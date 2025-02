4 mỹ nhân đẹp nhất 4 mùa Địa Ngục Độc Thân: Thiên kim cành vàng lá ngọc nhan sắc vô thực, đóng 2 phim hot 2025

Từ khi ra mắt vào năm 2021, Địa Ngục Độc Thân (tựa Anh: Single's Inferno) đã ghi dấu ấn như là một trong những show hẹn hò "đỉnh nóc kịch trần" nhất từng xuất hiện. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, một lý do quan trọng khiến chương trình này mùa nào cũng "hot hòn họt" là nó quy tụ dàn mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Trong số đó, 4 cái tên dưới đây sở hữu nhan sắc ấn tượng nhất, trở thành tâm điểm được công chúng chú ý.

Mùa 1: Song Ji A

Song Ji A sở hữu nhan sắc đẹp vô thực cùng gu thời trang cực kỳ thời thượng.

Không nghi ngờ gì cả, Song Ji A chắc chắn là nữ thần nhan sắc của mùa đầu tiên. Thời điểm Địa Ngục Độc Thân mùa 1 phát sóng, Song Ji A trở thành cái tên "hot hòn họt" được bàn tán khắp mạng xã hội. Cô sở hữu gương mặt hoàn hảo vô thực cùng phong cách thời trang vô cùng thời thượng.

Song Ji A được nhớ đến với hình tượng sang chảnh, còn được gọi với biệt danh yêu nữ hàng hiệu Hàn Quốc. Sau khi Địa Ngục Độc Thân mùa 1 khép lại, Song Ji A trở thành cái tên được săn đón trong làng giải trí xứ Kim Chi.

Cận cảnh nhan sắc hoàn hảo không vết xước của Song Ji A.

Đến đầu năm 2022, mỹ nhân 27 tuổi bất ngờ bị bóc mẽ dùng hàng nhái. Đây là một scandal nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề tới sự nghiệp của "phú bà". Song Ji A thậm chí phải dừng hoạt động 6 tháng, cánh cửa tương lai rộng mở ở Kbiz cũng hẹp đi rất nhiều.

Dẫu vậy sau tất cả, hiện tại Song Ji A vẫn có cuộc sống nhiều người mơ ước với khối tài sản khổng lồ. Hồi cuối năm 2023, cô nàng khiến khán giả choáng váng khi khoe "căn hộ triệu đô" với view nhìn ra thẳng tháp Namsan. Hồi tháng 9 năm ngoái, cô một lần nữa gây sốt cõi mạng khi xuất hiện tại sự kiện thời trang lớn Seoul Fashion Week.

Mùa 2: Shin Seul Ki

Nếu phải chỉ ra nàng hoa khôi của chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 2, đáp án chắc chắn phải là Shin Seul Ki. Cô sở hữu nhan sắc xuất chúng và thực tế cũng là một hoa hậu trước khi bước chân vào chương trình. Cụ thể, Shin Seul Ki từng bước lên ngôi vị cao nhất tại Miss Chunhyang 2020 - cuộc thi sắc đẹp uy tín được tổ chức tại Namwon.

Shin Seul Ki là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc đích thực.

Cho những ai chưa biết, Shin Seul Ki sở hữu gia thế cực khủng, là một nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc đích thực. Bố của cô là một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn Quốc, người sáng lập ra BIO Plastic Surgery. Không chỉ vậy, gia đình cô còn sở hữu tòa nhà 20 tầng tại khu Sinsa-dong sầm uất ở Seoul, giá trị ước tính lên đến 78.2 triệu USD.

Giống như Song Ji A, danh tiếng của Shin Seul Ki thăng hạng mạnh mẽ nhờ tham gia show hẹn hò, bất chấp việc trong thời gian chương trình diễn ra, những hành động của cô với các người chơi nam gây ra những ý kiến trái chiều.

Một số hình ảnh của Shin Seul Ki trong phim Trò Chơi Kim Tự Tháp.

Sau chương trình, Shin Seul Ki từng may mắn được xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Esquire. Dẫu vậy cuối cùng, Esquire đã phải gỡ clip phỏng vấn của cô xuống. Lý do là bởi Shin Seul Ki bày tỏ mong muốn được làm diễn viên. Điều này khiến nàng hậu bị nói tham gia Địa Ngục Độc Thân mùa 2 chỉ để đánh bóng tên tuổi, làm bàn đạp nhằm bước chân vào giới giải trí.

Đến hiện tại, những tranh cãi cũng lắng xuống từ lâu và Shin Seul Ki cũng góp mặt trong những dự án đáng chú ý. Cô đảm nhận vai Seo Do A trong Trò Chơi Kim Tự Tháp, một trong những bộ phim đáng chú ý của năm 2024. Shin Seul Ki được đánh giá có diễn xuất rất khá, lột xác hoàn toàn so với hình tượng bình thường khiến nhiều người không nhận ra.

Hình ảnh của Shin Seul Ki trong phim For Eagle Brothers.

Trong năm 2025, Shin Seul Ki hứa hẹn sẽ tiếp tục có những bước tiến mới khi góp mặt trong 2 bộ phim For Eagle Brothers và The Haunted Palace. Được biết, For Eagle Brothers là bộ phim truyền hình dài tập của đài KBS, có sự tham gia của những gương mặt gạo cội như Uhm Ji Won, Ahn Jae Wook, Choi Dae Chul, Kim Dong Wan hay Yoon Park. Trong khi đó, The Haunted Palace là phim lãng mạn tiềm năng của SBS, nơi Shin Seul Ki sẽ có màn tái hợp cùng cô nàng xinh đẹp Bona.

Mùa 3: Choi Hye Seon

Ở mùa 3 của Địa Ngục Độc Thân, cái tên nổi bật nhất là Choi Hye Seon. Cô không chỉ có nhan sắc nổi bật nhất chương trình mà còn sở hữu tính cách hòa đồng, dễ mến với những màn ứng xử khéo léo, thông minh.

Choi Hye Seon là một cô gái luôn rạng rỡ, được đông đảo khán giả xem Địa Ngục Độc Thân mùa 3 yêu thích.

Chưa hết, Choi Hye Seon còn được ngưỡng mộ bởi học vấn đáng nể, là một "học bá" hàng thật giá thật. Cô là sinh viên tại Đại học Nữ sinh Ehwa, ngôi trường danh giá từng đào tạo nhiều chính trị gia tại xứ Kim Chi. Ngoài ra, mỹ nhân 27 tuổi còn học Thạc sĩ tại Đại học Durham của Anh.

Với lợi thế ngoại hình, trước khi tham gia Địa Ngục Độc Thân mùa 3, Choi Hye Seon đã có kinh nghiệm làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu Andar and Round Lab, Joy Gryson, Nature Republic, 29CM, Swarovski, Sulwhasoo và Maybelline.

Choi Hye Seon trên tạp chí Harper's Bazaar.

Vào tháng 6 năm 2024, Dentiste đã chọn cô làm ngôi sao cho chiến dịch thương hiệu mới của họ, ra mắt với hai video trên kênh YouTube của Dentiste. Vào cuối năm 2024, cô làm người mẫu cho lululemon trước khi được chọn làm đại sứ cho thương hiệu Sergio Tacchini của F&F trong phần còn lại của năm. Cô cũng đã làm người mẫu cho Olay, Fila và SkinFood. Vào cuối năm 2024, cô đã xuất hiện trong tập 33 của tạp chí My Precious của Olive Young. Hiện tại, Choi Hye Seon đang là người mẫu của công ty Mood Brand Consulting.

Mùa 4: Lee Si An

Nữ thần nhan sắc của Địa Ngục Độc Thân mùa 4 gọi tên Lee Si An.

Thời điểm hiện tại, mùa 4 của Địa Ngục Độc Thân đang phát sóng. Trong số 3 người chơi nữ, Lee Si An là gương mặt hút mắt hơn cả. Đây là kết quả của một bình chọn do Koreaboo thực hiện và Lee Si An dẫn đầu với 48% số phiếu bầu. Ngay từ khi xuất hiện lần đầu tiên, mỹ nhân 25 tuổi đã khiến khán giả "sốc visual".

Trước khi đến với Địa Ngục Độc Thân mùa 4, Lee Si An từng là một vận động viên bơi lội. Sau đó, cô theo đuổi sự nghiệp idol, góp mặt trong các show sống còn Produce 48 và Idol School. Dù xinh đẹp, đa tài, có vocal ổn nhưng cuối cùng Lee Si An lại không may mắn được góp mặt trong đội hình debut. Sau khi mục tiêu trở thành idol Kpop không thuận lợi, Lee Si An rẽ hướng sang làm người mẫu.

Lee Si An sở hữu nhan sắc cực phẩm khiến không ít khán giả mê mẩn.

Đến với Địa Ngục Độc Thân mùa 4, Lee Si An bày tỏ mong muốn tìm kiếm một người đàn ông có nội tâm mạnh mẽ và tiết lộ người đó sẽ phải lao vào một cuộc tình chóng vánh cùng cô. Nhan sắc xinh đẹp, sự tự tin và bạo dạn khiến Lee Si An thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý.