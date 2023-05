4 kiểu áo sơ mi tối giản cứ mặc là sang

Để hoàn thiện style mùa hè, áo sơ mi là món thời trang mà chị em không nên bỏ qua. Áo sơ mi được coi là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch, chuẩn mốt. Bạn có thể diện áo sơ mi theo nhiều phong cách khác nhau.

Chẳng hạn như khi lên đồ nổi bật, những chiếc áo sơ mi màu sắc rực rỡ hoặc sơ mi họa tiết là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, muốn mặc đẹp mà không cần nghĩ nhiều, bạn nên chọn áo sơ mi giản đơn, không cầu kỳ. Dưới đây là những mẫu áo sơ mi phù hợp với phong cách tối giản, chị em nên tham khảo.

Áo sơ mi trắng

Có thể nói rằng, áo sơ mi trắng là món thời trang cơ bản nhất. Mẫu áo này ghi điểm ở sự thanh lịch, thời thượng. Tông màu trắng cũng là điểm mấu chốt, biến áo sơ mi này trở thành lựa chọn lý tưởng để trẻ hóa tổng thể trang phục.

Áo sơ mi trắng là món thời trang có thể diện được trong nhiều hoàn cảnh, từ đi chơi cho đến đi làm. Muốn diện áo sơ mi trắng theo đúng phong cách tối giản, bạn hãy kết hợp item này với quần âu thanh lịch hoặc quần jeans trẻ trung. Sơ vin là bí kíp hay để nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho những set áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi màu be

Nữ tính và trang nhã không kém áo sơ mi trắng là áo sơ mi màu be. Mẫu áo này phủ sóng street style mùa hè của các quý cô sành điệu vì mang đến nét dịu dàng, tinh tế cho người mặc. Vì có độ tươi sáng, áo sơ mi màu be cho hiệu quả hack tuổi tốt. Áo sơ mi màu be còn giúp sang chảnh hóa phong cách. Mẫu áo này kết hợp ăn ý với quần trắng, quần jeans, quần âu ống suông… để tạo nên set trang phục đầy thanh lịch và sành điệu. Muốn bảo toàn vẻ tinh tế khi diện áo sơ mi màu be, chị em hãy chọn túi xách, giày dép tối giản.

Áo sơ mi màu nâu

Áo sơ mi màu nâu ghi điểm ở sự sang trọng, trang nhã. Mẫu áo này còn có công dụng tôn da sáng hồng rạng rỡ. Điều cần lưu ý khi diện áo sơ mi màu nâu đó là item này có thể cộng tuổi cho phong cách. Vậy nên, chị em hãy kết hợp áo sơ mi màu nâu với quần trắng hoặc quần jeans xanh denim, chân váy sáng màu để tạo vẻ tươi tắn hơn cho tổng thể trang phục. Như thế, diện mạo sẽ được hack tuổi hiệu nghiệm. Kết lại set áo sơ mi màu nâu, các kiểu giày như loafer, giày búp bê, slingback hay giày cao gót mũi nhọn sẽ cộng thêm điểm tinh tế cho bộ đồ.

Áo sơ mi xanh than

Theo đuổi phong cách tối giản thì chị em không nên bỏ qua áo sơ mi xanh than. Mẫu áo này có sự cá tính để giúp style của bạn đột phá hơn. Dẫu vậy, áo sơ mi màu xanh than vẫn đảm bảo cho người diện nét trang nhã và tinh tế. Giống như áo sơ mi màu nâu, sơ mi xanh than cũng có khả năng tôn da sáng bật tông. Các quý cô sành điệu thường kết hợp áo sơ mi màu xanh than với quần trắng hoặc quần màu be, rồi hoàn thiện outfit bằng giày dép kiểu dáng basic. Chỉ đơn giản vậy thôi, họ đã có vẻ ngoài đầy phong cách.

Ảnh: Sưu tầm