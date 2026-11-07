Lời khuyên cho những gia đình thắp hương khi nhà có trẻ nhỏ

Thắp hương là thói quen quen thuộc, nhưng nhà có trẻ nhỏ cần chú ý hơn một chút.

Thắp hương vào ngày Rằm, mùng Một, ngày giỗ hay mỗi buổi sáng là nếp sinh hoạt được nhiều gia đình Việt duy trì. Tuy nhiên, khi trong nhà có trẻ nhỏ, đặc biệt là những bé đang tuổi tập đi, thích khám phá mọi thứ xung quanh, việc thắp hương cần được chú ý hơn. Không chỉ có nguy cơ bỏng do lửa và tàn hương, khói hương trong không gian kín cũng là vấn đề mà bố mẹ không nên xem nhẹ.

Dưới đây là những lời khuyên thiết thực để gia đình vẫn duy trì nếp thờ cúng mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ.

1. Đừng để trẻ đứng gần bàn thờ khi đang thắp hương

Trẻ nhỏ thường tò mò với những vật có ánh sáng, màu sắc hoặc chuyển động. Một ngọn nến đang cháy, que hương đỏ lửa hay chiếc đèn dầu trên bàn thờ đều có thể khiến bé muốn lại gần quan sát, thậm chí đưa tay chạm vào. Vì vậy, khi thắp hương, người lớn nên chủ động giữ trẻ ở khoảng cách an toàn, không để bé tự ý tiếp cận khu vực có lửa. Với những gia đình sử dụng bàn thờ thấp, cần đặc biệt chú ý đến khăn trải bàn, dây điện hoặc những vật mà trẻ có thể kéo xuống. Bố mẹ cũng không nên bế trẻ trên tay rồi cúi sát vào bát hương để thắp, bởi chỉ một cử động bất ngờ của bé cũng có thể gây nguy hiểm.

2. Không nên thắp quá nhiều hương trong phòng kín

Một số gia đình có thói quen thắp nhiều nén hương cùng lúc, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, quá trình đốt hương tạo ra bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí, có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp. Trẻ nhỏ là đối tượng cần được chú ý vì hệ hô hấp vẫn đang phát triển, đặc biệt với những bé có cơ địa nhạy cảm hoặc mắc bệnh hô hấp. Do đó, gia đình nên hạn chế lượng hương đốt cùng lúc, tránh để khói tích tụ trong phòng kín và tạo sự thông thoáng phù hợp. Nếu bàn thờ đặt trong phòng khách, nơi trẻ thường xuyên chơi đùa, bố mẹ có thể đưa bé sang khu vực khác trong lúc thắp hương, thay vì để trẻ ngồi ngay gần nơi khói đang tỏa ra.

3. Tuyệt đối không để trẻ một mình trong khu vực có hương, nến đang cháy

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đặt bát hương trên cao là đủ an toàn. Thực tế, ngoài ngọn hương còn có tàn hương, nến, đèn dầu và những vật dụng dễ bắt lửa xung quanh. Đặc biệt, trẻ có thể trèo lên ghế, kéo khăn hoặc nghịch những đồ vật ở gần bàn thờ khi người lớn không để ý. Vì vậy, trong thời gian hương và nến còn cháy, gia đình cần có người lớn trông coi, không để trẻ tự chơi tại khu vực này. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, hãy kiểm tra lại bàn thờ, bảo đảm không còn ngọn lửa hay nguồn nhiệt có nguy cơ gây cháy. Việc đặt bàn thờ ở vị trí cao cũng không thay thế được yêu cầu giám sát và phòng cháy.

4. Đừng để trẻ tự cầm hương đang cháy để tập thắp

Vào ngày giỗ, ngày Tết, nhiều gia đình muốn con cháu tham gia thắp hương để hiểu thêm về truyền thống. Đây là mong muốn dễ hiểu, nhưng với trẻ còn nhỏ, việc trực tiếp cầm que hương đang cháy có thể dẫn đến bỏng nếu bé cầm sai vị trí, vung tay hoặc vô tình chạm vào người khác. Thay vì để trẻ tự châm và cắm hương, bố mẹ có thể hướng dẫn bé chắp tay, cúi đầu tưởng nhớ ông bà hoặc tham gia những việc phù hợp với độ tuổi như cùng chuẩn bị hoa quả dưới sự giám sát của người lớn. Khi trẻ đủ lớn để hiểu và làm theo hướng dẫn an toàn, gia đình mới nên cân nhắc cho bé tham gia các thao tác có liên quan đến lửa.

5. Kiểm tra lại cách bố trí bàn thờ nếu nhà có trẻ đang tuổi tập đi

Không phải gia đình nào cũng có phòng thờ riêng. Nhiều nhà đặt bàn thờ trong phòng khách, nơi trẻ sinh hoạt hằng ngày, vì vậy cách bố trí xung quanh rất quan trọng. Những chiếc ghế, kệ hoặc tủ thấp kê sát bàn thờ có thể vô tình trở thành chỗ để trẻ trèo lên. Bên cạnh đó, dây điện của đèn thờ, khăn phủ dài, bình hoa và đồ thờ dễ vỡ cũng cần được sắp xếp chắc chắn, ngoài tầm với của bé. Nếu sử dụng bàn thờ treo tường, gia đình nên kiểm tra độ chắc chắn của hệ giá đỡ và liên kết với tường, không tự ý đặt thêm nhiều đồ nặng khi chưa bảo đảm khả năng chịu tải. Với bàn thờ dạng tủ, cần chú ý cả nguy cơ trẻ kéo hoặc làm đổ những vật dụng đặt phía trên.

Giữ nếp thờ cúng nhưng vẫn ưu tiên sự an toàn của trẻ

Thắp hương là một phần trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình, và việc nhà có trẻ nhỏ không đồng nghĩa phải từ bỏ thói quen này. Điều quan trọng là người lớn cần điều chỉnh cách thực hiện cho phù hợp, từ lượng hương sử dụng, độ thông thoáng trong nhà đến vị trí bàn thờ và việc giám sát trẻ. Đặc biệt, đừng nghĩ rằng trẻ chưa biết đi thì không cần đề phòng, hoặc bàn thờ đã đặt trên cao thì chắc chắn an toàn. Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách bố trí và sinh hoạt cũng có thể giúp gia đình duy trì nếp thờ cúng một cách yên tâm hơn.