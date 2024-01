Mặc đẹp như nàng tổng tài Kim Yoo Jung với 10 mẫu áo blouse trắng siêu xinh diện Tết

Xem "Chàng quỷ của em" ngoài nhan sắc đỉnh chóp của nữ tổng tài nữ tổng tài Do Do Hee do Kim Yoo Jung đảm nhận, người xem còn mê mẩn gu thời trang sang chảnh, kiêu kỳ có phần điệu đà của cô nàng.

Những món đồ Kim Yoo Jung mặc lập tức thành mục tiêu săn lùng của phái đẹp công sở. Hot nhất có lẽ là mẫu áo blouse trắng thắt nơ điệu đà mà cô nàng mặc trong lần gặp gỡ "chàng quỷ" Song Kang. Kim Yoo Jung kết hợp áo blouse cách điệu cùng quần âu đen tạo nên một outfit chuẩn chỉnh phong cách công sở mà vẫn sang chảnh, kiêu kỳ ai nhìn cũng mê.

Kim Yoo Jung hút trọn ánh nhìn với tạo hình sang chảnh, kiêu kỳ của một nàng tiểu thư đài các. Set đồ áo blouse thắt nơ mix cùng quần âu vừa hack chiều cao, tôn eo thon dáng chuẩn vừa đẹp, sang trong mọi hoàn cảnh.

Diện áo blouse điệu đà, Kim Yoo Jung chọn kiểu tóc buộc đuôi ngựa với lọn tóc mái rủ nhẹ càng tôn lên nhan sắc xinh đẹp kiều diễm của cô.

Ngay lập tức mẫu áo blouse của local brand Hàn Quốc Dint trở thành món đồ được săn lùng tới tấp. Với mức giá 140.000 won (khoảng 2,5 triệu đồng), thiết kế cháy hàng tới 12 lần liên tiếp. Thương hiệu tái sản xuất đến đâu là "sạch bay" đến đấy, đến giờ phút này vẫn còn cả ngàn người đang chờ đợi lần "tái xuất" tiếp theo của mẫu blouse này.

Mẫu áo mà Kim Yoo Jung diện đến từ thương hiệu nội địa Hàn có giá khoảng 2,5 triệu đồng, đã cháy hàng tới 12 lần sau khi cô nàng diện lên phim.

Những thiết kế blouse trắng vừa điệu đà sang chảnh, vừa khéo hack tuổi của các chị em. Ai mặc lên cũng trẻ ra đến vài tuổi chứ không ít. Thay vì những mẫu sơ mi cơ bản đã quá quen thuộc, tại sao các nàng không làm mới phong cách công sở bằng những mẫu áo blouse cách điệu như Kim Yoo Jung.

Nhất là khi những thiết kế vải tweed vẫn đang chinh phục phái đẹp dịp Tết này thì áo blouse trắng là mảnh ghép không gì ngọt ngào và hoàn hảo hơn để diện cùng. 10 mẫu áo blouse điệu đà dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt với nếu các nàng muốn mặc đẹp như Kim Yoo Jung trong phim.

Thiết kế của Elise với chất vải thô đứng dáng nhưng vẫn điểm xuyết thêm chi tiết nơ to bản ngọt ngào. Một mẫu áo dành riêng cho các nàng muốn làm điệu nhưng không quá "bánh bèo" điệu đà.

Mẫu áo của Tu by CATU càng điệu hơn khi có hàng khuy cài đính ngọc. Mẫu áo có thêm sợi dây mảnh để các nàng thắt nơ hoặc buông thả đều rất xinh.

Sixdo dành cho các nàng một mẫu áo blouse đính nơ nhẹ nhàng. Thiết kế tay bồng khéo che nhược điểm, giúp các nàng thêm xinh xắn, yêu kiều khi diện áo.

Điểm thêm chi tiết xếp bèo, mẫu áo của IVY moda đốn tim các nàng ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn.

Mẫu áo của No.neuf tập trung vào chi tiết tay bồng cách điệu. nến bạn cần tìm một mẫu áo blouse không quá bánh bèo thì đây là gợi ý tuyệt vời.

Mẫu áo của 2Fleurs xinh ra để dành cho các nàng mê phong cách điệu đà, sang chảnh. Thiết kế tay bồng kết hợp nơ to bản cùng hàng khuy ngọc trai nhẹ nhàng tôn lên nhan sắc của các chị em.

Một thiết kế tay loe ngọt ngào mà FLANE dành tặng các nàng. Thiết kế có phần cổ to bản, lạ mắt, nàng nào mặc lên cũng xinh như tiểu thư đài các.

Một thiết kế phảng phất nét cổ điển dành cho nàng công sở tuổi 30 đến từ NONA. Mẫu áo thêm chi tiết lạ mắt phần cổ áo, kết hợp tay bồng điệu đà chỉ nhìn thôi cũng thấy lịm tim.

Thiết kế của MYAN tối giản các chi tiết cách điệu nhưng vẫn rất điệu đà dành cho nàng công sở.