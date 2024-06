4 sai lầm nữ giới thường mắc trong kỳ “đèn đỏ” dễ khiến mụn mọc như nấm

Theo bác sĩ Zhang Yuxi (Đài Loan, Trung Quốc), mụn trứng cá xuất hiện hoặc tăng lên ngay trước và trong kỳ kinh nguyệt là do sự thay đổi hormone. Cụ thể, lúc này hormone estrogen ở phụ nữ giảm đi và lượng hormone testosterone tăng lên khiến tuyến bã nhờn hoạt động quá sức, tiết dầu quá mức cũng như làm da sưng phồng và co lỗ chân lông. Điều này dẫn đến tắc lỗ chân lông và hình thành mụn trứng cá.

Mặc dù tình trạng mụn do kinh nguyệt ở mỗi người là khác nhau nhưng chúng cũng bị phụ thuộc bởi nhiều yếu tố khác ngoài hormone. Lớn nhất là từ lối sống. Bác sĩ Zhang liệt kê ra 4 hành động khiến mụn trứng cá bùng phát mạnh hơn trong những ngày “đèn đỏ” nhưng rất nhiều chị em vẫn làm mà không hề hay biết:

1. Ăn quá nhiều đường

Bản thân chế độ ăn nhiều đường ở thời điểm nào cũng dễ gây mụn trứng cá nhưng sẽ trầm trọng hơn nếu ăn uống như vậy vào kỳ kinh nguyệt. Bởi vì đường làm nồng độ insulin trong máu tăng cao, kích thích hormone androgen hoạt động gây tăng tiết bã nhờn. Trong khi lúc này testosterone tăng cao đã khiến tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Làn da ở những ngày này cũng nhạy cảm, dễ viêm nhiễm hơn.

Bên cạnh đó, bác sĩ Zhang nhắc nhở rằng ăn nhiều đường làm tăng insulin còn khiến phản ứng viêm ở nốt mụn bị kích thích, làm tăng hiện tượng đau và sưng nóng, khiến mụn chậm lành, dễ để lại sẹo thâm. Tốt nhất là nên ăn ít lại trước và trong kỳ kinh nguyệt, nhất là với các bạn dễ nổi mụn khi “đèn đỏ” hoặc đang có mụn trứng cá.

2. Thức khuya

Cảm giác khó chịu vào những ngày hành kinh khiến nhiều chị em có xu hướng khó ngủ, thức khuya hơn nhưng đây lại là hành động tạo thời cơ cho mụn bùng phát. Ngay cả nếu thường ngày bạn thức khuya không bị mọc mụn thì vào trước hay trong kỳ kinh nguyệt cũng rất dễ khiến mụn mọc như nấm, da xấu đi rất nhiều.

Bác sĩ Zhang giải thích rằng bản thân giai đoạn này cơ thể nữ giới suy giảm miễn dịch, nhạy cảm, mệt mỏi và dễ rối loạn hormone hơn. Trong khi thức khuya khiến cơ thể mệt mỏi và tăng tiết cortisol làm tăng tốc độ oxy hóa của những axit béo tự do có trong tế bào để tạo ra nguồn năng lượng cho cơ thể. Điều này sẽ làm kích thích sự phát triển của các tuyến bã nhờn dẫn tới mọc mụn. Căng thẳng quá mức và suy giảm miễn dịch cũng làm giảm khả năng kháng viêm, tự sửa chữa tổn thương trên da nên mụn mọc nhanh, nhiều và lâu lành hơn.

3. Dùng đồ uống có cồn hoặc caffeine

Những loại đồ uống có cồn hay caffeine như rượu bia, trà, cà phê, nước uống có ga, nước tăng lực được không ít chị em coi như “cứu cánh” trong những ngày đèn đỏ. Vì nó giúp tỉnh táo, tập trung làm việc và chống đỡ trước những cảm giác khó chịu kỳ kinh nguyệt mang lại. Tuy nhiên theo bác sĩ Zhang, chúng cần được xếp vào nhóm “đại kỵ” với chị em trong những ngày hành kinh.

Nhóm đồ uống này dễ khiến cơ thể bị mất nước gây mệt mỏi, uể oải, da bị thiếu nước gây khô ráp, thâm sạm, bong tróc. Chưa kể còn khiến khả năng thải độc của gan cũng bị giảm sút dẫn đến độc tố tích tụ trong cơ thể gây nổi mụn hoặc mụn lâu khỏi. Đồ uống có cồn và caffeine khiến da kích thích bã nhờn nhiều hơn, làm cản trở quá trình phục hồi của da sau mụn, mụn quay trở lại dai dẳng.

Chưa kể, chúng còn tác động đến nội tiết tố trong cơ thể, làm thay đổi quá trình rụng trứng, ảnh hưởng đến thời gian hành kinh cũng như lượng máu mất đi trong kỳ kinh. Gây tình trạng thiếu sắt do phản ứng với photphat và khiến cơn co thắt tử cung nặng nề hơn cùng nhiều triệu chứng thể chất, tinh thần khó chịu khác.

4. Cấp ẩm hoặc làm sạch quá mức

Do tuyến bã nhờn tăng hoạt động nên nhiều chị em cảm thấy khó chịu, muốn rửa mặt nhiều hơn, tăng cường các hoạt động làm sạch bề mặt da trong kỳ “đèn đỏ”. Nhưng việc làm sạch quá mức vào bất kỳ thời điểm nào cũng phản tác dụng. Nhất là trong giai đoạn có kinh nguyệt da đang nhạy cảm. Mụn do kinh nguyệt là do hormone chứ không phải do da bẩn. Nếu việc lau rửa da, chà sát da quá mạnh hoặc lạm dụng hóa chất sẽ khiến da tổn thương, dễ viêm và gây mụn cũng như tình trạng mụn lan rộng hơn.

Cũng có không ít chị em thấy da trong thời kỳ này xấu đi và tăng cường dưỡng chất, nhất là cấp ẩm. Trong khi đó sự thay đổi hormone đang khiến da bị tiết dầu nhiều, sưng và co lỗ chân lông nên không những không hấp thụ được mà còn gây bít tắc nhiều hơn. Lúc này, da cũng nhạy cảm hơn nên sử dụng mỹ phẩm quá nhiều, không phù hợp có thể gây kích ứng cũng như mọc mụn, viêm da.

Thay vào đó, bác sĩ Zhang khuyến nghị chị em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ tinh thần ổn định, ngủ sớm dậy sớm và vận động nhẹ nhàng. Nếu muốn giảm mụn, hãy uống nhiều nước hơn, bổ sung thực phẩm chứa kẽm, ăn thêm thực phẩm họ đậu, bổ sung axit béo Omega-3, ăn thêm rau xanh và quả mọng.

