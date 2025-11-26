4 món đồ nhà nào cũng có nhưng vô tình “chặn tài, cản lộc” ngay lối đi

1. Giá để giày cao quá – chắn luôn cả lộc

Người xưa tin rằng: “Cửa mà tối, khí mà nặng, lộc khó vào.” Giá giày cao sát mặt người lớn hoặc chất giày 3–4 tầng ngay cửa khiến lối đi u ám, khí dương bị chặn lại.

- Giày dép vốn thuộc khí tạp, dễ mang bụi bẩn, mùi hôi.

- Đặt ngay cửa sẽ khiến khí sạch khó vào – khí xấu khó thoát, ảnh hưởng cả không khí lẫn tâm trạng.

- Về phong thủy, giá giày cao được xem như “bức tường vô hình” chặn tài.

Cách sửa: Giá giày tối đa 1 mét, kiểu thấp ngang gối; ưu tiên cửa có ánh sáng; dùng tủ giày kín để lối đi gọn và thoáng.

2. Cây lá rủ, tán che lối đi – biểu tượng của “khí trì trệ”

Nhiều người thích đặt cây cảnh ở cửa cho đẹp, nhưng các loại cây tán rủ, lá mềm, ví dụ: trầu bà rủ, lan dây leo, liễu rủ mini… lại tạo thành vòm mềm che lối đi, tượng trưng cho việc khí tốt bị “kéo xuống”.

Hệ quả là:

- Lối đi trông tối hơn, cảm giác bí.

- Khí vào nhà yếu, gia chủ dễ mệt mỏi, tài vận không giữ được lâu.

- Nhà có người kinh doanh càng kiêng vì biểu tượng “cửa rủ xuống là vận đi xuống”.

Cách sửa: Chọn cây tán cao, thân đứng, lá hướng lên như cau cảnh, kim ngân, lưỡi hổ. Vừa đẹp, vừa “kéo dương khí lên”.

3. Thảm lớn che kín lối vào – hút bụi và giữ khí âm

Thảm càng lớn – càng dễ tích ẩm, bụi, mùi, nhất là ở cửa ra vào. Theo quan niệm dân gian, thảm nặng âm khí vì là nơi mọi người dẫm lên từ ngoài vào. Khi trải tràn lối đi, thảm giống như “điểm tụ” của khí xấu, khiến:

Nhà có mùi ẩm nhẹ dai dẳng.

Tài khí khó lưu thông vì lối đi mất độ thoáng.

Cảm giác bước vào cửa nhà “nặng nề”, việc nhà dễ trệ.

Cách sửa: Dùng thảm nhỏ dạng chùi chân, không trải kín lối đi. Lau, giặt định kỳ để khí sạch – dương khí mới vào được.

4. Tủ/kệ cao đặt ngay lối đi – nặng năng lượng, dễ “chặn sáng, chặn tài”

Nhiều nhà có thói quen kê kệ sách, tủ đồ hoặc tủ rượu sát ngay cửa để tiết kiệm diện tích. Đây lại là sai lầm phong thủy phổ biến vì:

- Tủ cao tạo cảm giác ngột ngạt, khiến lối đi bị thu hẹp.

- Ánh sáng cửa bị chắn → dương khí yếu, tài khí khó tụ.

- Nhà có người lớn tuổi dễ cảm thấy u uất, người trẻ thì dễ mất tập trung.

- Người xưa gọi kiểu kê này là “núi chắn cửa”, ý chỉ vận khí vào nhà bị cản lại từ bước đầu tiên.

Cách sửa: Giữ lối đi thoáng ít nhất 1 mét, không đặt tủ cao quá đầu người ngay sát cửa. Nếu nhà nhỏ, thay bằng kệ hở, tông sáng, giúp khí lưu thông nhẹ nhàng.

Lời nhắc của người xưa vẫn đúng nguyên tắc hiện đại

Trong phong thủy lẫn khoa học: Nhà thoáng – lối đi sáng – khí lưu thông → tinh thần nhẹ, tài vận hanh thông. 4 món đồ trên đều là vật dụng quen thuộc, không xấu, nhưng đặt sai chỗ sẽ tạo cảm giác nặng nề và khiến dòng khí tốt không vào được.

Chỉ cần thay đổi một chút:

- Dọn lối đi,

- Hạ thấp tủ,

- Bỏ cây che sáng,

- Giặt thảm thường xuyên…

Bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được ngôi nhà dễ chịu hơn, vận khí sáng hơn và tâm trạng cũng nhẹ nhõm rõ rệt mỗi khi bước chân vào cửa.

Thông tin mang tính chất tham khảo