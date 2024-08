Được kỳ vọng là "Địa ngục độc thân" bản Việt, "Đảo thiên đường" có đang làm khán giả thất vọng?

Trước khi lên sóng, Đảo thiên đường đã nhận về sự quan tâm lớn từ khán giả khi được nhá hàng, được xem như là phiên bản Việt hoá của show hẹn hò nổi tiếng Địa ngục độc thân tại Hàn Quốc, hay Too Hot To Handle trên thế giới. Tuy nhiên, sau 6 tập phát sóng, có vẻ như chương trình đang dần giảm nhiệt bởi những tình tiết drama gây tranh cãi cũng như các yếu tố đến từ format, người chơi và cả ban bình luận. Cùng tìm hiểu những lý do khiến show hẹn hò này nhận “gạch đá” trong thời gian gần đây.

Đảo thiên đường hiện đang là show hẹn hò được khán giả Việt quan tâm vào tối thứ 7 hàng tuần

Luật chơi mới mẻ tới lạ lùng

Theo format của bản gốc, 10 người chơi gồm 5 nam, 5 nữ sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau sau một tuần trên đảo địa ngục. Các thử thách trong chương trình sẽ tìm ra cặp đôi chiến thắng để trải nghiệm một đêm hẹn hò tại đảo thiên đường. Kết thúc hành trình, những chàng trai cô gái thật sự rung động với đối phương sẽ ghép đôi thành công và nắm tay nhau ra về.

Địa ngục độc thân được ghi hình tại hoang đảo. Tại đây, các thành viên ngủ trong lều, tự nấu ăn bằng bếp củi và hoàn toàn không được sử dụng điện thoại

Nếu như Địa ngục độc thân cho thấy một đảo địa ngục đầy khắc nghiệt, đòi hỏi nghị lực sinh tồn của dàn cast thì ở phiên bản Việt Nam, dàn cast được đánh giá là “quá sướng” khi được ở trong biệt thự khang trang, sạch sẽ. Công việc được các thành viên tự tay thực hiện chính là nấu ăn cũng diễn ra trong căn bếp đầy đủ tiện nghi chứ không phải đun bếp than củi như bản Hàn.

Nhiều khán giả nói đùa rằng nếu như dàn cast Hàn phải tranh đấu để rời đảo địa ngục thì dàn cast Việt chẳng cần cố gắng vì bản thân họ dù thua cuộc cũng vẫn được hưởng thụ ở đảo thiên đường

Một điểm mới ở Đảo thiên đường chính là luật loại trừ. Trong tập 1, nhà sản xuất đã thông báo sẽ có người chơi bị loại và buộc phải rời khỏi đảo thiên đường. Tưởng chừng luật chơi này sẽ tạo ra tính cạnh tranh, gay cấn nhưng lại khiến dàn cast, ban cố vấn và khán giả hoang mang bởi Địa ngục độc thân không hề có luật loại người chơi.

Ở bản Hàn, không có người chơi nào bị loại nhưng sức cạnh tranh giữa những người chơi vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sự “đổi mới” của bản Việt liệu có làm tăng độ hấp dẫn hơn cho chương trình hay chỉ mang tới sự khó hiểu từ người xem?

Cuối tập 7 vừa lên sóng, 4 cái tên gồm Thu Uyên, Mạnh Kiên, Yuna Vũ và Wukong đang nằm trong top nguy hiểm

Nhân tố drama phản tác dụng

Các tình tiết drama (kịch tính) được coi là “đặc sản” của truyền hình thực tế, nhằm tạo nên sức hút cho chương trình. Tuy nhiên, ở Đảo thiên đường , các nhân tố drama không ngừng khiến khán giả quá mệt mỏi về tinh thần.

Nổi bật nhất chính là Mạnh Kiên - ông hoàng drama với những mảng miếng “hài nhạt” khiến dàn cast nữ và cả ban cố vấn phải nổi da gà. Ở những tập đầu, anh chàng gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình nam tính, vạm vỡ thì càng về sau, các phân cảnh có Mạnh Kiên đều để lại tranh cãi trên mạng xã hội.

Mạnh Kiên nhận “gạch đá” do thái độ gia trưởng trong buổi hẹn hò với Yuna Vũ. Ngoài ra, Mạnh Kiên còn gây sốc với những phát ngôn thiếu tế nhị về phụ nữ, nói xấu bạn hẹn ngay khi vừa trở về nhà chung

Anh chàng tiếp tục nhận thêm biệt danh “kỳ đà cản mũi” khi liên tục chen vào giữa buổi hẹn của các cặp đôi đang được khán giả ship nhiệt tình như Bùi Khánh Linh - Minuk, Michael Trương - Rayeon

Các tình tiết drama từ Mạnh Kiên khiến nhiều khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm. Thay vì hình ảnh có phần hài hước ở những tập đầu, anh chàng lại liên tục gây thất vọng với màn thể hiện trong các buổi hẹn hò

Bên cạnh đó, hai mỹ nam Minuk và Michael Trương cũng nhận về những ý kiến trái chiều với hành động mập mờ giữa các cô gái. Nếu như Minuk gây tranh cãi vì “quay xe” lựa chọn Bùi Khánh Linh dù đã hứa hẹn với Lee Hooyeon thì Michael Trương lại khiến khán giả mệt mỏi với thái độ không rõ ràng giữa Yuna Vũ và Lee Rayeon.

Trong các tập tiếp theo, liệu Đảo thiên đường có lấy lại thiện cảm của khán giả khi có quá nhiều “bùng binh” cảm xúc đang diễn ra tại chương trình?

Ban bình luận gây tranh cãi vì “kém duyên”

Đối với phiên bản Hàn Quốc, người xem được “đã tai” với những chia sẻ rất khách quan, mang tính thuyết phục về các tuyến tình cảm của dàn cast từ các cố vấn Lee Dahee, Hong Jinkyung, Kyuhyun và Hanhae. Những ý kiến được phân tích thấu đáo, có nguyên nhân, kết luận rõ ràng, chỉ đưa những nhận định cá nhân khi bước vào phần thảo luận.

Sự hài hước, duyên dáng trong cách dẫn chương trình cũng là một điểm cộng khiến ban cố vấn của Địa ngục độc thân được yêu mến

Trở lại với phiên bản Việt hoá, ban cố vấn có màn thể hiện kém thuyết phục do những ý kiến đưa ra mang đậm tính cá nhân và có phần phán xét. Đặc biệt, á hậu Thảo Nhi Lê đã trở thành chủ đề tranh cãi lớn với những phát ngôn chủ quan về người chơi, có phần soi xét và chê bai.

Vẫn biết trong chương trình truyền hình thực tế, việc tạo ra các luồng ý kiến khác nhau sẽ tạo nên sức hấp dẫn nhưng có vẻ những nhận xét của á hậu Việt kiều đang khiến một bộ phận khán giả không nhỏ cảm thấy thất vọng và bức xúc

Show Việt Nam nhưng khán giả phải cần vietsub

Có thể thấy, Đảo thiên đường là một trong số ít những show truyền hình trong khung giờ vàng sử dụng nhiều thứ tiếng nhất. Điều này không quá khó hiểu khi dàn cast đến từ các quốc gia khác nhau: Việt Nam, Hàn Quốc, Canada. Ngôn ngữ được người chơi sử dụng phần lớn là tiếng Anh để dễ dàng giao tiếp, bên cạnh đó là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Trung. Chính vì vậy, hơn 80% thời lượng của tập phát sóng, người xem đều phải đọc phụ đề để hiểu toàn bộ nội dung giao tiếp. Đây cũng là một điểm hạn chế khiến trải nghiệm của khán giả Việt chưa thực sự trọn vẹn.

Gần như khán giả sẽ phải đọc phụ đề để hiểu được nội dung của các cuộc hội thoại do dàn cast đa quốc tịch

Đảo thiên đường đã phát sóng hơn một nửa chặng đường và còn ẩn chứa những tình tiết hấp dẫn khi bước vào giai đoạn sau. Liệu khán giả sẽ được chứng kiến sự thay đổi tích cực của show truyền hình này trong thời gian sắp tới?