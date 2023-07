4 kiểu giày khiến nàng công sở mất điểm phong cách

Khi lên đồ công sở, chị em cần chú ý đến khoản chọn giày. Món thời trang này tuy không chiếm nhiều diện tích, nhưng có thể giúp set đồ trở nên cuốn hút hơn, hoặc ngược lại là bớt đi phần thanh lịch. Tiêu chí chọn giày công sở là những thiết kế có quai hậu, kiểu dáng tinh tế và tạo sự thoải mái cho người diện. Còn trong trường hợp bắt gặp 4 kiểu giày sau đây khi đi mua sắm, nàng công sở nên tránh để không xuống phong độ mặc đẹp.

Giày nơ to bản

Giày nơ to bản rất nổi bật và nữ tính. Tuy nhiên, kiểu giày này lại khá "lạc quẻ" so với môi trường công sở chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nếu lựa chọn và kết hợp đồ không khéo, giày nơ to bản còn khiến set trang phục của bạn trở nên "sến sẩm" hơn.

Nếu vẫn yêu thích thiết kế giày gắn nơ, bạn hãy dành sự ưu tiên cho giày búp bê đính nơ mảnh. Kiểu giày này ghi điểm ở nét ngọt ngào và tươi trẻ. Ngoài ra, giày búp bê gắn nơ mảnh còn có sự tinh tế và trang nhã, nên "ăn nhập" với các set trang phục công sở. Muốn "nhàn" hơn trong khoản phối màu sắc, các nàng nên sắm giày búp bê gắn nơ tông màu đen, trắng hoặc be.

Giày Mary Jane ánh kim

Giày Mary Jane luôn chuẩn mốt, hợp diện vào bốn mùa quanh năm. Dẫu vậy, không phải phiên bản giày Mary Jane nào cũng lý tưởng để kết hợp cùng trang phục công sở. Chẳng hạn như khi chọn giày Mary Jane ánh kim, bạn dễ khiến bộ đồ công sở trở nên kém hài hòa, trang nhã. Giày Mary Jane tối giản, màu trung tính như đen, nâu, trắng hoặc be sẽ đáng sắm hơn. Các thiết kế giày này mang đến nét thanh lịch và sang trọng, từ đó nâng tầm phong cách công sở.

Dép mule độn đế dày

Nhiều nàng cho rằng những đôi giày độn đế dày cộp sẽ giúp tôn dáng hiệu quả, tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy. Giày dép độn đế quá dày tạo vẻ cồng kềnh cho đôi chân, từ đó khiến vóc dáng không có được sự thanh thoát. Dép mule độn đế chính là một trong những thiết kế "dìm" dáng mà nàng công sở không nên sắm. Kiểu giày dép này còn khiến set đồ công sở trở nên thiếu chỉn chu.

Muốn tôn dáng tối ưu và ghi điểm thanh lịch, nàng công sở hãy ưu tiên giày cao gót mũi nhọn. Mẫu giày này có thể kết hợp ăn ý với công thức áo sơ mi + quần âu, váy liền đứng dáng, áo blouse + chân váy để hoàn thiện tổng thể trang phục chuyên nghiệp.

Sandal nhiều quai

Sandal nhiều quai cũng là kiểu giày "dìm" dáng, tạo sự nặng nề cho đôi chân mà nàng công sở nên tránh. Mẫu giày đáng sắm hơn là sandal đơn giản, quai mảnh. Các nàng có thể sắm những đôi sandal quai mảnh, đế bệt để tạo sự thoải mái mà vẫn có vẻ ngoài cao ráo. Sang trọng và chỉn chu hơn là sandal cao gót quai ngang. Mẫu giày này cho hiệu quả "kéo chân" dài hơn, đồng thời cộng thêm điểm chuyên nghiệp cho các set đồ công sở.

Ảnh: Sưu tầm