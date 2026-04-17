4 loại cây vừa “trấn trạch”, vừa làm thuốc, nên trồng trong nhà

Không chỉ tạo mảng xanh cho không gian sống, một số loại cây còn được nhiều gia đình ưa chuộng vì mang ý nghĩa giữ sinh khí, xua bớt nguồn năng lượng xấu, đồng thời là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền. Dưới đây là 3 loại cây mà bạn có thể tham khảo để trồng trong nhà.

1. Cây đinh lăng

Đinh lăng từ lâu được xem là loại cây mang năng lượng bảo hộ mạnh, thường được trồng trước cửa hoặc trong sân nhà với quan niệm giúp trấn trạch, giữ vượng khí và tích tụ tài lộc. Tán lá xanh tốt quanh năm còn tượng trưng cho sự sinh sôi, ổn định và bình an của gia đạo.

Trong y học cổ truyền, đinh lăng là dược liệu quý, đặc biệt phần rễ thường được ví như "sâm của người Việt". Rễ cây có tác dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi, giúp phục hồi sức khỏe sau ốm. Lá đinh lăng cũng được dùng để nấu nước uống, hỗ trợ giải độc, lợi sữa và an thần nhẹ.

Đinh lăng ưa sáng, thích hợp đặt ở thềm nhà, gần cửa hoặc ngoài sân. Nếu trồng trong chậu, nên chọn chậu đủ rộng, dùng đất tơi xốp, thoát nước tốt. Cây không cần tưới quá nhiều vì khá sợ úng, chỉ nên giữ ẩm vừa phải và thường xuyên cho cây ra hứng sáng để phát triển tốt.

2. Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì là cây cảnh được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ tán lá xanh mát và dáng cây vững chãi. Trong phong thủy, loại cây này được xem là có khả năng trấn giữ của cải, hóa giải năng lượng tiêu cực, mang lại cảm giác hài hòa và bình an cho gia chủ. Cây còn được nhiều người chọn đặt ở phòng khách, phòng làm việc hoặc ban công với mong muốn thu hút tài lộc.

Không chỉ có giá trị trang trí, ngũ gia bì còn là một vị thuốc trong Đông y. Vỏ thân, vỏ rễ và lá đều được dùng làm dược liệu. Cây được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ giảm đau nhức gân cốt, giảm ho, long đờm, an thần, tăng thể lực và cải thiện sức khỏe toàn thân. Ngoài ra, ngũ gia bì còn nổi tiếng nhờ khả năng hỗ trợ xua muỗi, thanh lọc không khí.

Đây là loại cây khá dễ chăm sóc, chịu được bóng râm, không cần quá nhiều nước. Có thể trồng bằng đất hoặc thủy sinh, miễn là nơi đặt cây thông thoáng và có ánh sáng vừa phải để lá luôn xanh khỏe.

3. Cây hương nhu

Trong quan niệm dân gian, hương nhu có tác dụng trừ uế khí, thanh tẩy không gian sống, giúp ngôi nhà thêm dễ chịu và yên ổn. Một số quan niệm còn cho rằng đặt hương nhu ở hướng Đông hoặc Đông Bắc có thể giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực.

Về mặt dược liệu, hương nhu là vị thuốc quen thuộc với công dụng giải cảm, hạ sốt, giảm đau đầu, hỗ trợ tiêu hóa và sát khuẩn. Lá hương nhu có thể dùng nấu nước uống hoặc xông để kích thích ra mồ hôi, hạ nhiệt cơ thể. Nước lá còn được dùng để tắm, giúp giảm ngứa và làm sạch da.

Cây phù hợp với chậu đất nung, ưa nắng nhẹ và môi trường thoáng. Chỉ cần đất không bị đọng nước, hương nhu có thể sinh trưởng khá tốt và cho mùi thơm dễ chịu quanh nhà.

4. Cây hoa tường vi (bách nhật hồng)

Tường vi là loài cây được nhiều người yêu thích vì hoa nở bền, sắc hoa nhẹ nhàng và dáng cây thanh thoát. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho may mắn, sự hưng thịnh và ổn định lâu dài. Dân gian còn quan niệm trồng tường vi trước nhà giúp đón quý nhân, mang lại cảm giác an yên cho gia đạo.

Không chỉ đẹp, tường vi còn có giá trị dược liệu. Vỏ thân và quả được dùng để hỗ trợ giảm nhức mỏi, hạ sốt, cầm máu, kích thích tiêu hóa. Lá có lợi cho da và hỗ trợ điều hòa ở phụ nữ. Hoa được dùng trong một số bài thuốc dân gian trị cảm, nóng trong, còn rễ có tác dụng giải độc, lợi tiểu.

Tường vi là cây ưa nắng mạnh, cần ít nhất vài giờ chiếu sáng mỗi ngày để ra hoa đẹp. Cây thích đất tơi xốp, thoát nước tốt và khá chịu hạn. Sau mỗi mùa hoa, chỉ cần cắt tỉa cành già, cây sẽ tiếp tục sinh trưởng khỏe và ra hoa rộ hơn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

