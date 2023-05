5 màu sắc áo sơ mi tôn da 'sáng bật tông'

Chúng ta khó có thể phủ nhận độ phổ biến của áo sơ mi trong mùa hè. Đây là món thời trang có sự đan xen giữa nét thanh lịch và sự trẻ trung, thời thượng. Bạn có thể diện áo sơ mi trong nhiều hoàn cảnh, như đi làm, dạo phố hay hẹn hò. Tuy nhiên, áo sơ mi có muôn vàn mẫu mã và không phải kiểu nào cũng lý tưởng để sắm cho tủ đồ. Nếu bạn muốn tìm kiếm một kiểu áo sơ mi không chỉ sang xịn mịn mà còn đem đến tác dụng nâng tông da sáng bật tông, hãy tham khảo 5 gợi ý sau đây:

Áo sơ mi màu be

Bên cạnh áo sơ mi trắng, áo sơ mi màu be cũng rất được ưa chuộng trong mùa hè. Mẫu áo này sẽ giúp cả set trang phục thêm sáng sủa, từ đó vẻ ngoài của người diện trông trẻ trung hơn. Áo sơ mi màu be không hề kén người mặc, trái lại, kiểu áo này tôn da hiệu quả. Để dễ dàng có được vẻ ngoài tinh tế, các quý cô sành điệu không mix đồ cầu kỳ với áo sơ mi màu be. Họ thường kết hợp mẫu áo này với quần trắng, chân váy đen hoặc quần denim để tạo nên set trang phục hài hòa, hợp mốt.

Áo sơ mi màu nâu

Các item mang tông màu nâu đều tôn da hiệu quả, và áo sơ mi cũng không phải là ngoại lệ. Áo sơ mi màu nâu phù hợp với mọi nàng, item này mang đến vẻ sang trọng, trang nhã. Nhược điểm duy nhất của áo sơ mi màu nâu là dễ khiến vẻ ngoài "dừ" hơn, nếu bạn không mix đồ khéo léo. Bí kíp ở đây chính là kết hợp áo sơ mi màu nâu với các mẫu quần dài hoặc chân váy sáng màu, chẳng hạn như quần màu pastel, quần jeans hay chân váy trắng… Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn sẽ có được outfit trẻ trung mà vẫn xịn mịn.

Áo sơ mi màu xanh than

Dù không quá "hot" như áo sơ mi kẻ sọc hay sơ mi trắng, áo sơ mi màu xanh than vẫn là item mà các quý cô sành điệu không thể bỏ qua. Màu xanh than có công dụng tôn da tươi sáng, rạng rỡ. Chưa kể, mẫu áo này còn được đánh giá cao ở vẻ sành điệu, thanh lịch. "Nửa kia" hoàn hảo của áo sơ mi màu xanh than chính là quần màu be. Với bộ đôi này, bạn sẽ có được vẻ ngoài tinh tế, nhưng không kém phần trẻ trung.

Áo sơ mi màu pastel

Các mẫu áo sơ mi màu pastel cho hiệu quả tôn da tốt hơn bạn tưởng. Kiểu áo này giúp vẻ ngoài thêm rạng rỡ, sáng sủa. Áo sơ mi màu pastel còn giúp chị em hack tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch và trang nhã. Vốn dĩ, áo sơ mi màu pastel đã nổi bật nên bạn chỉ cần kết hợp với quần màu trung tính. Như vậy, tổng thể trang phục sẽ có được sự cân bằng, không hóa "sến".

Áo sơ mi xanh denim

Áo sơ mi xanh denim là món thời trang bạn nên để mắt tới trong mùa hè năm nay. Không chỉ chuẩn mốt, áo sơ mi xanh denim còn tôn da hiệu quả và giúp vẻ ngoài thêm sang trọng. Mẫu áo sơ mi này thường được phối theo công thức denim-on-denim. Bên cạnh đó, các quý cô sành điệu còn không quên sơ vin và tô điểm thêm một chiếc thắt lưng da để tạo vẻ sang trọng, xen lẫn nét cổ điển cho bộ đồ.