4 lý do xem lẹ Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly: Nữ chính mỹ nhân bị trai đẹp hành ra bã, hồn ma bóng quế thì "đông như giặc"

Chỉ mới được ra mắt không lâu, bộ phim truyền hình kinh dị Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly (tựa gốc: The Haunting of Bly Manor) đã thu hút sự chú ý của khán giả. Tác phẩm nhận được các nhận xét rất tích cực trên những trang báo quốc tế, đồng thời đem về số điểm “tươi rói” 87% trên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Nếu là một người hâm mộ chính hiệu của dòng phim kinh dị “ngôi nhà ma ám”, chắc chắn bạn cũng không thể bỏ qua Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly vì những lý do cực kỳ đặc biệt sau đây!



1. Cốt truyện nhiều nút thắt, “đánh võng” liên tục



Cũng giống như người tiền nhiệm là bộ phim Chuyện Ma Ám Ở Căn Nhà Họ Crain (tựa gốc: The Haunting of Hill House), nội dung của Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly được đánh giá rất cao khi phản ánh nỗi sợ không chỉ từ những hồn ma bóng quế mà còn từ trong sâu thẳm tâm trí con người. Nếu như phần phim trước đi sâu vào tình cảm gia đình thì ở Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly, các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và sự hủy diệt mà nó mang lại cho những kẻ mù quáng.

Vì là một bộ phim kinh dị, Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly sở hữu nhiều yếu tố bất ngờ trong kịch bản, khiến khán giả càng xem càng thấy sốc. Những điều tưởng chừng như rõ ràng ở tập đầu tiên, về sau lại được tiết lộ chân tướng kinh hoàng. Sự thông minh trong nội dung và phong cách làm phim độc đáo cũng chính là thứ khiến series Chuyện Ma Ám của nhà sản xuất Mike Flanagan khác biệt và được coi như “chiếu trên” của thể loại phim kinh dị.

2. Những màn hù dọa lạnh sống lưng, đứng hình đứng cả tim



Khán giả khi thưởng thức Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly chắc chắn sẽ phải kinh hồn bạt vía vì các vong hồn, hiện tượng kỳ bí xuất hiện trong phim. Mặc dù tần suất không nhiều nhưng đã hù dọa lần nào là đứng tim lần đó, đặc biệt với tạo hình hết sức ma quái của con ma mắt sáng trưng trong phần phim này.

Cái đáng sợ của bộ phim không chỉ đến từ những phút giây giật gân hú hồn khán giả. Chính từ sâu trong nội dung phim, người xem đã phải “phát ớn” với những câu chuyện hết sức bi thương mà các nhân vật gặp phải. Với chủ đề chính trong phần này là tình yêu, Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly dắt người xem qua những chuyện tình buồn thảm và các mối quan hệ độc hại, để lại sự đau đớn mãi mãi khôn nguôi cho người sống.

3. Dàn diễn viên triển vọng, diễn tới đâu mê tới đó



Vì nội dung đặt nặng vào tâm lý nhân vật, Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly chắc chắn phải có một dàn diễn viên thực lực để “gồng gánh” những diễn biến phức tạp này.

May mắn thay, bộ phim đã tìm được nữ chính là Victoria Pedretti - cô gái cũng đã thủ vai quan trọng trong phần phim Chuyện Ma Ám Ở Căn Nhà Họ Hill. Với nhan sắc xinh đẹp và lối diễn gây ám ảnh, nữ diễn viên trẻ đã khiến nhiều người phải mất ăn mất ngủ khi thể hiện quá xuất sắc vai diễn trước, và ở phần phim này cô cũng được đánh giá cao. Đặc biệt, nhan sắc hút hồn của Victoria Pedretti cũng khiến người xem phim chú ý. Vẻ đẹp của cô trong bộ phim đúng là không thể đùa được!

Victoria Pedretti với vẻ đẹp càng nhìn càng thấy cuốn hút, đã vậy diễn xuất của cô cũng được đánh giá rất cao

Bên cạnh Victoria Pedretti, người xem cũng phải mê mệt nam diễn viên Oliver Jackson-Cohen với vẻ đẹp lãng tử xuất hiện trong phim. Anh cũng là một thành viên chủ chốt của series này khi đã đóng một vai quan trọng không kém. Với Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly, nam tài tử được thử sức với một nhân vật có tính cách hung dữ và tàn độc.

Nhan sắc này thì ác thế nào vẫn sẽ có người mê thôi

Điểm sáng nữa của phim chính là hai đứa trẻ - tuyến nhân vật trung tâm, chủ chốt của series lần này. Nhà sản xuất đã chọn được cô bé Amelie Bea Smith và cậu bé Benjamin Evan Ainsworth để đóng vai hai anh em mồ côi trong căn biệt thự rộng lớn. Với sự đáng yêu, trong trẻo mà cũng phảng phất mùi ghê rợn, hai diễn viên nhí thực sự khiến bộ phim trở nên đáng khiếp sợ hơn rất nhiều.

Hai diễn viên nhí của phim chắc chắn sẽ làm người xem ấn tượng với khả năng nhập vai thần sầu

4. Rất nhiều chi tiết để người xem tự khám phá!



Cũng giống như phần phim Chuyện Ma Ám Ở Căn Nhà Họ Hill, nhà sản xuất đã cài cắm rất nhiều chi tiết ma quái trong Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly để người xem tự khám phá. Các chi tiết này đôi khi chỉ là một hồn ma đứng im trong góc nhà, hay những vật dụng tự nhiên đổi vị trí. Tuy chúng không ảnh hưởng trực tiếp tới kịch bản nhưng người hâm mộ cũng rất thích thú với điều này, coi đây như một “trò chơi” nho nhỏ để tìm kiếm những hồn ma bóng quế vương vấn quanh từng khung hình của phim. Đây cũng là điều khiến khán giả phải tua đi tua lại hay thậm chí là xem lại bộ phim nhiều lần để có thể nhận ra rất nhiều chi tiết bản thân đã lỡ bỏ trong lần đầu tiên.

Trailer của Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly

Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly đã lên sóng trọn bộ kể từ ngày 9/10/2020.

Nguồn ảnh: Netflix