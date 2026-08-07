4 thói quen khi rán trứng CẦN BỎ NGAY

Dù là món ăn quen thuộc trên mâm cơm gia đình, nhưng thói quen rán trứng sai cách lại vô tình biến thực phẩm giàu dinh dưỡng này thành “ổ” vi khuẩn và chất độc hại tích tụ trong cơ thể.

Trứng có giá rẻ nhưng là nguồn cung cấp protein, choline cùng hàng loạt vitamin thiết yếu cho cơ thể. Thực phẩm này cực quen trong mọi bữa ăn từ bình dân tới sang trọng, thậm chí trong các dịp lễ quan trọng của người Việt. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, rất nhiều người nội trợ vô tình mắc phải những thói quen nấu nướng độc hại.

Dưới đây là 4 sai lầm tai hại nhưng rất phổ biến khi rán (chiên) trứng mà bạn nên tránh xa hoặc sửa đổi ngay nếu muốn bản thân lẫn gia đình khỏe mạnh:

1. Rán trứng cháy, thích ăn phần cháy khét

Nhiều người có sở thích rán trứng thật giòn, cháy xém mép vì hương vị béo ngậy và độ giòn sần sật. Thế nhưng, đây lại là thói quen cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe.

Ảnh minh họa

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc đun nấu các thực phẩm giàu protein ở nhiệt độ cao vượt ngưỡng 200 độ C sẽ kích hoạt các phản ứng hóa học tạo ra Amin Heterocyclic (HCAs) và Hydrocarbon Thơm Đa Vòng (PAHs). Đây là những hợp chất có khả năng làm biến đổi DNA, gây đột biến tế bào và liên quan trực tiếp đến sự phát triển của ung thư dạ dày cũng như ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, phần trứng rán bị cháy khét còn tạo ra Acrylamide, chất độc gây tổn thương hệ thần kinh và làm tăng gánh nặng thải độc cho gan, thận.

2. Thói quen rán trứng lòng đào, chiên tái trứng

Trứng rán lòng đào với phần lòng đỏ sóng sánh béo ngậy là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, hành vi ăn trứng chưa được nấu chín hoàn toàn lại tiềm ẩn rủi ro ngộ độc thực phẩm rất lớn.

Vỏ trứng gia cầm có hàng nghìn lỗ khí li ti, tạo điều kiện cho vi khuẩn Salmonella từ phân gia cầm dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Tổ chức An toàn Thực phẩm Thế giới cảnh báo Salmonella chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm đạt nhiệt độ trung tâm tối thiểu 70 độ C trong thời gian nhất định. Khi bạn chỉ rán sơ qua, nhiệt độ chưa đủ để làm đông đặc lòng đỏ, vi khuẩn Salmonella vẫn có thể sống sót.

Ảnh minh họa

Nhập viện do nhiễm khuẩn Salmonella có thể dẫn đến tiêu chảy cấp, mất nước, sốt cao và biến chứng nguy hiểm tính mạng ở những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ em hay người cao tuổi.

3. Đợi dầu bốc khói trắng mới cho trứng vào rán

Một sai lầm kinh điển trong căn bếp của nhiều gia đình là đun dầu thật nóng, đợi đến khi bốc khói nghi ngút mới đập trứng vào chảo để trứng xù to và giòn.

Thói quen này khiến dầu ăn vượt qua "điểm bốc khói" (smoke point). Khi đó, cấu trúc của chất béo bị bẻ gãy và phân hủy thành Acrolein, một chất khí độc gây kích ứng mạnh niêm mạc hô hấp, mắt và đường tiêu hóa. Đồng thời, quá trình oxy hóa ở nhiệt độ cao sẽ giải phóng hàng loạt gốc tự do và aldehyde độc hại.

Chưa kể, việc bỏ trực tiếp trứng vào chảo dầu đang bốc khói không chỉ làm cháy kiệt lớp bề mặt, phá hủy toàn bộ vitamin A, D, B12 nhạy cảm với nhiệt, mà còn khiến protein bị đông tụ quá mức, gây ra tình trạng khó tiêu, đầy hơi sau khi ăn.

4. Tái sử dụng dầu thừa hoặc rán trứng với quá nhiều mỡ động vật

Để tiết kiệm, không ít người gom dầu thừa từ các món chiên trước đó để rán trứng. Dầu ăn khi đun đi đun lại nhiều lần sẽ bị biến chất nghiêm trọng, gia tăng lượng chất béo chuyển hóa (trans fat) và tích tụ vô số hợp chất gốc tự do.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc sử dụng mỡ động vật ngập chảo ở nhiệt độ cao để rán trứng cũng làm gia tăng lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể. Theo khuyến cáo từ WHO, việc tiêu thụ quá đà các chất béo bị oxy hóa và chất béo chuyển hóa là nguyên nhân hàng đầu làm tăng cholesterol xấu (LDL), gây xơ vữa động mạch, gia tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch mãn tính.

Rán trứng thế nào để ngon mà vẫn khỏe?

Cần lưu ý rằng, rán trứng là cách chế biến không được các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị làm thường xuyên. Các món như trứng hấp, trứng luộc... nên được ưu tiên hơn vì tốt cho sức khỏe và giữ được nhiều dinh dưỡng.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn ăn trứng rán, ít nhất bạn cũng nên nhớ một số lưu ý quan trọng sau:

- Kiểm soát nhiệt độ khi rán: Không để dầu quá nóng. Bạn chỉ cần nhúng đầu đũa khô vào chảo, thấy sủi bọt khí nhẹ quanh đầu đũa là có thể cho trứng vào ngay.

- Rán chín tới: Đảm bảo cả lòng trắng và lòng đỏ đã đông đặc hoàn toàn để tiêu diệt triệt để vi khuẩn gây bệnh.

- Tiết chế tần suất ăn: Người khỏe mạnh chỉ nên ăn trứng rán 2 đến 3 lần mỗi tuần. Người mỡ máu cao, tim mạch hoặc huyết áp nên hạn chế tối đa món rán.

Ảnh minh họa

- Lựa chọn thời điểm ăn: Ưu tiên ăn vào bữa sáng hoặc trưa để nạp năng lượng. Tránh ăn tối muộn vì chất béo chiên xào dễ gây đầy bụng, khó ngủ.

- Kết hợp thực phẩm thông minh: Rán cùng cà chua, hành tây, nấm hoặc ớt chuông để bổ sung chất xơ, trung hòa chất béo và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Tổng hợp