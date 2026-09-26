Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên nắp nồi inox

Chiếc lỗ nhỏ trên nắp nồi inox không phải chi tiết được làm ra cho có.

Nếu thường xuyên nấu ăn, hẳn nhiều người đã từng nhìn thấy một chiếc lỗ nhỏ trên nắp nồi inox hoặc nắp kính. Nó chỉ lớn vài milimet, nằm khá kín đáo và đôi khi chẳng được người dùng để ý tới. Thậm chí, có người còn nghĩ đây chỉ là một chi tiết trong quá trình sản xuất nắp nồi. Thực tế, trên những mẫu nắp được thiết kế có lỗ này, nó thường đóng vai trò lỗ thoát hơi. Kích thước tuy nhỏ nhưng lại có tác dụng trong quá trình nấu nướng.

1. Tạo đường cho một phần hơi nước thoát ra ngoài

Đây là công dụng chính và dễ hiểu nhất. Khi nước hoặc thức ăn trong nồi được đun nóng, hơi nước hình thành và tích tụ bên dưới nắp. Chiếc lỗ nhỏ tạo một đường thoát để một phần hơi nước có thể liên tục đi ra ngoài, thay vì toàn bộ hơi bị giữ dưới nắp. Nếu quan sát lúc nấu, mọi người đôi khi sẽ thấy một luồng hơi nhỏ thoát ra đúng vị trí này. Tất nhiên, lỗ thoát hơi không có nhiệm vụ xả toàn bộ hơi nước. Phần lớn nồi nấu thông thường cũng không kín hoàn toàn như nồi áp suất, hơi vẫn có thể thoát qua khe giữa nắp và thân nồi.

2. Giúp nắp bớt bị hơi nước đẩy và rung trong một số tình huống

Đây cũng là lý do chi tiết nhỏ này khá hữu ích. Khi thực phẩm sôi mạnh, hơi nước được tạo ra liên tục. Nếu lượng hơi bên dưới nắp tăng lên, nó có thể khiến chiếc nắp rung, kêu lạch cạch hoặc bị hơi đẩy nhấc nhẹ rồi hạ xuống. Lỗ thoát hơi tạo thêm một đường để hơi đi ra, nhờ đó có thể giúp giảm hiện tượng nắp bị hơi đẩy và rung, dù hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc vào thiết kế nồi, độ khít của nắp và mức lửa đang sử dụng. Vì thế, không nên hiểu rằng chiếc lỗ này là một loại van an toàn giống trên nồi áp suất. Hai loại nồi có nguyên lý và cấu tạo hoàn toàn khác nhau.

3. Có thể giúp hạn chế tình trạng trào khi nấu, nhưng không thể ngăn hoàn toàn

Khi luộc mì, nấu cháo, nấu canh hoặc những món dễ tạo nhiều bọt, mọi người thường gặp cảnh nước sôi dâng lên rồi trào khỏi miệng nồi. Lỗ thoát hơi có thể góp phần giải phóng hơi bên dưới nắp, nhưng không nên coi đây là một bộ phận chống trào. Một chiếc lỗ vài milimet không thể xử lý lượng bọt và chất lỏng dâng lên khi nồi quá đầy hoặc lửa quá lớn. Do đó, nếu nấu món dễ trào, cách hiệu quả hơn vẫn là không cho nguyên liệu và nước quá đầy, giảm nhiệt khi bắt đầu sôi và hé/mở nắp khi cần thiết.

4. Vậy tại sao có nắp nồi có lỗ, có chiếc lại không?

Không phải tất cả nắp nồi đều cần có một chiếc lỗ như vậy. Tùy thiết kế, nhà sản xuất có thể bố trí lỗ thoát hơi riêng hoặc để hơi thoát qua những khoảng hở khác giữa nắp và thân nồi. Vì vậy, nắp không có lỗ không đồng nghĩa với việc bị thiếu bộ phận hay kém an toàn. Ngược lại, nếu chiếc nắp vốn có lỗ thoát hơi, người dùng cũng không nên cố bịt kín nó trong lúc nấu chỉ vì thấy hơi nước thoát ra.

Khi dùng nồi có lỗ thoát hơi, nên nhớ vài điều

Chiếc lỗ này gần như không cần người dùng tác động gì trong quá trình nấu. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, dầu mỡ, cặn thức ăn hoặc chất bẩn có thể bám quanh vị trí này. Khi rửa nắp nồi, nên kiểm tra và làm sạch để lỗ không bị bít kín. Ngoài ra, cần chú ý hơi thoát ra từ lỗ có thể rất nóng. Khi mở nắp hoặc đưa tay gần nồi đang sôi, tránh đặt tay, mặt hay các vật dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt ngay phía trên lỗ thoát hơi. Và quan trọng nhất, chiếc lỗ trên nắp nồi thông thường chỉ là một chi tiết hỗ trợ thoát hơi. Nó không biến chiếc nồi thành nồi áp suất và cũng không thay thế các cơ cấu kiểm soát áp suất chuyên dụng.