4 sự thật về đai nịt bụng, huấn luyện viên muốn chị em ghi nhớ khi định dùng để giảm số đo vòng eo

Vòng eo con kiến là mong muốn của đông đảo chị em phụ nữ. Vậy nên, không có gì khó hiểu khi chúng ta luôn mong giảm cân đồng nghĩa với việc giảm số đo vòng eo xuống con số mong đợi. Để đạt được mục đích này, hiện nay, nhiều chị em tìm đến sản phẩm hỗ trợ là đai nịt bụng .

Tuy nhiên, HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng) khẳng định, dùng đai nịt bụng để giảm số đo vòng eo hay lạm dụng vì bất cứ mục đích gì, cũng đều sai lầm.

4 sự thật về đai nịt bụng được vị huấn luyện viên tiết lộ

Dùng đai nịt bụng để giảm số đo vòng eo hay lạm dụng vì bất cứ mục đích gì, cũng đều sai lầm. Ảnh minh họa

1. Đai nịt bụng không giúp giảm cân

HLV Phạm Hoàng Vũ cho biết, cân nặng mà bạn thực sự cần phải giảm là lượng mỡ. Vậy thì liệu các loại đai nịt bụng có giúp bạn giảm được lượng mỡ trong cơ thể không? Tất nhiên không! Đây là sự thật hiển nhiên nhưng không phải chị em nào cũng nắm rõ.

"Nếu có thể giảm cân trong khi đeo đai nịt bụng thì khả năng là bạn đang giảm cân do đổ mồ hôi. Sau khi uống nước, tất cả số cân bạn đã giảm sẽ nhanh chóng quay trở lại", HLV Phạm Hoàng Vũ nói.

2. Đai nịt bụng không giúp giảm béo

Một số người cho rằng đeo đai nịt bụng sẽ tạo áp lực lên vùng bụng, khiến bạn ăn ít lại vì dạ dày bị hẹp đi.

"Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ tạo ra được sự thâm hụt calo (calories deficit). Khi tháo đai nịt bụng, bạn sẽ lại lên cơn thèm ăn và thậm chí nạp nhiều hơn cả mức bình thường", vị huấn luyện viên chia sẻ.

Khi tháo đai nịt bụng, bạn sẽ lại lên cơn thèm ăn và thậm chí nạp nhiều hơn cả mức bình thường. Ảnh minh họa

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Chăm sóc Sức khỏe Bắc Âu đã tìm cách chứng minh liệu người mang đai nịt bụng có thể duy trì được việc giảm cân sau khi tuân theo chế độ ăn ít calo hay không.

Các đối tượng trong cuộc nghiên cứu này được cho đeo đai nịt bụng ít nhất 5 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần, liên tục trong 9 tháng. Kết quả là hầu hết các đối tượng nghiên cứu nhận ra rằng việc đeo nịt bụng thật quá bất tiện, khó để tuân theo các hướng dẫn của nghiên cứu.

Điều này khiến các nhà nghiên cứu kết luận, bất kể việc sử dụng đai nịt bụng có hiệu quả hay không, đây không phải lựa chọn kiểm soát cân nặng về lâu dài.

3. Đai nịt bụng không hề an toàn

Đầu tiên, bạn có thể bị mất nước do đeo đai nịt bụng. Ngoài ra, nhiễm trùng do vi khuẩn cũng có thể xảy ra do mồ hôi bị giữ lại trên cơ thể quá lâu, ngay dưới lớp nịt bụng.

Đeo đai nịt bụng liên tục sẽ gây ra trào ngược axit dạ dày. Nguyên nhân bởi, áp lực mà đai nịt bụng gây nên vùng bụng sẽ đẩy axit dạ dày vào những nơi mà chúng không nên xuất hiện.

Thêm nữa, đai nịt bụng thường được sử dụng để làm vòng eo nhỏ hơn nhưng chúng cũng sẽ làm giảm sức mạnh của phần core (phần cốt lõi của cơ thể, nằm ở trung tâm của cơ thể gồm toàn bộ phần giữa của cơ thể như bụng, hông, lưng dưới), gây teo cơ bụng. Chị em thường xuyên đeo nịt bụng sẽ mất đi khả năng siết chặt cơ bụng vì về cơ bản, họ đang mang những chiếc thắt lưng khổng lồ ôm sát bụng.

Đai nịt bụng cũng có thể tổn thương cơ hoành, đại tràng, gan, dạ dày và ruột. Ảnh minh họa

4. Đai nịt bụng không giúp bạn có eo thon như người mẫu

Đeo đai nịt bụng để giảm eo chỉ xảy ra một cách tạm thời. Nếu đeo lâu dài có thể làm biến dạng cấu trúc xương và các cơ quan nội tạng của bạn.

Khi điều này xảy ra, những tổn thương gây ra bởi việc đeo nịt bụng là vĩnh viễn. Nhiều bác sĩ cho rằng nó cũng gây nên tổn thương cho cột sống. Áp lực do đai nịt bụng tác động đến xương, dây chằng và các dây thần kinh khi sử dụng trong thời gian kéo dài rất nhiều.

Đáng lo ngại nhất là những gì xảy ra đối với các cơ quan nội tạng của bạn khi chúng đã bị ép chặt trong khoảng thời gian quá dài. Không thiếu những phụ nữ đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh sau khi mang đai nịt bụng vì họ không thể lấy đủ không khí cho 2 lá phổi.

Đai nịt bụng cũng có thể tổn thương cơ hoành, đại tràng, gan, dạ dày và ruột. Điều này còn được gọi là sự "dịch chuyển nội tạng", có thể thay đổi khả năng tự kiểm soát các chức năng của cơ thể.