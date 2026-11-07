4 loại cây cảnh "đại kỵ" trồng trước nhà

Trồng cây trước nhà không chỉ giúp tạo bóng mát, làm đẹp không gian sống mà theo quan niệm phong thủy, một số loại cây còn mang ý nghĩa về tài lộc, may mắn và bình an.

Đáng chú ý, bên cạnh yếu tố phong thủy, một số cây còn tiềm ẩn nguy cơ gây độc, kích ứng hoặc mất an toàn cho trẻ nhỏ và vật nuôi. Dưới đây là 4 loại cây kiêng trồng trước nhà.

Cây xương rồng

Xương rồng là loại cây cảnh được nhiều người yêu thích bởi khả năng chịu hạn tốt, hình dáng đa dạng và không cần chăm sóc cầu kỳ. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, những loại cây có gai nhọn như xương rồng thường không được khuyến khích đặt ngay trước cửa chính.

Nguyên nhân là các gai nhọn được cho là tạo ra nguồn năng lượng mang tính đối kháng, khiến dòng sinh khí đi vào nhà không được thuận lợi. Một số quan niệm còn cho rằng đặt xương rồng trước cửa có thể ảnh hưởng đến hòa khí, các mối quan hệ và tài lộc của gia đình.

Dù vậy, đây là quan niệm phong thủy truyền thống, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh xương rồng có thể gây thất thoát tài lộc hay ảnh hưởng đến vận mệnh.

Không nên trồng cây xương rồng trước nhà (Ảnh minh họa)

Xét về thực tế, những chiếc gai cứng, sắc nhọn của cây mới là điều đáng lưu ý. Nếu đặt ở lối đi, gần cửa ra vào hoặc nơi trẻ nhỏ thường vui chơi, xương rồng có thể gây trầy xước, đâm vào da, thậm chí tổn thương mắt khi vô tình va chạm. Vì vậy, nếu yêu thích loại cây này, gia đình nên đặt ở vị trí riêng, có khoảng cách an toàn với lối đi.

Cây trúc đào

Trúc đào có hoa màu hồng, trắng hoặc đỏ, thường được trồng làm cảnh ở công viên, ven đường và khuôn viên nhà ở. Tuy nhiên, đây là một trong những loại cây cảnh cần đặc biệt thận trọng vì toàn bộ cây đều chứa các hợp chất glycoside tim, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Các chất độc trong trúc đào có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động điện học của tim, gây buồn nôn, nôn, đau bụng, chóng mặt, rối loạn nhịp tim và những biến chứng nguy hiểm khác.

Nguy cơ xảy ra khi con người hoặc vật nuôi ăn phải lá, hoa, thân cây hay các bộ phận khác. Nhựa cây cũng có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với da hoặc mắt.

Vì vậy, dù trúc đào có vẻ ngoài bắt mắt và khả năng sinh trưởng tốt, các gia đình có trẻ nhỏ, vật nuôi nên tránh trồng loại cây này ở khu vực dễ tiếp cận. Đặc biệt, không nên tự ý hái lá, hoa để ngâm uống hoặc sử dụng làm thuốc theo các bài thuốc truyền miệng.

Cây ngô đồng cảnh

Hoa của cây ngô đồng cảnh (Ảnh minh họa)

Ngô đồng cảnh, còn được gọi là sen lục bình hoặc dầu lai có củ, là loại cây được nhiều người lựa chọn trang trí sân vườn nhờ phần thân phình to độc đáo, lá xòe rộng và những chùm hoa đỏ cam nổi bật.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bắt mắt, loại cây này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc. Theo tài liệu chuyên môn về ngộ độc thực vật trong phác đồ điều trị nhi khoa, cây ngô đồng cảnh có tên khoa học Jatropha podagrica, chứa độc tố có thể gây tổn thương đường tiêu hóa.

Khi ăn phải hạt hoặc các bộ phận có độc của cây, người bị ngộ độc có thể xuất hiện cảm giác bỏng rát họng, đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Trường hợp nặng có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, rối loạn tim mạch và ảnh hưởng hệ thần kinh.

Đặc biệt, quả và hạt của cây có thể khiến trẻ nhỏ tò mò, tự ý hái hoặc nhặt để chơi. Vì vậy, các gia đình có trẻ em nên cân nhắc khi trồng ngô đồng cảnh ở sân trước, ban công hoặc những nơi trẻ dễ tiếp cận.

Cây thường xuân

Thường xuân là cây dây leo được ưa chuộng trong trang trí nhà cửa, ban công và hàng rào. Những chiếc lá xanh quanh năm, khả năng phát triển nhanh khiến cây thường được lựa chọn để tạo mảng xanh tự nhiên cho không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy, thường xuân tượng trưng cho sự trường tồn, sức sống bền bỉ và sự gắn kết. Tuy nhiên, một số quan niệm lại khuyên không nên để cây leo um tùm, che kín cửa chính hoặc mặt tiền bởi có thể khiến không gian thiếu thông thoáng, cản trở ánh sáng và tạo cảm giác tù túng.

Xét về khoa học, điều đáng chú ý là thường xuân có chứa các hợp chất như saponin triterpenoid và falcarinol. Nhựa cây có thể gây viêm da tiếp xúc, ngứa, đỏ da hoặc nổi mụn nước ở người nhạy cảm. Nếu ăn phải lá hoặc quả, người tiếp xúc có thể bị buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy.