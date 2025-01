Nam thần xứ Hàn gây sốt tại "Địa Ngục Độc Thân": Sở hữu chiều cao 1m89, hóa ra lại là tình cũ nhân vật này

Chương trình hẹn hò siêu "hot" của Hàn Quốc Địa Ngục Độc Thân đã chính thức trở lại mùa 4. 4 tập đầu tiên lên sóng vào ngày 14/1 vừa qua trên Netflix đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với những màn tán gẫu, chơi trò chơi để kết nối của dàn cast trên hòn đảo thiên đường.

Song với khán giả Việt, sự xuất hiện của một chàng trai xứ Hàn bỗng khiến netizen bàn tán không ngớt. Theo đó, người hâm mộ bất ngờ khi thấy Dongho Kook góp mặt trong dàn cast của Địa Ngục Độc Thân.

Hậu chia tay, tình cũ người Hàn của Call Me Duy bất ngờ ghi danh tham dự show "Địa Ngục Độc Thân" của Netflix.

Được biết, Dongho Kook từng là tình cũ tin đồn của Call Me Duy. Vào đầu năm 2024, cả hai đã có một khoảng thời gian thường xuyên lộ diện cùng nhau. Theo đó, Dongho Kook làm việc trong lĩnh vực thời trang cao cấp.

Anh chàng sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao ấn tượng 1m89 nên nhanh chóng thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên.

Dù thường xuyên xuất hiện bên nhau và gây xôn xao dư luận thời điểm đó, nhưng cả Call Me Duy cùng Dongho Kook đều không lên tiếng xác nhận về mối quan hệ. Tuy vậy công chúng vẫn đặt nghi vấn về chuyện cả hai hẹn hò.

Đến khoảng tháng 6/2024, Call Me Duy bất ngờ công khai tình yêu trên MXH. Tuy nhiên, người này không phải Dongho Kook nên dân tình ngầm hiểu cả hai đã "đường ai nấy đi".

Hậu chia tay, cả Call Me Duy và Dongho Kook đều có những hướng phát triển riêng trong sự nghiệp. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Dongho Kook tại "Địa Ngục Độc Thân" vẫn gây ra không ít những thắc mắc, bàn tán cho cộng đồng mạng.

Call Me Duy (tên thật Vũ Duy, sinh năm 1997), xuất thân là beauty blogger và là gương mặt quen thuộc trong ngành review làm đẹp. Năm 2021 anh chàng thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng và gây được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cả website và fanpage của thương hiệu này đã không còn hoạt động.

Thay vào đó, trong những năm trở lại đây, Call Me Duy mở rộng lĩnh vực công việc sang mảng KOC và đạt được thành tựu đáng kể. Năm 2022, anh chàng trở thành Quán quân KOC VIETNAM mùa đầu tiên. Tại WeChoice Awards 2023, Call Me Duy cũng giành chiến thắng Z-KOC - Gương mặt KOC Gen Z tiềm năng và là đề cử của Z Go Global - Gen Z vươn ra thế giới.