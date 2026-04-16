Trồng cây trong chậu "kỵ" nhất 7 sai lầm này - biết tránh thì cây xanh tốt quanh năm

Làm vườn trong chậu ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt ở các khu đô thị, vì đây là cách dễ dàng và linh hoạt để thêm mảng xanh mà không cần một khu vườn lớn. Mặc dù việc trồng cây trong chậu thường cần ít công chăm sóc hơn do có ít cỏ dại và việc quản lý đất dễ dàng hơn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là môi trường trồng trong chậu hoàn toàn khác so với trồng trực tiếp trên luống đất.

Vì cây bị giới hạn trong không gian chậu, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào bạn về nước, dinh dưỡng và các điều kiện thích hợp để phát triển tốt. Từ việc tưới nước sai cách đến chọn chậu không phù hợp kích thước hay ghép cây không đúng, những sai lầm nhỏ có thể nhanh chóng khiến cây kém khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu tránh được những lỗi phổ biến này, bạn hoàn toàn có thể giữ cho chậu cây luôn xanh tốt quanh năm.

Dưới đây là bảy sai lầm phổ biến khi làm vườn trong chậu cần tránh:

1. Không chú ý đến nhiệt khi sử dụng chậu kim loại

Chậu kim loại có thể là lựa chọn đẹp mắt nhưng chúng cũng nóng lên rất nhanh dưới ánh nắng trực tiếp, có thể làm hỏng rễ và khiến đất khô nhanh hơn dự kiến. Nếu bạn sử dụng chậu kim loại, hãy đặt chúng ở nơi có bóng râm một phần vào thời điểm nóng nhất trong ngày hoặc lót bên trong để giúp cách nhiệt cho rễ.

2. Không đảm bảo thoát nước đầy đủ

Thoát nước tốt là yếu tố thiết yếu để cây khỏe mạnh. Nếu nước đọng ở đáy chậu, nó có thể làm rễ bị “ngạt thở” và dẫn đến thối rễ hoặc bệnh tật. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo chậu có lỗ thoát nước và nước có thể chảy ra dễ dàng. Đất nên ẩm, nhưng không bị sũng nước.

Thoát nước tốt là yếu tố thiết yếu để cây khỏe mạnh.

3. Tưới quá nhiều hoặc quá ít

Việc cân bằng lượng nước trong chậu có thể khá khó, vì đất trong chậu thường khô nhanh hơn so với đất trồng trực tiếp. Tưới quá nhiều có thể làm rễ bị úng, trong khi tưới quá ít khiến cây héo và khó phát triển. Hãy kiểm tra đất thường xuyên bằng cách chạm vào lớp đất trên cùng khoảng vài centimet; nếu thấy khô thì đã đến lúc tưới. Vào những ngày hè nóng, chậu cây thậm chí có thể cần tưới hai lần mỗi ngày.

4. Sử dụng chậu quá nhỏ

Chọn chậu đủ rộng để rễ có không gian phát triển sẽ giúp cây bén rễ tốt và giữ ẩm hiệu quả hơn. Những loại cây như cà chua và các cây ăn quả nhỏ đều cần chậu lớn và sâu để hỗ trợ hệ rễ, trong khi ngay cả các loại thảo mộc như bạc hà cũng có thể nhanh chóng phát triển vượt quá những chậu chật hẹp.

5. Chọn các loại cây không tương thích

Trồng chung các loại cây có nhu cầu khác nhau trong cùng một chậu có thể gây ra vấn đề. Một số cây phát triển tốt dưới ánh nắng trực tiếp, trong khi những cây khác lại ưa bóng râm, và nhu cầu nước của chúng cũng khác nhau. Việc nhóm các cây có đặc điểm tương tự sẽ giúp việc chăm sóc dễ dàng hơn. Ví dụ, có thể trồng chung các loại thảo mộc ưa nắng như oải hương và hương thảo, trong khi các cây ưa bóng như dương xỉ nên được trồng ở chậu riêng.

6. Sử dụng loại đất không phù hợp

Đất vườn thông thường thường quá “nặng” đối với chậu và dễ bị nén chặt. Thay vào đó, hãy sử dụng phân compost chất lượng cao hoặc giá thể trồng chuyên dụng cho chậu, giúp cung cấp sự cân bằng phù hợp giữa dinh dưỡng, độ thoáng khí và khả năng giữ ẩm.

7. Quên bón phân

Cây trồng trong chậu có thể nhanh chóng sử dụng hết lượng dinh dưỡng có trong đất, đặc biệt trong mùa sinh trưởng. Nếu không được bổ sung dinh dưỡng thường xuyên, chúng có thể trở nên yếu. Vì vậy, hãy bón phân lỏng mỗi vài tuần hoặc sử dụng phân dạng viên tan chậm để đảm bảo cây luôn được cung cấp đủ dinh dưỡng.