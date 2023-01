4 sản phẩm skincare bình dân tốt nhất 2022: Từ sữa rửa mặt, serum cho đến kem dưỡng đều đủ cả

Bên cạnh khái niệm ''đắt xắt ra miếng'', giới skincare còn tồn tại 1 chân lý khác: không nhất thiết phải đắp đồ đắt tiền lên da thì da mới có thể đẹp lên. Trải nghiệm thực tế của các tín đồ chăm da cho thấy hiệu quả của các sản phẩm skincare đôi khi không phụ thuộc vào giá thành, hơn hết nó được quyết định dựa trên sự phù hợp giữa đặc tính sản phẩm và tính chất, tình trạng da.

Đương nhiên, sử dụng đồ đắt tiền thì ai cũng thích, cũng mê nhưng không phải nàng nào cũng có khả năng chi trả 1 khoản lớn cho việc sắm đồ skincare hàng tháng, đặc biệt là lứa học sinh - sinh viên. Bởi vậy, các sản phẩm chăm sóc da bình dân nhưng có chất lượng vượt trội vẫn luôn là chủ đề thu hút nhiều quan tâm của chị em. 2022 vừa qua, có 4 sản phẩm skincare giá thành ''êm ví'' nhưng cho hiệu quả rõ rệt, được các tạp chí làm đẹp lẫn người dùng đánh giá tốt.

Cerave Hydrating Facial Cleanser - giá 380K

Quan trọng nhất trong chuyện chăm da chính là bước làm sạch. Sữa rửa mặt do đó là sản phẩm ''must have'' đối với mỗi cô nàng sau 1 ngày dài. Năm vừa qua, sữa rửa mặt Cerave Hydrating Facial Cleanser ghi nhận thành tích ấn tượng với gần 100K lượt mua trên Amazon, gần 81k đánh giá 5 sao từ người dùng, được tạp chí Allure bình chọn là sản phẩm sữa rửa mặt bình dân không gây mụn tốt nhất năm 2022.



Sản phẩm giúp làm sạch và loại bỏ bụi bẩn/ cặn trang điểm, dầu thừa trên da mà không phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Cerave Hydrating Facial Cleanser được tạo ra bởi các bác sĩ da liễu nên rất an toàn và lành tính. Thành phần Ceramides và Axit Hyaluronic có tác dụng khôi phục hàng rào tự nhiên của da, cấp ẩm nhẹ nhàng để da không bị khô căng sau khi sử dụng. Dung tích 355ml nhưng giá thành chưa tới 400K, đây là sản phẩm phù hợp với tài chính của đông đảo chị em, dù là các nàng công sở hay các bạn lứa tuổi đi học.

Nuxe Reve De Miel Honey Lip Balm Ultra - Nourishing and Repairing - giá 315K

Những ngày thời tiết hanh khô, son dưỡng quả thực là vật bất ly thân trong túi các chị em. Son dưỡng Nuxe Reve De Miel Honey Lip Balm Ultra-Nourishing and Repairing được ca ngợi như 1 loại son dưỡng thần thánh, là “cứu tinh” cho những đôi môi khô ráp và nứt nẻ nhờ khả năng cung cấp dưỡng chất cao.

Được làm từ keo ong, mật ong cùng dầu dưỡng thực vật, sản phẩm giúp cấp ẩm, nuôi dưỡng và bảo vệ môi, khắc phục tình trạng khô nẻ khi trời hanh khô. Texture đặc nhưng cảm giác lên môi khá nhẹ, thấm nhanh không gây khó chịu khi sử dụng. Bạn có thể sử dụng Nuxe Reve De Miel Honey Lip Balm Ultra-Nourishing and Repairing như 1 lớp lót trước khi thoa son, hoặc bôi 1 lớp dày làm mặt nạ ngủ môi đều sẽ giúp môi mềm mịn và căng mượt.



The Inkey List Hyaluronic Acid Serum - giá 280K

Các tạp chí danh tiếng Allure, InStyle… đều bình chọn The Inkey List Hyaluronic Acid Serum là serum bình dân tốt nhất 2022. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp sản phẩm này trong chu trình chăm sóc da của các beauty blogger nước ngoài lẫn các influencers trong nước. Giá thành ''êm ví'' chỉ 280K nhưng hiệu quả cấp nước, giữ ẩm trên da tốt là chìa khóa giúp The Inkey List Hyaluronic Acid Serum được lòng các quý cô trong năm 2022.



Nhiều đánh giá cho rằng thành phần Hyaluronic Acid trong sản phẩm này có tác dụng cao hơn so với những sản phẩm chứa HA khác, làm cho những vùng da khô được bổ sung độ ẩm tức thì, các nếp nhăn cũng nhanh chóng được làm đầy trở nên căng mịn. Ngoài thành phần HA, sản phẩm còn chứa Matrixyl 3000 ™ (1 loại peptide tổng hợp) giúp phục hồi da từ sâu bên trong, kích thích sản xuất collagen chống lão hóa.



I'm from Vitamin Tree Water Gel - giá 360K

Xong serum rồi sẽ đến kem dưỡng, và sản phẩm kem dưỡng bình dân nhận được sự ưu ái trong năm qua từ phái đẹp chính là I'm from Vitamin Tree Water Gel. Với kết cấu mỏng nhẹ trong suốt, không gây nhờn dính, sản phẩm có khả năng cấp ẩm vượt trội, giúp da mềm mịn và ẩm mượt suốt cả ngày dài.



Sản phẩm chứa tới 68% chiết xuất hắc mai biển (dồi dào Vitamin C và E), kết hợp các thành phần thiên nhiên: sea berries, hoa hồng Jericho, snow Lotus... và hoạt chất Niacinamide bên cạnh công dụng dưỡng ẩm còn có khả năng làm sáng và dịu da, giảm các vết thâm mụn, kiểm soát dầu nhờn giúp da thông thoáng từ đó hạn chế tình trạng lên mụn cũng như bảo vệ da khỏi các tác nhân xấu bên ngoài môi trường.