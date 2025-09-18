4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!

Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất đe dọa sức khỏe và tính mạng phụ nữ. Điều đáng lo ngại là bệnh thường tiến triển âm thầm, không gây ra triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cơ thể vẫn phát đi những tín hiệu cảnh báo mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua. Thậm chí, chỉ cần quan sát khuôn mặt hằng ngày, bạn cũng có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến sức khỏe tử cung.

4 thay đổi trên mặt rất có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung

Xin chị em tuyệt đối không chủ quan với 4 thay đổi trên khuôn mặt có thể phản ánh nguy cơ tiềm ẩn của ung thư cổ tử cung sau đây:

1. Mụn mọc dày đặc, khó kiểm soát

Mụn nội tiết thường xuất hiện ở vùng cằm, quai hàm và miệng. Nếu mụn mọc kéo dài, lan rộng ra cả hai bên má hoặc trán và không cải thiện dù đã chăm sóc da, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sự rối loạn hormone sinh dục. Tổn thương ở cổ tử cung hoặc tử cung khiến cân bằng estrogen và progesterone bị phá vỡ, từ đó kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, tạo điều kiện cho mụn bùng phát.

Ảnh minh họa

2. Da sạm nám, xuất hiện vết thâm khó mờ

Không ít phụ nữ bất ngờ thấy nám và tàn nhang đậm màu hơn dù không thường xuyên ra nắng. Đây có thể là hệ quả của sự thay đổi nội tiết kéo dài, nhất là khi đi kèm rối loạn kinh nguyệt. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có thể là tín hiệu tử cung hoặc cổ tử cung đang bị tổn thương. Một số nghiên cứu ghi nhận, phụ nữ bị rối loạn nội tiết lâu năm có nguy cơ cao mắc các bệnh phụ khoa, trong đó bao gồm ung thư cổ tử cung.

3. Da mặt khô ráp, chùng nhão nhanh chóng

Nếu nội tiết tố ổn định, da thường duy trì độ đàn hồi và căng mịn. Khi cổ tử cung bị tổn thương, khả năng điều hòa hormone suy giảm, da mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên, dẫn đến khô ráp, nhăn nheo sớm hơn tuổi. Dù có dùng mỹ phẩm dưỡng ẩm, tình trạng vẫn khó cải thiện. Nhiều trường hợp, dấu hiệu này đi kèm khí hư bất thường hoặc đau bụng dưới – những cảnh báo quan trọng của bệnh lý phụ khoa.

4. Gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống

Một trong những biểu hiện dễ thấy nhất là da tái xanh, kém hồng hào. Khi ung thư cổ tử cung tiến triển, tình trạng chảy máu bất thường hoặc rong kinh kéo dài dễ gây thiếu máu mạn tính. Hậu quả là khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, đôi mắt thiếu sức sống, thậm chí quầng thâm rõ rệt. Nếu tình trạng này đi kèm mệt mỏi, sụt cân nhanh, cần lập tức đi khám.

Những dấu hiệu quan trọng khác của ung thư cổ tử cung

Những thay đổi trên khuôn mặt bên trên không nhất thiết là do ung thư cổ tử cung mà có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác. Không chỉ dừng lại ở thay đổi trên khuôn mặt, ung thư cổ tử cung còn có nhiều biểu hiện rõ rệt hơn - quan trọng hơn mà chị em cần đặc biệt chú ý:

- Ra máu âm đạo bất thường: sau quan hệ, giữa chu kỳ hoặc sau mãn kinh.

- Khí hư ra nhiều, loãng hoặc lẫn máu, kèm mùi hôi khó chịu.

Ảnh minh họa

- Đau bụng, đau vùng chậu, đau lưng dưới kéo dài.

- Chu kỳ kinh nguyệt rối loạn: rong kinh, chậm kinh hoặc vô kinh.

- Sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: QQ, Cancer123