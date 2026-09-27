5 điều khiến rắn không bén mảng tới gần nhà bạn

Việc dọn sạch nơi trú ẩn, hạn chế chuột và bịt kín các khe hở quanh nhà có thể giúp giảm nguy cơ rắn xuất hiện.

Theo Mississippi State University Extension, nếu khu vực quanh nhà có đủ thức ăn, nơi trú ẩn hoặc điều kiện sống phù hợp, rắn có thể tìm đến và ở lại.

Dưới đây là 5 việc gia đình có thể thực hiện.

Dọn sạch những đống đồ có thể trở thành “nơi trú ẩn”

Các đống gỗ, củi, gạch đá, tấm ván, lá cây, cỏ khô hoặc rác chất lâu ngày có thể tạo ra những khoảng tối, kín để rắn ẩn náu.

Chuyên gia khuyến cáo nên dọn những vật liệu này khỏi khu vực sát nhà, đồng thời phát quang bụi rậm và những hàng cây cỏ um tùm. Cắt cỏ thường xuyên cũng giúp giảm các vị trí ẩn nấp mà rắn có thể sử dụng.

Nếu phải tích trữ củi, nên để củi cách nhà và kê cao khỏi mặt đất thay vì chất trực tiếp trên nền.

ảnh minh họa

Đừng để chuột làm ổ trong nhà

Một trong những lý do khiến rắn tìm đến khu vực nhà ở là nguồn thức ăn.

Rắn có thể ăn chuột, các loài gặm nhấm nhỏ, thằn lằn, côn trùng, trứng và một số động vật khác. Vì vậy, một ngôi nhà có nhiều chuột cũng có thể trở thành nơi hấp dẫn đối với những loài rắn săn chuột.

Gia đình nên bảo quản thức ăn của vật nuôi, thức ăn cho chim và ngũ cốc trong các hộp kín; dọn ngay thức ăn rơi vãi và hạn chế nơi chuột có thể làm tổ.

Nói cách khác, muốn giảm nguy cơ gặp rắn, trước hết hãy giảm những thứ có thể kéo chuột đến nhà.

Cắt cỏ, phát quang khu vực sát tường nhà

Bãi cỏ cao, bụi rậm và thảm thực vật um tùm vừa tạo nơi ẩn náu cho rắn, vừa có thể tạo môi trường thuận lợi cho chuột và các con mồi khác.

Vì vậy, nên giữ khu vực quanh nhà tương đối thông thoáng, cắt cỏ và tỉa cây bụi thường xuyên.

Bịt kín những “cánh cửa” rắn có thể chui vào

Không chỉ cần khiến khu vực quanh nhà kém hấp dẫn, gia đình còn nên ngăn rắn tiếp cận bên trong nhà.

Hãy kiểm tra phần móng, chân tường, khu vực quanh cửa, đường ống... để phát hiện khe nứt hoặc lỗ hổng.

Các khu vực dưới nhà kho, chuồng hoặc công trình phụ cũng cần được kiểm tra và ngăn rắn chui vào.

Đừng quá tin vào các “mẹo đuổi rắn” truyền miệng

Nhiều người truyền tai nhau rằng vôi, lưu huỳnh, băng phiến, ớt cay hay một số nguyên liệu có mùi mạnh có thể khiến rắn tránh xa.

Các chất như lưu huỳnh, vôi, băng phiến và bình xịt ớt cay từng được thử nghiệm với rắn chuột đen nhưng không cho thấy hiệu quả xua đuổi. Vì vậy, thay vì tìm một loại “thuốc thần” khiến rắn biến mất, cách thực tế hơn là cắt nguồn thức ăn, loại bỏ nơi trú ẩn và bịt đường xâm nhập.