4 lý do nên trồng cây lá lốt trong nhà

Lá lốt khá dễ trồng, phù hợp với những gia đình muốn tự trồng rau tại nhà.

Có sẵn rau gia vị tươi để sử dụng

Lá lốt có mùi thơm đặc trưng, thường xuất hiện trong nhiều món ăn quen thuộc như chả lá lốt, món cuốn, món xào hoặc canh. Trồng một bụi lá lốt tại nhà giúp gia đình có thể hái lượng lá vừa đủ cho mỗi lần chế biến thay vì phải mua cả bó. Bên cạnh đó, lá lốt cũng được sử dụng trong y học cổ truyền và một số bài thuốc dân gian.

Phù hợp với nơi có ánh sáng vừa phải

Lá lốt là cây thân thảo lâu năm, thường phát triển tốt trong môi trường ẩm và không có ánh nắng quá gay gắt. Vì vậy, cây có thể phù hợp với sân nhỏ, ban công hoặc những khu vực nhận được ánh sáng tự nhiên nhưng không bị nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

Tuy nhiên, không nên hiểu lá lốt là cây có thể sống tốt trong phòng tối. Nếu thiếu ánh sáng kéo dài, cây có thể sinh trưởng kém, thân vươn dài và lá nhỏ. Khi trồng trong nhà, nên đặt chậu ở vị trí thông thoáng, gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên phù hợp.

Dễ chăm sóc, có thể thu hoạch nhiều lần

Lá lốt không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá phức tạp và có thể phát triển trong chậu, thùng xốp hoặc một khoảng đất nhỏ. Khi cây đã ổn định, gia đình có thể thu hái lá nhiều lần mà không cần trồng lại sau mỗi đợt.

Nên hái những lá đã phát triển đầy đủ và tránh thu quá nhiều cùng lúc, đặc biệt khi cây còn nhỏ. Việc thu hái hợp lý kết hợp với cắt tỉa định kỳ cũng giúp bụi cây duy trì kích thước phù hợp và có điều kiện tiếp tục phát triển.

Không cần nhiều diện tích để trồng

Lá lốt có khả năng phát triển lan và bén rễ tại các đốt thân, vì vậy không nhất thiết phải có khu vườn rộng mới có thể trồng loại cây này. Một chậu có kích thước phù hợp cũng có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình.

Khi trồng trong chậu, nên chọn giá thể tơi xốp, có hàm lượng chất hữu cơ phù hợp và khả năng thoát nước tốt. Chậu cần có lỗ thoát nước để hạn chế tình trạng nước đọng lâu khiến rễ bị ảnh hưởng.

Lời khuyên khi trồng cây lá lốt

Lá lốt ưa ẩm nhưng không đồng nghĩa với việc cần tưới thật nhiều. Gia đình nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới, đặc biệt vào những ngày mưa hoặc khi cây được trồng trong chậu có khả năng giữ nước cao. Đất quá khô trong thời gian dài có thể khiến cây sinh trưởng kém, trong khi úng kéo dài lại làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến bộ rễ.

Người trồng cũng nên thường xuyên quan sát mặt trên và mặt dưới lá để phát hiện sớm sâu ăn lá, đốm bất thường hoặc dấu hiệu nấm bệnh. Những lá bị hư hại nặng nên được loại bỏ, đồng thời giữ cho bụi cây không quá rậm để tăng độ thông thoáng. Nếu cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ nên chọn sản phẩm được phép sử dụng cho cây trồng làm thực phẩm và tuân thủ đúng hướng dẫn, đặc biệt là thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Cuối cùng, vì lá lốt được sử dụng trực tiếp trong bữa ăn, gia đình cần chú ý ngay từ nguồn đất, nước tưới đến phân bón. Sau khi thu hái, nên loại bỏ lá dập, úa và rửa kỹ dưới nước sạch trước khi chế biến. Cách chăm sóc này vừa giúp cây duy trì khả năng cho lá lâu dài, vừa bảo đảm nguồn rau sử dụng tại nhà an toàn hơn.