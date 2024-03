4 kiểu sơ mi ghi điểm sang chảnh và hiện đại cho nàng công sở

Trong môi trường công sở, trang phục là một yếu tố quan trọng để bạn ghi điểm và tạo dựng ấn tượng sang chảnh. Một trong những item không thể thiếu trong tủ quần áo của nàng công sở là sơ mi.

Dưới đây là 4 kiểu sơ mi giúp nàng công sở ghi điểm sang chảnh và tự tin mà bạn rất nên có trong tủ đồ.

1. Sơ mi tay phồng

Sơ mi tay phồng là một kiểu sơ mi mang đến vẻ nữ tính, phong cách độc đáo. Đường nét phồng tay tạo điểm nhấn cho trang phục và tôn lên vẻ đẹp của cánh tay. Sơ mi tay phồng thường có thiết kế đơn giản với cổ tròn hoặc cổ vuông, giúp tạo nên vẻ thanh lịch, tinh tế cho chủ nhân. Bạn có thể kết hợp sơ mi tay phồng với chân váy hoặc quần tây để có diện mạo chuyên nghiệp, nữ tính trong môi trường công sở.

2. Sơ mi buộc dây, cổ nơ

Sơ mi buộc dây, cổ nơ là hai kiểu sơ mi mang đến vẻ dịu dàng, quý phái. Cổ nơ tạo điểm nhấn tinh tế nhờ điểm nhấn ở phần cổ. Sơ mi buộc dây, cổ nơ thường có chất liệu nhẹ nhàng như cotton hoặc chiffon, tạo cảm giác thoải mái và mềm mại. Bạn có thể kết hợp sơ mi buộc dây, cổ nơ với quần tây hoặc chân váy midi để tạo nên một diện mạo sang trọng, lịch sự trong môi trường công sở.

3. Sơ mi cổ tay to bản

Sơ mi cổ tay to bản là một kiểu sơ mi mang đến vẻ cổ điển, chuyên nghiệp. Cổ tay to bản, ôm sát vào tay tạo điểm nhấn độc đáo, thú vị cho style. Sơ mi cổ tay to bản thường có thiết kế đơn giản với cổ tròn hoặc cổ V, phù hợp với nhiều dáng người. Bạn có thể kết hợp sơ mi cổ tay to bản với quần tây, chân váy dài để có một diện mạo lịch sự, nữ tính trong môi trường công sở.

4. Sơ mi lụa

Sơ mi lụa là kiểu sơ mi mang đến vẻ sang trọng, quý phái. Chất liệu lụa tạo cảm giác mềm mại, lịch sự, đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng mềm mại khi di chuyển. Sơ mi lụa thường có thiết kế đơn giản với cổ tròn hoặc cổ sâu, tạo nên vẻ thanh lịch, tinh tế. Bạn có thể kết hợp sơ mi lụa với quần tây hoặc chân váy midi để có một diện mạo quý phái, ấn tượng trong môi trường công sở.

Những kiểu sơ mi trên đây - sơ mi tay phồng, sơ mi buộc dây cổ nơ, sơ mi cổ tay to bản và sơ mi lụa - đều giúp nàng công sở ghi điểm sang chảnh, tự tin. Với sự kết hợp thông minh và lựa chọn phù hợp, nàng công sở có thể tạo nên những trang phục đa dạng, ấn tượng. Hãy tự tin mặc những kiểu sơ mi này và thể hiện phong cách riêng của mình trong môi trường làm việc bạn nhé!