4 món đồ trang trí trong năm Giáp Thìn, đang sale giá chỉ còn từ 27.000 đồng

Do đó, những món đồ trang trí hình Thần Tài như tượng, dây treo, dải treo hay hình dán trang trí cửa thường được coi như những “tấm bùa hộ mệnh” giúp gia chủ mang lại may mắn, bình an, tài lộc. Nếu muốn có một năm mưới sung túc đủ đầy, bạn có thể tìm mua nhưng món đồ trang trí tương tự để trang hoàng nhà cửa trong Tết Giáp Thìn này.