4 thói quen nấu ăn "chết người" bị phát hiện, cái số 2 được thực hiện bởi hầu hết mọi gia đình

1. Rã đông thịt ở nhiệt độ phòng

Khi rã đông thịt, nhiều người lấy thịt ra khỏi tủ lạnh và để trực tiếp ở nhiệt độ phòng hoặc thả trực tiếp vào nước để rã đông. Cả hai phương pháp đều không được khuyến khích.

Nhiệt độ phòng thường là 20~25 độ C, trong khi 4~60 độ C là khoảng nhiệt độ nguy hiểm, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Phải mất ít nhất 2 giờ để rã đông những miếng thịt lớn ở nhiệt độ phòng, một số thậm chí có thể mất tới 5 giờ. Trong thời gian này, vi sinh vật sẽ sinh sôi nhanh chóng, khiến việc ăn uống trở nên không an toàn.

Một tài liệu công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Thực phẩm (Trung Quốc) cho thấy các nhà nghiên cứu đã sử dụng các thí nghiệm để so sánh tác động của các phương pháp rã đông khác nhau đến chất lượng thịt lợn, bao gồm rã đông ở nhiệt độ phòng ở 25 độ C, rã đông trong nước tĩnh ở 25 độ C và rã đông ở nhiệt độ thấp ở 4 độ C. Kết quả cho thấy, mặc dù rã đông ở nhiệt độ 4 độ C tương đối chậm nhưng không chỉ có thể làm giảm sự sinh sản của vi khuẩn mà còn ức chế quá trình oxy hóa chất béo. Việc rã đông chậm hơn cũng giúp độ ẩm trong thịt có đủ thời gian thấm vào và di chuyển vào các mô, giúp thịt luôn đầy đặn và bảo quản tốt hơn chất lượng thịt.

Thịt rã đông ở nhiệt độ phòng sẽ mất nhiều nước hơn, có mùi vị và màu sắc tệ hơn. Khi rã đông trong nước tĩnh, nhiệt độ nước thường vào khoảng 25 độ C và có độ dẫn nhiệt lớn hơn không khí nên tốc độ rã đông nhanh hơn, lượng nước bị mất đi nhiều hơn và hương vị cũng tệ hơn so với rã đông ở nhiệt độ phòng.

Giải pháp: Chuyển thịt đông lạnh từ tủ đông sang tủ lạnh trước một ngày và rã đông từ từ. Nếu quên, bạn có thể rã đông bằng lò vi sóng (chế độ rã đông), nhưng thực phẩm không nên quá lớn. Tốt nhất là nên làm nhỏ và dẹt để có thể làm nóng đều. Nên nấu ngay sau khi rã đông bằng lò vi sóng.

2. Sử dụng dầu đã chiên để tiếp tục nấu

Nhiều người không muốn vứt bỏ dầu đã dùng để chiên. Họ sẽ giữ nó để nấu tiếp hoặc thậm chí dùng nó để chiên thực phẩm nhiều lần.

Loại dầu này thực sự không tốt cho sức khỏe!

Trước hết, giá trị dinh dưỡng của dầu ăn sẽ bị giảm sau khi chiên ở nhiệt độ cao, các axit béo thiết yếu và vitamin tan trong chất béo sẽ bị phá hủy. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm (Trung Quốc) đã sử dụng sắc ký lỏng hiệu suất cao (HPLC) để xác định thành phần axit béo trong dầu tái chế. Kết quả cho thấy, hàm lượng các loại axit béo không no như axit linolenic, axit linoleic, axit oleic trong dầu lạc thường đạt trên 85%, nhưng sau 2 giờ chiên chỉ còn lại 17%. 70% đến 90% vitamin E trong dầu thực vật sẽ bị phá hủy sau khi chiên ở nhiệt độ cao, mức độ phá hủy thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở những loại "dầu tái sử dụng" được sử dụng nhiều lần.

Thứ hai, loại dầu này còn chứa nhiều thành phần có hại. Trong quá trình chiên, dầu mỡ sẽ bị oxy và độ ẩm trong không khí tác động, thúc đẩy quá trình oxy hóa và gây ôi thiu, tạo ra mùi ôi thiu. Khi số lần chiên tăng lên, mức độ ôi thiu sẽ tăng dần. Các peroxide và gốc tự do sinh ra do quá trình oxy hóa và ôi thiu của dầu sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể con người. Nó cũng sản sinh ra nhiều chất gây ung thư như acrylamide, hydrocarbon thơm đa vòng, amin dị vòng... Đồng thời, axit béo chuyển hóa cũng sẽ được sản sinh. Càng tái sử dụng nhiều lần thì hàm lượng sẽ càng cao. Tiêu thụ quá nhiều thành phần này sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Giải pháp: Nếu bạn thỉnh thoảng chiên rán thỉnh thoảng thì lượng dầu còn lại có thể sử dụng một cách hợp lý. Để nguội và để yên, lọc bỏ phần cặn, đậy kín và cho vào tủ lạnh để bảo quản. Có thể dùng khi chế biến các món ăn lạnh, làm nhân bánh bao hoặc chần rau củ (thêm 1 thìa dầu ăn để giúp rau củ giữ được màu sắc).

3. Tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn

Vì sức khỏe, bạn nên tiếp tục bật máy hút mùi thêm một lúc sau khi nấu ăn.

Việc đun nóng dầu ăn trong quá trình nấu sẽ tạo ra khói nấu ăn, là hỗn hợp của dầu dễ bay hơi, chất hữu cơ, quá trình oxy hóa nhiệt và nứt nhiệt được tạo ra trong quá trình nấu thực phẩm ở nhiệt độ cao. Nó chứa ít nhất 300 chất, bao gồm hydrocarbon thơm đa vòng có khả năng gây ung thư mạnh và amin dị vòng có khả năng gây đột biến.

Một bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm cho biết một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nồng độ khối lượng và nồng độ số lượng của PM2.5 trong quá trình nấu ăn trong nhà tăng lần lượt 12 lần và 85 lần so với thời gian không nấu ăn.

Nếu chúng ta sống trong môi trường như vậy trong thời gian dài sẽ mang đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe, tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, ung thư cổ tử cung, rối loạn sinh sản, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, thai nhi kém phát triển...

Không chỉ vậy, một tài liệu về phân tích tác động của sự phân bố động của PM2.5 theo các chế độ hoạt động khác nhau của máy hút mùi nhà bếp đã chỉ ra: PM2.5 sinh ra trong quá trình nấu nướng sẽ nhanh chóng tràn ngập căn phòng, vì vậy chúng ta nên bật máy hút mùi 20 giây trước khi nấu để kiểm soát tốt hơn sự phân phối khói dầu và ngăn không cho khói lan rộng; bật trong quá trình nấu và để máy hút mùi tiếp tục hoạt động trong 3 phút sau khi nấu, điều này có thể loại bỏ PM2.5 tốt hơn và làm cho nồng độ của nó đáp ứng các yêu cầu về chất lượng không khí.

Giải pháp: Bật máy hút mùi trước khi bắt đầu nấu, đợi khoảng nửa phút trước khi đổ dầu vào và chiên; tắt máy hút mùi 3 phút sau khi nấu xong. Ngoài ra, tốt nhất nên chọn máy hút mùi có lưu lượng không khí 20m³/phút.

4. Thớt không phân biệt thực phẩm sống và chín

Nhiều gia đình chỉ có một con dao nhà bếp và một chiếc thớt. Sau khi cắt thịt sống, họ dùng cùng một con dao để cắt rau, trái cây/thực phẩm đã nấu chín. Theo cách này, chúng không thể phân biệt được thực phẩm sống và thực phẩm chín, dễ dẫn đến lây nhiễm chéo. Cặn bã và vi khuẩn trên thực phẩm tươi có thể dễ dàng làm nhiễm bẩn các thực phẩm khác và gây ngộ độc thực phẩm.

Một bài báo về cộng đồng vi khuẩn và nấm cũng như sự đa dạng trong môi trường bếp gia đình được công bố trên Tạp chí Môi trường và Sức khỏe vào tháng 3 năm 2023 đã thu thập các mẫu từ tám địa điểm bao gồm bồn rửa, mặt bàn, tường, thớt, dao, cửa tủ, tay nắm tủ và giẻ lau trong sáu căn bếp gia đình để thử nghiệm và phân tích. Kết quả cho thấy thớt có mức độ nhiễm khuẩn cao nhất, phát hiện nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, bao gồm Bacillus cereus, tụ cầu khuẩn tan máu và Aspergillus niger.

Lý do tại sao thớt là "bẩn nhất" có lẽ là vì chúng dễ giữ lại độ ẩm và chất hữu cơ, cũng như các vết dao không đều trên bề mặt, tạo ra môi trường thích hợp cho vi sinh vật.

Giải pháp: Không sử dụng chung thớt để cắt thịt sống và cắt rau/thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo. Hãy chắc chắn sử dụng chúng riêng biệt; rửa sạch chúng sau khi sử dụng và treo khô để tránh vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Tốt nhất là nên phân biệt các loại dao dùng để cắt nguyên liệu. Không sử dụng chung một con dao để cắt thịt sống và rau/thực phẩm đã nấu chín.

Nguồn và ảnh: Sohu