấy chăn ga có mùi lạ hoặc bị phai màu sau khi giặt, đó là dấu hiệu của việc sản phẩm chứa nhiều hóa chất độc hại, có thể gây kích ứng da và ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Khi chọn mua chăn ga gối đệm, bạn nên ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được chứng nhận an toàn cho sức khỏe và tránh những sản phẩm có màu sắc quá sặc sỡ, không rõ nguồn gốc.

